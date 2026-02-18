ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 18. szerda
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az Angol Labdarúgó-szövetség Kupája, az FA-kupa harmadik fordulójának Liverpool-Barnsley mérkõzésén a liverpooli Anfield Road-i Stadionban 2026. január 12-én. A Liverpool 4-1-re gyõzött és a csapat szurkolói Szoboszlait választották a mérkõzés legjobbjának.
Nyitókép: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai Dominik nem fér be a legjobb tizenegybe a Liverpoolnál

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Premier League a világ legerősebb bajnoksága, az ott szereplő csapatok keretei a legértékesebbek – s az ott futballozók kapják a legtöbb pénzt klubjuktól. A napokban Bukayo Saka, az Arsenal egyik kulcsembere meghosszabbította a szerződését a londoni egyesülettel, több mint 300 000 fontot keres majd, hetente!

Bukayo Saka szokatlanul hosszú időre, 2031-ig szerződött, megtoldva négy évvel eredetileg 2027-ben lejáró kontraktusát. Az emelt összeg 300 000 fontnál is több, ami 130 millió forintnál is több. (S ez csak a játékos fizetése, nem pedig a jövedelme…) Saka fizetése az előző, 2023-as szerződéskötés óta „csak” heti 195 000 font volt, amivel csupán hetedik volt klubon belül, Kai Havertz, Gabriel Jesus, William Saliba, Martin Ödegaard, Declan Rice és Viktor Gyökeres mögött.

Nagyvonalakban levonható az a következtetés, hogy valakit minél fiatalabban szerződtet (főleg esetleg saját nevelésüként) a klub, annál alacsonyabb az első fizetése, illetve minél frissebb valakinek a szerződése, általában annál magasabb összegű. Kivételek, persze, vannak, a spanyol Európa-bajnok Martin Zubimendi 95 000 fontot kap csak hetente az Arsenalnál, ezt talán leginkább az indokolja, hogy nem sztárklubból, s nem a Premier League élklubjainál szokásos összegű fizetéssel a háta mögött érkezett.

A Liverpoolnál Szoboszlai Dominik talán ugyanezért kapott 2023 júliusában „csak” 120 000 font körüli havi fizetést. Ha hosszabbít majd a klubnál, reális, hogy ennek minimum a dupláját megkapja, de akár 300 000 font körüli is lehet a heti pénze.

A csapaton belül (s a Premier League-en belül is) Mohamed Szalah fizetése kiemelkedő, 400 000 font hetente. Tavaly áprilisban, amikor hosszabbított, olyan pozícióban volt, hogy szinte bármilyen összeget követelhetett.

A második mögötte a szintén 2025 áprilisában hosszabbító Virgil van Dijk heti 350 000 fonttal. A harmadik Alexander Isak 280 000 fonttal, akinek előző klubjában magas volt a fizetése, ezért kap sokkal többet, mint Florian Wirtz és Hugo Ekitiké (200 000). Szoboszlai csak a tizenkettedik a klub rangsorában – legalábbis az információkat összegyűjtő capology.com szerint –, Kerkez Milos a tizenhetedik, heti 75 000 fonttal.

Kicsit meglepő, milyen keveset kap Ibrahima Konaté (70 000), de neki a mostani az első angliai fizetése. Curtis Jones heti 50 000 fontja a példa arra, hogy ilyen tekintetben a saját nevelésű játékosok hátrányban vannak.

A Manchester Citynél a legmagasabbak a fizetések, Erling Haaland heti 525 000 fontja rekord. Ez majdnem 230 millió forint. Mögötte Bernardo Silva (300 000 font), Omar Marmus (295 000 font), valamint Rubén Dias, Gianluigi Donnarumma, John Stones és a télen megszerzett Marc Guéhi következik, egyaránt 250 000 fonttal. Tizenegy játékos fizetése éri el a heti 200 000 fontot.

A Manchester United játékosainak javadalmazása elmarad a városi rivális által kínáltak mögött. Az Old Traffordon a Real Madrid korábbi legendája, Casemiro vezeti a sort, 2022-es szerződtetése óta heti 350 000 fontot kap. A második a listán Bruno Fernandes, 300 000 fonttal, más nincsen 200 000 fölött.

A Chelsea – talán a közhiedelemmel ellentétben – nem kínál kiugró fizetéseket, persze a Premier League sztárklubjainak szintjén. A csapat kapitánya, az argentin világbajnok Enzo Fernandez harmadik a klubon belüli listán, 180 000 fontos heti fizetéssel. Reece James kapja a legtöbbet (250 000), Wesley Fofanát (200 000) megelőzve.

premier league

szoboszlai dominik

fizetések

×