Szoboszlai Dominik: Marco Rossi régebben ideges típus volt, most már mindannyian tűzbe mennénk érte

Musimbe Dávid Dennis népszerű humorista, stand-upos csaknem egy órán át beszélgetett Szoboszlai Dominikkal, miközben Budapesten autóztak. A futball mellett számos más téma is szóba került. A Liverpool labdarúgója beszélt édesapjáról, feleségéről és a kislányáról is, továbbá a gyerekkori álmok mellett eddig sosem hallott történetek is előkerültek.

Ami a magyar válogatottat illeti, elmondta, hogy miként alakult a kapcsolat Marco Rossi szövetségi kapitány és a csapat között. Megjegyezte, hogy az olasz mester régebben ideges típus volt. Egy-egy meccsnapon akár tizenkét kávét is megivott, de aztán ezt megtanulta kezelni, és hangsúlyozta, hogy mindenki szereti a csapatban a szövetségi kapitányt.

Kiemelte, hogy a játékosok mindig segítik egymást és a kapitányt, akinek ez szintén nagyon fontos, és mindent megtesz azért, hogy fejlődjenek, még jobbak legyenek.

„Érte mindenki, egytől egyig tűzbe menne.

Nagyon jó, hogy ezt elérte nálunk. Nincs olyan edzés, hogy ne zokognánk a röhögéstől” – vallotta be Szoboszlai Dominik.

Ezt persze a lazább programokra vagy éppen az edzéseken a cicázásra értette, amikor gyakoriak a szurkálódások, de hozzátette, hogy ha munka van és a taktika kerül fókuszba, akkor mindenki figyel, nagyon alázatos. „Olyankor mindig csend van, és figyel az egész brigád” – tette hozzá.

Szoboszlai Dominik arról is beszélt, hogy a meccsek első öt percében nem kell semmi különlegeset csinálni, de nem szabad hibázni, majd aztán erre lehet építeni.

Aki tapasztalatlanabb és feszült a válogatottban, azt saját elmondása szerint arra biztatja, hogy csak passzolja neki a labdát, majd viseli a terhét a helyzetnek és az esetleges hibázásnak.

Szoboszlai Dominiknak a Liverpoolban ebben a szezonban kényszerűségből többször jobbhátvédet kellett játszania, de számára ez nem nehezebb feladat. Úgy véli, a középpályásoknak vannak a legnehezebb és a legösszetettebb feladataik, mert „mindenhonnan jönnek, elölről, hátulról, jobbról, balról”. Ezzel szemben egy jobbhátvédnek nem kell figyelnie jobbra, hanem előtte van az egész pálya, mindent át lehet látni.

Mint fogalmazott, a középpályán folyamatosan nézni kell körbe-körbe, hogy „mi, merre, hány méter”, ezért ha jobbhátvédet kell játszania, az ehhez képest olyan, mintha nyaralna. „Van időd, ha látsz mindent. Látsz mindenkit, és ez egyfajta könnyedség. De ha egy jobb oldali védőt betennének a középpályára, akkor az olyan lenne, mintha téged raknának be” – jegyezte meg viccesen Musimbe Dávid Dennisnek.

A Liverpool sztárja arról is beszélt, hogy nem kívánságműsor, milyen poszton kell teljesítenie. Mint fogalmazott, odamehetne az edzésen az edzőhöz, és elmondhatná neki, hogy nem akar ezen a poszton játszani, de ez a Premier League szintjén és a Liverpoolban nem így működik. „Ha ennél a klubnál azt mondják, hogy jobb oldali védőt kell játszanod, akkor jobbhátvédet játszol. Az edző is tudja, hogy a középpályán vagyok a legjobb, és ott tudom adni a legjobb énem, de ha úgy alakul, hogy a csapatnak éppen a jobb oldalon van rám szüksége, akkor jobbhátvédet fogok játszani, és ott is ugyanúgy a maximumot fogom nyújtani” – magyarázta.

Szoboszlai Dominik az interjúban kifejtette, hogy Magyarországon az emberek sokszor alábecsülik magukat. Azt gondolja, nagyon sok tehetséges gyerek van itthon, ugyanakkor nagy akarat, kitartás és sok lemondás kell az álmok eléréséhez, sőt azok megközelítéséhez is.