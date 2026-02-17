ARÉNA - PODCASTOK
Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kûrjét mutatja be a mûkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Minden elvárást felülmúlt a magyar páros az olimpián – lehet hiányérzetünk, de nem miattuk

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

A milánói téli olimpián negyedik helyezett Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros felülmúlta a várakozásokat szereplésével, de mivel két tiszta programot mutatott be, akár érmes is lehetett volna – erről beszélt az InfoRádióban Kendelényi-Gulyás Erika, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség ágazati igazgatója.

Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei negyedik helyezése hatalmas siker, különösen, hogy a versenyzők a tőlük telhető maximumot kihozták, hiszen két tiszta programot mutattak be mind a két napon, így aztán lehet egy kis hiányérzetünk, hogy ez végül milyen helyezést ért, de erre sajnos nincs ráhatásunk – fogalmazott az InfoRádióban Kendelényi-Gulyás Erika, hozzátéve: ugyanakkor abszolút felülmúlták az elvárásokat.

A műkorcsolya egy pontozásos sportág, ami mindig egy nehezítő körülmény – értett egyet a szakember, és érmet is érhetett volna a páros által bemutatott két tiszta program, amire egyedül ők voltak képesek a két nap. A szövetség ágazati igazgatója szerint azonban „előre kell nézni”, elkezdték kiértékelni az eredményeket, ami alapján az látszik, hogy a második, az úgynevezett kiviteli pontszámban – előadás, koreográfia, skating skills, vagyis korcsolyázó tudás – bőven lehet építkezni.

„Még puhábbá, szebbé, még könnyedebbé tenni az egyes elemeket, amiben gyakorlatilag mindig lehet fejlődni” – magyarázta a szakember, példaként említve a japánokat, akik ilyen téren kiemelkedőbbek.

A Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei párosnak köszönhetően a magyar műkorcsolya – az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncos kettős után – újra belépett a pontszerző sportágak közé.

Kendelényi-Gulyás Erika ezzel kapcsolatban reményét fejezte ki, hogy a műkorcsolya ezzel elkezdeni visszanyerni régi fényét idehaza, és motiváló lesz a hazai versenyzők számára, hogy merjenek álmodni, hogy el merjék hinni újra: ők is felérhetnek a sportág csúcsára.

Nagyon fontosnak tartja, hogy a sportágnak legyenek példaképei, amit Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei tökéletesen megformál. „Két nagyon alázatos, kedves emberről van szó, akik mindent megtettek azért, hogy a legjobb eredményt nyújtsák, megmutatva azt, hogy Magyarország is felkerülhet a térképre a műkorcsolyázásban” – fogalmazott.

Assago, 2026. február 16. Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án. MTI/Illyés Tibor
Assago, 2026. február 16. Pavlova Maria és Sviatchenko Alexei a kűrjét mutatja be a műkorcsolyázó párosok versenyében a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián az assagói Forum di Milano sportarénában 2026. február 16-án. MTI/Illyés Tibor

Mint azt elmondta, az már most is látható, hogy amióta ők magyar színekben korcsolyáznak és eredményeket hoznak, sokkal több versenyző kezdett el azon gondolkozni, hogy esetleg megpróbálkozik a páros műkorcsolyázással, amire korábban nem igazán volt példa, leszámítva Magyar Márkot. Most viszont nagyon sok egyéniző fiatal elkezdett efelé kacsingatni, ami mindenképp egy előremutató jel a szövetség számára is – tette hozzá Kendelényi-Gulyás Erika.

