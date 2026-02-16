Csodálatos kűrrel olimpiai negyedik a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei magyar műkorcsolyapáros

Az első két csoport nyolc párosa után az amerikai Emily Chan és Spencer Akira Howe vezetett, de az ő kettősük sem nyújtott olyan produkciót, amely komoly előrelépést jelentett volna. A harmadik négyesben már tapintható volt a feszültség, a nyomást pedig sem a 2023-ban Európa-bajnok olasz Sara Conti és Niccolo Macii, sem az amerikai Ellie Kam és Danny O’Shea nem bírta el. A közönség a sok rontás ellenére rendkívül sportszerűen extra biztatást is adott az utóbbi egységnek.

A hibák viszont azt is jelentették, hogy a januárban Eb-bronzérmes magyar párosnak realitássá vált, hogy a legjobb hatban végezzen, amennyiben a tőle megszokott megbízható teljesítményét nyújtja. Ezt követően a címvédő kínai Szuj Ven-csing, Han Cung duó kisebb hibái ellenére elkápráztatta publikumot, amely aztán teljes ámulatba esett a kétszeres világbajnok Miura Riku, Kihara Rjuicsi előadásától. A japánok tökéletes ugrások és dobások mellett szemet gyönyörködtető emelések és káprázatos pörgések sorát mutatták be, így minden idők legmagasabb pontszámát kapták a szabadkorcsolyázásukra, amellyel a legnagyobb aranyesélyesekké léptek elő.

Az utolsó csoport első fellépőjeként következtek a magyarok Ursine Vulpine és Annaca Without you (Nélküled) című számára. Az alaphangot rögtön megadták egy háromfordulatos dobással, majd a tripla toeloop, dupla Axel, dupla Axel ugráskombinácival. Innentől sugárzott a magabiztosság róluk, ennek megfelelően dobott tripla flip és az ugrott háromfordulatos Salchow is kifogástalanul sikerült. Ezzel a program legnehezebb részén túl voltak Pavlováék, következtek a lépéssorok, a pörgések, melyek rendre tökéletes szinkronban voltak, legfeljebb a lendületet lehetett hiányolni. A végére még sikerült a tripla Rittberger is, ezzel biztossá vált, hogy az utolérhetetlen japán duó mögött második lesz a magyar páros, amely óriási egyéni csúccsal, 141,39 ponttal zárta a kűrt. Ez majdnem öt ponttal több, mint amit korábban valaha kaptak. Összesítésben a 215,26 pont is rekord volt számukra, méghozzá közel hét ponttal.

Utánuk a kanadai Lia Pereira és Trennt Michaud nem tudott tiszta kűrt futni, így biztossá vált, hogy a magyarok nem rontanak a negyedik pozíciójukon. Az Európa-bajnok georgiai Anasztaszija Metelkina, Luka Berulava programjában is volt kivetnivaló, viszont a bírák így is jobbra értékelték őket, azaz a magyar érem a rövidprogram után éllovas Hasén és Volodinen múlott. A németek ugyan kevesebb pontot kaptak a kűrre, de az előnyük elég volt ahhoz, hogy Pavlováék előtt maradjanak. A magyarok így is az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végeztek pontszerző helyen műkorcsolyában.