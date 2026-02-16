ARÉNA - PODCASTOK
A magyar válogatott a Magyarország - Írország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a Puskás Arénában 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Új lebonyolítás és ultraszabály – ezekre kell odafigyelni a jegyvásárlásnál, ha nem akar lemaradni a magyar válogatott hazai meccseiről

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

A magyar labdarúgó-válogatott tíz mérkőzést játszik a 2026-os évben, melyek közül hatszor lép pályára a Puskás Arénában. Szabó Gergő, a Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője az InfoRádióban elmondta, mikor indul a jegyértékesítés, mely meccseken gyűjthetik a pontokat a Szurkolói Klub tagjai, továbbá az idei bérletre vonatkozó kritériumokról, tudnivalókról is beszélt.

A múlt heti Nemzetek Ligája-sorsolással kialakult a magyar labdarúgó-válogatott éves programja. A nemzeti csapat összesen tíz mérkőzést játszik a 2026-os esztendőben, ezek közül hat találkozón lép pályára a Puskás Arénában. Marco Rossi együttese az idei első meccsét március 28-án Szlovénia ellen játssza, amely barátságos mérkőzés lesz, míg november 17-én Észak-Írország ellen zárja a 2026-os évet. A magyar nemzeti csapat márciusban és júniusban két-két felkészülési meccset játszik. Három nappal a a szlovénok elleni találkozó után, március 31-én a görögök látogatnak Budapestre. Június 5-én újabb hazai mérkőzés következik Finnország ellen, majd június 9-én Kazahsztánban lépnek pályára Szoboszlai Dominikék.

A Magyar Labdarúgó Szövetség szóvivője az InfoRádióban elmondta: a magyar válogatottra szeptembertől hat tétmérkőzés vár a Nemzetek Ligájában. Felhívta a figyelmet, hogy lesz egy fontos változás a sorozat lebonyolításban, ugyanis az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) összevonja a szeptemberi és az októberi játéknapokat. Ez azt jelenti, hogy az első négy fordulót egymás után rendezik szeptember 24. és október 6. között az egyes ligákban, illetve csoportokban.

Szabó Gergő kiemelte: a Szurkolói Klub (SZK) tagjai természetesen idén is gyűjtögethetik a pontokat, ezt a rendszert nem befolyásolja az új lebonyolítás. A pontgyűjtés az elővásárlás szempontjából jelent nagy előnyt, mind a bérletek, mind a mérkőzésjegyek vonatkozásában.

A Szlovénia, a Görögország és a Finnország elleni barátságos meccsekre, a Grúzia elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésre, valamint a májusi Magyar Kupa-döntőre kilátogató szurkolók kapnak 100-100 pontot a részvételért.

Az idei bérlet a szlovénok, a görögök és a finnek elleni felkészülési mérkőzésekre, valamint az Ukrajna, a Grúzia és Észak-Írország elleni hazai Nemzetek Ligája-találkozókra lesz érvényes. Az MLSZ szóvivője elmondta: a jegyek és bérletek értékesítése február 23-án délelőtt 10 órától indul. Az első két napon az aranyszintes – az MLSZ Szurkolói Klubjában az elmúlt két évben legalább 600 pontot elérő – drukkerek vehetnek bérletet. Ezt követően február 25-én 10 órától két napig tart az SZK-tagok elővásárlási időszaka, majd február 27-én 10 órától az összes regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a bérletek.

A bérletek árusítása március 28-ig, az első hazai mérkőzésig tart, amennyiben nem fogy el előbb a vásárlásra felkínált 30 ezer darab. A bérletek a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, illetve a Szurkolói Klub iOS-en és Androidon elérhető alkalmazáson keresztül vásárolhatók meg.

Szabó Gergő hangsúlyozta: bérlet- és jegyvásárlásnál is igaz az a kitétel, hogy egy felhasználó csak egy tranzakciót indíthat, és ezen belül legfeljebb négy darab bérletet, illetve jegyet vásárolhat. Akinek pedig lesz bérlete, az egy-egy adott mérkőzésre szóló jegyet már nem tud vásárolni, hiszen a bérlet megvételekor már bekerül a neve a rendszerbe, és egy embernek két jegye nem lehet.

Az MLSZ egyeztetett a szurkolói csoportok vezetőivel, és külön szabályokat vezet be az ultraszektorra, ahová nem értékesít bérletet a szövetség.

A szóvivő tájékoztatása szerint az idei első hazai válogatott meccsre, a Magyarország–Szlovénia találkozóra március 2-án indul a jegyértékesítés.

Az Ukrajna–Magyarország Nemzetek Ligája-mérkőzést október 5-én játsszák, azt viszont még nem lehet tudni, hogy hol rendezik. Szabó Gergő ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, „még bőven van idő arra, hogy megtudjuk az idegenbeli mérkőzések pontos helyszíneit”. Elvileg a hazai mérkőzések helyszíneit illetően is lehetnének változások, de az elmúlt években megszokhattuk, hogy a Puskás Aréna a fix helyszín.

Az MLSZ szóvivője megjegyezte: a szövetségeknek hivatalosan az adott mérkőzés előtt legkésőbb 60, illetve 90 nappal kell jelezniük, hogy pontosan hol és milyen időpontban rendezik meg a találkozót. Az ukrán válogatott az utolsó két „hazai” vb-selejtezőjét Lengyelországban (Krakkóban és Varsóban) játszotta.

