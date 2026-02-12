Ukrajna, Grúzia és Észak-Írország válogatottjával játszik a magyar válogatott ősszel

A sorsolás majd a D-divízióval kezdődik, utána következik a C, aztán a „miénk” és végül az A-divízió.

Az UEFA 54 tagországa érintett a mai eseményben, az oroszoknak továbbra sincsen indulási joga.

D-divízió

1. csoport: Gibraltár/Lettország vesztese (márciusi playoff), Málta/Luxemburg vesztese (márciusi playoff), Andorra

2. csoport: Litvánia, Azerbajdzsán, Liechtenstein

C-divízió

1. csoport: Albánia, Finnország, Fehéroroszország, San Marino

2. csoport: Montenegró, Örményország, Ciprus, Gibraltár/Lettország győztese (márciusi playoff)

3. csoport: Kazahsztán, Szlovákia, Feröer-szigetek, Moldova

4. csoport: Izland, Bulgária, Észtország, Málta/Luxemburg győztese (márciusi playoff)

B-divízió

1. csoport: Skócia, Svájc, Szlovénia, Észak-Macedónia

2. csoport: Magyarország, Ukrajna, Grúzia, Észak-Írország

3. csoport: Izrael, Ausztria, Írország, Koszovó

4. csoport: Lengyelország, Bosznia-Hercegovina, Románia, Svédország

A-divízió

1. csoport: Franciaország, Olaszország, Belgium, Törökország

2. csoport: Németország, Hollandia, Szerbia, Görögország

3. csoport: Spanyolország, Horvátország, Anglia, Csehország

4. csoport: Portugália, Dánia, Norvégia, Wales

Az előttünk álló kiírásban is hat meccset játszik mindegyik csapat a csoportszakaszban, a játéknapok a következők:

1. mérkőzés: szeptember 24–26.

2. mérkőzés: szeptember 27–29.

3. mérkőzés: szeptember 30.–október 3.

4. mérkőzés: október 4–6.

5. mérkőzés: november 12–14.

6. mérkőzés: november 15–17.

A „magyar” csoport első helyezettje feljut a legjobbak közé, a második pedig – a jövő márciusi – rájátszásban harcolhatja ki az A-divízióba kerülést. A harmadik a bennmaradásért folytathatja, míg a negyedik kiesik a C-divízióba.