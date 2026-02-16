ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő
Kuttor-Bragmayer Zsanett fut a női triatlonosok versenyében a 2024-es párizsi nyári olimpián 2024. július 31-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Ők a Magyar Parasport Napjának idei nagykövetei

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Idén is február 22-én lesz a Magyar Parasport Napja, amelynek Kuttor-Bragmayer Zsanett duatlonban világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok-győztes triatlonista, valamint Mocsári Bence paralimpiai 5. helyezett paratriatlonista lesz a nagykövete. A Magyar Paralimpiai Bizottság pedig hosszútávú együttműködési megállapodást kötött az MBH Bankkal.

Az MBH Bank évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak, stratégiai partnere a MOB-nak, szponzori együttműködésben áll több klubbal és sportszövetséggel. Az MBH most a Magyar Paralimpiai Bizottsággal kötött hosszú távú együttműködési megállapodást.

„Mi szponzorok is vagyunk és pénzügyi szolgáltatók is, ez a Magyar Olimpiai Bizottság esetében is így van. Tehát minden egyes sportolónak és intézménynek, egyesületnek, ami körbeveszi ezt a két mozgalmat, mi szeretnénk lenni a pénzügyi kiszolgálója, és biztosítjuk a piacon elérhető maximális kedvezményeket mind a sportolók, mind a szervezetek felé” – jelentette ki Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A február 22-i Magyar Parasport Napra már mintegy 500 óvoda, iskola és cég jelentkezett. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy nem a dátum, hanem az ügy a fontos.

„Tudtuk annak idején, amikor az Országgyűlés megszavazta a február 22-ét, hogy bizonyos években ez a nap hétvégére fog esni, ami az óvodák, iskolák, egyetemek számára nem annyira kellemes. De pont emiatt tartjuk február 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a nagy parasportnapunkat, melyen sok-sok csapat versenyez majd, illetve február 23-án megyünk koszorúzni az Olimpiai parkba a paralimpikonok falához, hogy egy kicsit szétterítsük az eseményeket” – árulta el az MPB elnöke.

A duatlonban világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok győztes triatlonista Kuttor-Bragmayer Zsanett és Mocsári Bence paralimpiai ötödik helyezett paratriatlonista az esemény idei nagykövete.

„Megtiszteltetés, hogy engem kértek föl. Amikor meghallottam, hogy Mocsári Bence lesz a másik nagykövet, nem is gondolkodzam azon, hogy elvállaljam-e, mert nagyon jó viszonyt ápolunk” – mondta Kuttor-Bragmayer Zsanett. A parasportolóval számos versenyre közösen utaznak, edzőtáborokban vesznek részt. Leszögezte: fontosnak tartja ebben a sportágban is az érzékenyítést, ami már jó ideje elindult, illetve azt, hogy ezt tovább lehessen vinni, és ő maga is részese lehessen egy ilyen nemes célnak.

Az olimpiai 12. helyezett triatlonista elmondta még, hogy sportágában a nemzetközi versenyeik ugyanazokon a helyszíneken szoktak zajlani, és csak ámul parasportoló társai teljesítményén.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Komoly előrelépés, hogy az Európai Parlament módosította az uniós menekültügyi eljárásról szóló rendeletet – mondta az InfoRádióban Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatója. Szerinte az új szabályok biztosan gyorsítanak majd a menedékjogi kérelmek elbírálásán, ugyanakkor kérdéses, hogy a kitoloncolás, a migránsok visszafogadása ezektől eredményesebb lesz-e.
Magyarország fontos nukleáris együttműködési megállapodást ír alá az Egyesült Államokkal, aminek az is különös jelentőséget ad, hogy az atomenergia a rezsicsökkentés hosszú távú fenntartásának eszköze Magyarországon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
 

Kína februárban immár harmadik hónapja növeli orosz kőolajimportját, amely így rövidesen új rekordszintet érhet el, legalábbis az áruvolumen terén. A kereskedők elmondásai és a hajókövetési adatok alapján a kínai finomítók mélyen áron alul vásárolták fel azokat a szállítmányokat, amelyekből India az USA-val és az EU-val kötött megállapodások után kezdett visszavágni.

Történelmi csúcsot döntött a Magyarországról kivándorlók száma 2024-ben, amikor először haladta meg az évi 40 ezres lélektani határt.

Officers knew CCTV discredited their key witness in murder conviction of Omar Benguit, Panorama finds.

