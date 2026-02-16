Ők a Magyar Parasport Napjának idei nagykövetei

Az MBH Bank évek óta aktív és meghatározó szereplője a hazai sporttámogatásoknak, stratégiai partnere a MOB-nak, szponzori együttműködésben áll több klubbal és sportszövetséggel. Az MBH most a Magyar Paralimpiai Bizottsággal kötött hosszú távú együttműködési megállapodást.

„Mi szponzorok is vagyunk és pénzügyi szolgáltatók is, ez a Magyar Olimpiai Bizottság esetében is így van. Tehát minden egyes sportolónak és intézménynek, egyesületnek, ami körbeveszi ezt a két mozgalmat, mi szeretnénk lenni a pénzügyi kiszolgálója, és biztosítjuk a piacon elérhető maximális kedvezményeket mind a sportolók, mind a szervezetek felé” – jelentette ki Puskás András, az MBH Bank vezérigazgató-helyettese.

A február 22-i Magyar Parasport Napra már mintegy 500 óvoda, iskola és cég jelentkezett. Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy nem a dátum, hanem az ügy a fontos.

„Tudtuk annak idején, amikor az Országgyűlés megszavazta a február 22-ét, hogy bizonyos években ez a nap hétvégére fog esni, ami az óvodák, iskolák, egyetemek számára nem annyira kellemes. De pont emiatt tartjuk február 20-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a nagy parasportnapunkat, melyen sok-sok csapat versenyez majd, illetve február 23-án megyünk koszorúzni az Olimpiai parkba a paralimpikonok falához, hogy egy kicsit szétterítsük az eseményeket” – árulta el az MPB elnöke.

A duatlonban világbajnoki ezüstérmes, Európa-játékok győztes triatlonista Kuttor-Bragmayer Zsanett és Mocsári Bence paralimpiai ötödik helyezett paratriatlonista az esemény idei nagykövete.

„Megtiszteltetés, hogy engem kértek föl. Amikor meghallottam, hogy Mocsári Bence lesz a másik nagykövet, nem is gondolkodzam azon, hogy elvállaljam-e, mert nagyon jó viszonyt ápolunk” – mondta Kuttor-Bragmayer Zsanett. A parasportolóval számos versenyre közösen utaznak, edzőtáborokban vesznek részt. Leszögezte: fontosnak tartja ebben a sportágban is az érzékenyítést, ami már jó ideje elindult, illetve azt, hogy ezt tovább lehessen vinni, és ő maga is részese lehessen egy ilyen nemes célnak.

Az olimpiai 12. helyezett triatlonista elmondta még, hogy sportágában a nemzetközi versenyeik ugyanazokon a helyszíneken szoktak zajlani, és csak ámul parasportoló társai teljesítményén.