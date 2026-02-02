Szoboszlai Dominik őszintén bevallotta, mi nincsen ínyére Liverpoolban

A 2005 nyarán Bondyban, Párizs észak-keleti részén született, 188 centi magas védő, a Rennes játékosa. Francia korosztályos válogatott, tavaly előtt Eb-ezüstérmes lett az U19-esek tornáján, beválasztották az álomcsapatba.

A Rennes nevelése, de játszott a Clérmont-ban is az első és a második osztályban is. A mostani idényben alapember a piros-feketéknél. A vételára elképesztő: 60 millió font.

A Liverpool korábban tett lépéseket az Internazionale klasszis jobbhátvédjének, Denzel Dumfriesnek a megszerzése érdekében is, sőt, egyes források szerint a Vörösök hajlandóak lennének (lettek volna?) Curtis Jones átengedését is bevonni az üzletbe. Az Inter azonban, a jelek szerint mereven elzárkózik a pénzzel is megsegített cserétől.

Ugyancsak felvetődött a Liverpoolnál egy másik holland védő szerződtetése. Ám Lutsharel Geertruida kölcsönvételének esélye is egyre halványul az átigazolási határidő közelsége miatt. Geertruida, aki a Feyenoordnál játszott Arne Slot keze alatt, az idény eddigi részét a Sunderlandnél töltötte, kölcsönben az RB Leipzigtől.

Egyelőre nem látszik, hogy ki lehetne állandó megoldás a sok sérült miatt a jobbhátvéd posztján. Conor Bradley és Jeremy Frimpong, sőt Joe Gomez sem bevethető, várhatóan még hetekig. Szoboszlai Dominik, aki „állandó vészjobbhátvéd”, erről a kérdésről is nyilatkozott a liverpooli sajtónak.

Azt mondta:

„Hosszú távon, sőt, hogy őszinte legyek, középtávon sincsen a fejemben, hogy jobbhátvéd legyek.

Ahogy már korábban is mondtam, középpályás vagyok, és remélhetőleg a jobbhátvédünk felépül a sérüléséből, és visszakerülhetek középre.

De ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám, ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani. Bár most Vata (Endo) készen áll a játékra, Curtis (Jones), szóval most már elég sok lehetőségünk van.”

Hozzátette: „Szerintem én inkább középpályás vagyok, mint jobbhátvéd, ha közelebb vagyok a kapuhoz, veszélyesebb tudok lenni. Úgy érzem, a megfelelő pozícióhoz képest messze vagyok a kaputól, de mindent megteszek a csapatért, hogy ne kapjunk gólt. Ez a legfontosabb védekezésben, és emellett beadásokkal és hosszú passzokkal is segíthetsz elöl, bármire is van szüksége a csapatnak.”

Szoboszlai Dominik kapcsán az angol sajtót (is) nagyon foglalkoztatja, hosszabbít-e. Mint mondta,

még nincs konkrétum, de rajta nem múlik, szívesen marad. Addig is teszi a dolgát, a pályán.

Az nyilvános adatokból tudható, hogy heti 120 000 fontot keres hetente, ami nem csak a magyar, általában a kontinentális futballban is magas összeg, ellenben a Liverpoolnál nincs a szűk keret első felében sem ezzel. A Liverpool, a Premier League szintjén nem befutott játékosként érkezett, így nem csoda, hogy a nyári szerzemények közül Florian Wirtz, Hugo Ekitiké vagy Alexander Isak is sokkal magasabb összegért köthette meg első liverpooli szerződését.

A Liverpool mindenképpen szeretné megtartani, így nem lenne meglepő, ha az új szerződés nagyságrendileg legalább 250 000, legfeljebb 300 000 fontos heti fizetésről szólna. Kapkodni nincs miért, a jelenlegi szerződés még két és fél évig érvényes.