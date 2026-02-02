ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.1
usd:
322.62
bux:
128444.58
2026. február 2. hétfő Aida, Karolina
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa az angol elsõ osztályú labdarúgó-bajnokság 16. fordulójában játszott Liverpool FC- Brighton mérkõzésen Liverpoolban 2025. december 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Szoboszlai Dominik őszintén bevallotta, mi nincsen ínyére Liverpoolban

Infostart

Feltétlenül jobbhátvédet akart szerződtetni az átigazolási időszak hajrájában a Liverpool FC. Bár a hivatalos bejelentés még várat magára, egybehangzó források szerint a francia Jérémy Jacquet csatlakozik a Vörösökhöz – de csak nyáron. Mi lesz addig?

A 2005 nyarán Bondyban, Párizs észak-keleti részén született, 188 centi magas védő, a Rennes játékosa. Francia korosztályos válogatott, tavaly előtt Eb-ezüstérmes lett az U19-esek tornáján, beválasztották az álomcsapatba.

A Rennes nevelése, de játszott a Clérmont-ban is az első és a második osztályban is. A mostani idényben alapember a piros-feketéknél. A vételára elképesztő: 60 millió font.

A Liverpool korábban tett lépéseket az Internazionale klasszis jobbhátvédjének, Denzel Dumfriesnek a megszerzése érdekében is, sőt, egyes források szerint a Vörösök hajlandóak lennének (lettek volna?) Curtis Jones átengedését is bevonni az üzletbe. Az Inter azonban, a jelek szerint mereven elzárkózik a pénzzel is megsegített cserétől.

Ugyancsak felvetődött a Liverpoolnál egy másik holland védő szerződtetése. Ám Lutsharel Geertruida kölcsönvételének esélye is egyre halványul az átigazolási határidő közelsége miatt. Geertruida, aki a Feyenoordnál játszott Arne Slot keze alatt, az idény eddigi részét a Sunderlandnél töltötte, kölcsönben az RB Leipzigtől.

Egyelőre nem látszik, hogy ki lehetne állandó megoldás a sok sérült miatt a jobbhátvéd posztján. Conor Bradley és Jeremy Frimpong, sőt Joe Gomez sem bevethető, várhatóan még hetekig. Szoboszlai Dominik, aki „állandó vészjobbhátvéd”, erről a kérdésről is nyilatkozott a liverpooli sajtónak.

Azt mondta:

„Hosszú távon, sőt, hogy őszinte legyek, középtávon sincsen a fejemben, hogy jobbhátvéd legyek.

Ahogy már korábban is mondtam, középpályás vagyok, és remélhetőleg a jobbhátvédünk felépül a sérüléséből, és visszakerülhetek középre.

De ha a csapatnak vagy az edzőnek szüksége van rám, ott fogok játszani, és megpróbálom a legjobbamat nyújtani. Bár most Vata (Endo) készen áll a játékra, Curtis (Jones), szóval most már elég sok lehetőségünk van.”

Hozzátette: „Szerintem én inkább középpályás vagyok, mint jobbhátvéd, ha közelebb vagyok a kapuhoz, veszélyesebb tudok lenni. Úgy érzem, a megfelelő pozícióhoz képest messze vagyok a kaputól, de mindent megteszek a csapatért, hogy ne kapjunk gólt. Ez a legfontosabb védekezésben, és emellett beadásokkal és hosszú passzokkal is segíthetsz elöl, bármire is van szüksége a csapatnak.”

Szoboszlai Dominik kapcsán az angol sajtót (is) nagyon foglalkoztatja, hosszabbít-e. Mint mondta,

még nincs konkrétum, de rajta nem múlik, szívesen marad. Addig is teszi a dolgát, a pályán.

Az nyilvános adatokból tudható, hogy heti 120 000 fontot keres hetente, ami nem csak a magyar, általában a kontinentális futballban is magas összeg, ellenben a Liverpoolnál nincs a szűk keret első felében sem ezzel. A Liverpool, a Premier League szintjén nem befutott játékosként érkezett, így nem csoda, hogy a nyári szerzemények közül Florian Wirtz, Hugo Ekitiké vagy Alexander Isak is sokkal magasabb összegért köthette meg első liverpooli szerződését.

A Liverpool mindenképpen szeretné megtartani, így nem lenne meglepő, ha az új szerződés nagyságrendileg legalább 250 000, legfeljebb 300 000 fontos heti fizetésről szólna. Kapkodni nincs miért, a jelenlegi szerződés még két és fél évig érvényes.

Kezdőlap    Sport    Szoboszlai Dominik őszintén bevallotta, mi nincsen ínyére Liverpoolban

premier league

liverpool

szoboszlai dominik

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.02. hétfő, 18:00
Tárnok Balázs
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Magyar Szövetség külügyi szakértője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Áttört a frontvonal Szuminál, megváltozott az oroszok taktikája – Ukrajnai háborús híreink hétfőn

Az orosz MK.ru oldal beszámolója szerint újabb területen szakadt át a frontvonal Ukrajnában. Az orosz alakulatok Szumiban hajtottak végre támadást, a helyzet egyelőre redkívül instabil. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az oroszok látványosan megváltoztatták a taktikájukat Ukrajnában, immár nem az energetikai létesítmények jelentik az elsődleges célpontot – számolt be az RBK. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

Gigapályázatot hirdetett az állam: rengeteg ingyenpénzt osztanak szét, mutatjuk, ki igényelheti

A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Starmer believes Mandelson should leave Lords as files suggest he shared government emails with Epstein

Emails released in the Epstein files suggest Lord Mandelson forwarded internal government information to Jeffrey Epstein in 2009.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 2. 15:59
Marozsán és Fucsovics is a világ ötven legjobbja között
2026. február 2. 14:12
Elhunyt Horváth Ernő
×
×
×
×