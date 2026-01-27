Az olimpiai bajnok spanyolok 9-7-es legyőzése után kevesebb mint egy nappal ugrottak ismét medencébe a magyarok, de nem kellett attól tartaniuk, hogy a fáradtság miatt különösebb nehézségbe ütköznek, mivel a keddi ellenfél lényegesen gyengébb játékerőt képvisel. Ennek megfelelően nagy különbségű magyar győzelem született, melyből legeredményesebbként Faragó Kamilla hat találattal vette ki a részét.

Női Európa-bajnokság, Funchal:

B csoport, 2. forduló:

Magyarország-Románia 28-3 (7-0, 7-1, 6-0, 8-2)

gólszerzők: Faragó 6, Hajdú 5, Vályi 3, Tiba 3, Varró 3, Aubéli 2, Leimeter 2, Rybanska 2, Dömsödi 1, Szilágyi 1, illetve Serbanescu 2, Laboncz 1

Magyarország:

Golopencza Szonja - Vályi Vanda, Faragó Kamilla, Aubéli Tekla, Sümegi Nóra, Hajdú Kata, Leimeter Dóra - cserék: Szilágyi Dorottya, Dömsödi Dalma, Varró Eszter, Rybanska Natasa, Garda Krisztina, Tiba Panna

A románok 2022 óta harmadszor vesznek részt Európa-bajnokságon. Négy éve a 11., 2024-ben pedig a 14. helyen végeztek. A magyar csapat 2022-ben, Splitben a csoportkörben találkozott velük és akkor 22-0-ra győzött.

Az óceán szintjétől jóval feljebb, a hegyoldalon található olimpiai komplexumban, ahol egy 50 méteres medence, illetve kisebb medencével egy műugrótorony kapott helyet, csak az egyik oldalon van lelátó, amely a második versenynapon is szellős volt.

A meccskeretből ezúttal Keszthelyi Rita maradt ki. Cseh Sándor a mérkőzés előtt elmondta, a következő pár napot egyfajta mini felkészülésnek tekinti a komolyabbnak ígérkező hétvégi feladatokra, a meccsek mellett ennek figyelembe vételével alakulnak az edzések, illetve az, hogy ki kap pihenőt.

A várakozásnak megfelelően a mérkőzés elejétől sorjáztak a magyar gólok, Faragó, Hajdú, Aubéli és Leimeter is betalált, majd sorcsere következett. Nem sokkal később ötmétereshez jutott az ellenfél, de Golopencza védte Szeghalmi Krisztina lövését. A folytatásban még Dömsdi, majd Rybanska megúszásból, Varró pedig centerből csavarral talált a kapuba.

A második nyolc percben nem változott a játék képe, a magyarok a szövetségi kapitány kérésének megfelelően komolyan vették a meccset, fegyelmezetten játszottak, gyakran késztették hibázásra az ellenfelüket. Ennek ellenére 9-0 után szépített a román csapat, az üresen maradt Laboncz Nikolett egy szép ejtéssel szerzett gólt. Aztán a nagyszünetig még további öt magyar gól esett.

Nem tört meg a magyar csapat lendülete a folytatásban sem, miközben a túloldal egyre fáradtabbnak tűntek a játékosok. A magyarok az eredményes támadásbefejezések mellett védekezésben is hatékonyak voltak, sok lövést blokkoltak, illetve sokszor szereztek labdát. A harmadik harmad után 20-1 volt az állás, a negyedikben pedig további hat góllal nőtt a különbség, annak ellenére, hogy Ana Serbanescu révén még két román találat is született.

A magyar válogatott a szerdai szünnapot követően csütörtökön a házigazda portugálokkal játszik. A középdöntős szakaszban Cseh Sándor együttese - erősen valószínűsíthető továbbjutása esetén - a felső ágon a D csoportból kap ellenfeleket, melyben a címvédő hollandok, valamint az izraeliek, a svájciak és a britek szerepelnek. A továbbjutók magukkal viszik az egymás elleni eredményüket. Az érmekért a legjobb négy között a két középdöntős csoport első két helyezettje küzdhet majd.

Cseh Sándor: én az ilyen mérkőzéseket is szeretem

Cseh Sándor szövetségi kapitány a bőven sorjázó pozitívumokat emelte ki a magyar női vízilabda-válogatott második, román együttes elleni Európa-bajnoki mérkőzése után, és elárulta ő az ilyen összecsapásokat is szereti.

A magyarok az olimpiai bajnok spanyolokkal szemben aratott hétfői 9-7-es diadalt követően kedden 28-3-ra múlták felül a román válogatottat.

„Én szeretem az ilyen meccseket is, mert szeretem, amikor vízilabdázunk, a csapat játszik, gólokat lő. Nyilván nem az a cél, hogy a földbe döngöljük az ellenfelet, a tisztelet mindenki felé meg kell, hogy legyen: magunk felé, az ellenféllel, illetve az Eb-vel szemben. Tulajdonképpen azért mentünk be a medencébe, hogy egy jót játszunk, és fontos volt, hogy ne rontsunk el semmit, amit eddig felépítettünk. Szerintem ez maximálisan sikerült” – mondta az MTI-nek a szakvezető.

Az előző meccsen nem szereplő, ezúttal három gólig jutó Tiba Pannát illetően emlékeztetett rá: „Ő a szó szoros értelmében egy ütésből jön most vissza, ezért nagyobb feladatok elé akartam állítani, hogy elinduljon nála valami. Szerencsére egyre jobban játszott a mérkőzés folyamán.”

Cseh Sándor kiemelte a hatból mind a hat kísérletét gólra váltó Faragó Kamillát, aki ezzel a mérkőzés legeredményesebbje volt, illetve Varró Esztert, valamint az ötgólos Hajdú Katát. Aubéli Teklával és a tizenkét lövésből kilencet hárító Golopencza Szonjával kapcsolatban emlékeztetett rá, hogy ez az első felnőtt világversenyük, „ezért is nagyon sokat számítanak nekik ezek a meccsek”, amelyeken szerephez jutnak.

A folytatásról is szót ejtett, azt mondta, a következő három napon egy miniciklusú alapozásra kerül sor, pihenéssel, szárazföldi edzéssel, aztán egy pörgős felkészülés következik szombatra, amikor minden bizonnyal újabb komoly mérkőzés vár a magyarokra.

