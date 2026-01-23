Karnyújtásnyira volt a csodától Melbourne-ben Marozsán Fábián

A világranglistán 47. magyar játékos előzőleg a 24. helyen kiemelt francia Arthur Rinderknech-et és a lengyel Kamil Majchrzakot búcsúztatta, ezzel sorozatban harmadszor jutott be a 32 közé Melbourne-ben. A Vasas sportolója - aki a múlt héten elődöntős volt Aucklandben - pénteken a világ egyik legjobb keménypályás játékosával csapott össze, a moszkvai teniszező ugyanis már három döntőt vívott az AO-n, és eddigi egyetlen Grand Slam-trófeáját is ezen a borításon szerezte meg a 2021-es US Openen. Eddigi 22 tornagyőzelméből húszat kemény pályán aratott, egyet-egyet pedig salakon, illetve füvön.

Eddigi két találkozójuk egyoldalúan alakult, mivel Marozsán sem a 2024-es US Openen, sem tavaly októberben Almatiban nem tudott szettet sem nyerni a 198 centis orosz ellen. Utóbbinak remekül sikerült a felkészülése az év első GS-versenyére, mivel szűk két hete megnyerte a brisbane-i felvezető viadalt.

A harmadik ütközetre a pénteki AO-program nyitányán került sor helyi idő szerint 10.30 órakor a 7500 fős Margaret Court Arenában. Némi meglepetésre két brékkel indult a mérkőzés, és a felek idegességét jelezte, hogy 2:2 után megint mindketten elbukták az adogatásukat. A küzdelmes szett rövidítésbe torkollott, amelyben a 26 éves magyar volt jobb, a harmadik játszmalabdáját már értékesítette és bő egy óra elteltével szettelőnybe került. Ez érezhetően „megfogta" a 29 esztendős oroszt, és a nyerőket szóró Marozsán dupla brékkel 4:1-re elhúzott. Ekkor az ellenfél egyre pontosabban és laposabban kezdett ütni, csökkentette a távolságot, Marozsán 5:2-nél nem tudta kiszerválni a játszmát. Az orosz egyedi stílusú fonákjai egyre gyorsabban érkeztek, majd 5:4-nél eljött az újabb lehetőség, és a második szettlabdát már sikerült kihasználni, a volt világelső hosszúra ütött egy tenyerest, a kihívó pedig már csak egy szettre volt a bravúrtól. Az ellenfél számára sovány vigasz lehetett, hogy az ászok számában 8-0-ra állt.

A harmadik felvonás úgy indult, hogy a Davis Kupa-válogatott alapembere hatodszor is elvette Medvegyev adogatását, aki nemsokára fordított, és Marozsánnak négy bréklabdát kellett stabil játékkal hárítania, hogy ne kerüljön lépéshátrányba. Akkor is helyén volt a szíve, amikor 4:5-nél játszmalabdát kellett kivédenie, ez azonban 5:6-nál már nem sikerült, így a 2002-ben Australian Open-bajnok Thomas Johansson tanítványa szépített.

A negyedik szett már egyértelműen Medvegyev szándékai szerint alakult, mivel Marozsán hullámvölgybe és brékhátrányba került, miközben elnyűhetetlen riválisa ekkor már alig rontott és szórta a nyerőket. Sorra úsztak el a játékok, a magyar teljesen elvesztette a fonalat, és mindössze 19 (!) perc alatt a negyedik szettet is.

Marozsán kiment az öltözőbe, megpróbálta összeszedni magát, aztán három óra elteltével jöhetett az utolsó fejezet. A budapesti teniszező mind a négy korábbi ötszettes mérkőzését megnyerte, míg ellenfele 9/13-as mutatónál tartott. Marozsán sorozatban kilenc elbukott gém után hozott ismét egyet, és öklét rázva jelezte, hogy esze ágában sincs „elengedni" a meccset. A fáradtság azonban egyre jobban kiütközött rajta, próbálta rövidíteni a labdameneteket, és egy csaknem tízperces gémben elvesztette a szerváját (2:4), ekkor már veszni látszott minden. Marozsán aztán váratlanul visszabrékelt, de ennél többre már nem telt tőle: Medvegyev egymás után két gémmel megnyerte a 3 óra 46 perces összecsapást.

„Taktikus játékot próbáltam előhúzni, ami elég sokáig működött, de nem tudtam végigvinni, sajnos kicsúszott a kezeim közül a mérkőzés és Medvegyev legyőzött" - kezdte értékelését a helyszínen a Nemzeti Sportrádiónak a magyar teniszező. Jelezte, a harmadik szettben voltak lehetőségei, az ötödik játszmában pedig bár küzdött, beismerte: nem kifejezetten voltak nagy lehetőségei, hátrányban volt és futott az eredmény után.

„Vannak pozitívumok, most a mérkőzés után nehéz még tisztán látni, fogunk majd beszélni a meccsről, de most próbálom ezt egy picit elfelejteni, regenerálódni és kitisztítani a fejemet, aztán amikor oda jutunk, le fogjuk vonni a következtetéseket” – magyarázta Marozsán, aki a legutóbbi két kiíráshoz hasonlóan a harmadik fordulóig jutott az év első Grand Slam-tornáján. Fontosnak nevezte, hogy szetteket tudott nyerni Medvegyev ellen, és hogy tartotta magát a találkozó elején sikeresen működő taktikához.

„Megtettem mindent, amit tudtam, a harmadik játszma talán fájdalmas egy picit. Az ötödik szettben pedig - mondjuk ki - nem voltam közel ahhoz, hogy megnyerjem ezt a mérkőzést. A harmadikban kellett volna még egy picit rátenni. Ugyanakkor nem történt semmi rossz, megyek tovább és pozitív vagyok" - szögezte le Marozsán.

Eredmény, 3. forduló (a 16 közé jutásért), férfiak:

Danyiil Medvegyev (orosz, 11.)-Marozsán Fábián 6:7 (5-7), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3

korábban:

női páros, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán, 15.)-Jesika Maleckova, Miriam Skoch (cseh) 2:6, 7:5, 7:6 (10-8)

később:

vegyes páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért):

Stollár Fanny, Kevin Krawietz (magyar, német)-Taylor Townsend, Nikola Mektic (amerikai, horvát, 4.) 6.10 körül