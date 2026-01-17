ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 17. szombat Antal, Antónia
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az ezüstérmes a Jászapáti Petra, Kónya Zsófia, Bácskai Sára Luca és Somodi Maja (b-j) a női 3000 méteres váltó versenyszám döntőjének végén, a rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon a drezdai Joynext Arénában 2025. január 18-án.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Magyar váltóbronz a short track-Eb-n

Infostart / MTI

A Végi Diána Laura, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka összeállítású magyar női váltó bronzérmet nyert szombaton a rövidpályás gyorskorcsolyázók tilburgi Európa-bajnokságán.

A fináléban a rajtot követően a magyarok a harmadik helyre soroltak be a két favorit, a holland és az olasz csapat mögé, de a francia elé. A négy váltó viszont nem sokáig maradt együtt, mert a magyarok és a franciák második embere is elesett, ugyanis összeakadt a korcsolyapengéjük. A leváltás a riválisnak sikerült jobban, de a magyar staféta fokozatosan ledolgozta a hátrányát, amikor pedig már utolérte, akkor egy újabb esés miatt úgy tűnt, végleg elszállt az éremszerzés reménye.

A győzelmet a hazai közönség örömére a favorit holland négyes szerezte meg az olasz staféta előtt, s bár a magyarok a két esést követően negyedikként értek célba, az éppen előttük olimpiai kvótát szerzett franciákat sárga lappal kizárta a zsűri, azaz a teljes mezőny legvégére sorolta, mivel akadályozta az aranyéremért harcoló olasz kvartettet az utolsó kanyarban.

A magyarok ezzel folytatták a 2006-ban, azaz éppen húsz éve kezdődött éremszerző sorozatukat a sportág kontinensviadalain.

A férfiak 5000 méteres váltóversenyének elődöntőjében a milánói olimpiára készülő Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel és Moon Wonjun mellett a fiatalok közül ugyanúgy Granasztói Ádám került a magyar csapatba, mint a pénteki negyeddöntőben. A táv első felében a magyarok haladtak az élen a németek, a lettek és a favorit hollandok előtt. Amikor a hazai kvartett feljött a második helyre, akkor a magyarok elkezdtek erősebb tempót diktálni, amelyet a németek nem is bírtak, de alkalmanként a lettek is leszakadtak kissé. A hollandok átvették a vezetést és elhúztak a magyaroktól is, a balti állam csapata pedig rendre visszazárkózott, az utolsó váltásnál ráadásul sikerült a magyar staféta elé kerülnie, így a befejező emberre, a dél-koreai születésű Moon Wonjunra maradt, hogy behozza a váltót a finálét jelentő második helyre. Az 1500 méter ötödik helyezettjének sikerült is az utolsó kanyarban belső ívre kerülnie és aztán másodikként áthaladnia a célvonalon, de közben kissé összeütköztek a lett riválisával. A zsűri hosszas videózás után a letteket zárta ki szabálytalanság miatt.

Vasárnap a férfiak 1000 méteren, a nők a legrövidebb és a leghosszabb egyéni távon versenyeznek, a kontinensviadal aztán a férfi és a vegyes váltók éremfutamaival zárul.

Eredmények:

3000 méteres női váltó:

1. Hollandia (Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Zoe Deltrap, Michelle Velzeboer) 4:12.126 perc

2. Olaszország (Chiara Betti, Elisa Confortola, Martina Valcepina, Arianna Fontana) 4:12.596

3. MAGYARORSZÁG (Végi Diána Laura, Somodi Maja, Bácskai Sára Luca, Sziliczei-Német Rebeka) 4:36.126

Kezdőlap    Sport    Magyar váltóbronz a short track-Eb-n

short track

sziliczei-német rebeka

somodi maja

bácskai sára luca

végi diána

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
100 éves a Micimackó: bekerült egy kiskutya is a sztoriba

100 éves a Micimackó: bekerült egy kiskutya is a sztoriba

Alan Alexander Milne angol író olyan mesevilágot teremtett az 1926-ban megjelent Micimackó című könyve által, amely még ma is meghatározó a gyermekirodalomban. „Mici” egyébként nem más, mint Karinthy Frigyes testvére, Emília, aki a nyersfordítást végezte – ez is elhangzott a beszélgetésünkben Lovász Andreával, a Móra Kiadó főszerkesztőjével.
Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

Orbán Viktor Miskolcon „egy hosszú szerelmi történetről” beszélt, bejelentést tett a tanárbérről

A digitális polgári körök rendezvényén a közönség kérdéseire válaszolt a pártelnök-miniszterelnök, a Tisza Pártot és a DK-t a háborúfenntartók közé igyekvő pártoknak nevezte, a városiakat pedig kérte, döntsék el, hogy egy nagy ipari beruházást szeretnének, vagy több kisebbet, ezután áll rendelkezésre. Bejelentette, hamarosan 900 ezer forint lesz az átlagos tanárbér, a Benes-dekrétumok miatt joghátrányt szenvedők pedig segítséget kapnak.
 

A volt lengyel kormányfő a magyar választások brüsszeli manipulálásáról beszél

VIDEÓ
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Aláírták: létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete

Aláírták: létrejön a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezete

Paraguayban aláírták az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodást, amely a 25 évig tartó tárgyalássorozat után az EU eddigi legnagyobb kereskedelmi szerződése lett, írja a Reuters. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint az egyezmény a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
&quot;Lábas hideg&quot; rúgja be az ajtót hamarosan Magyarországon: ijesztő, milyen sarkvidéki idő jön

&quot;Lábas hideg&quot; rúgja be az ajtót hamarosan Magyarországon: ijesztő, milyen sarkvidéki idő jön

Jelentős lehűlés várható a következő héten Magyarországon, ahol a hőmérséklet akár mínusz 15 Celsius-fokig is csökkenhet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump vows extra tariffs for UK, Denmark and other European countries until Greenland deal struck

Trump vows extra tariffs for UK, Denmark and other European countries until Greenland deal struck

The US president says the countries will be charged a "10% tariff on any or all goods" exported to the US from 1 February.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 17. 18:32
Szoboszlai Dominik büntetőt rontott, Kerkez Milos durváskodott, a Liverpool megint pontokat vesztett
2026. január 17. 17:28
Vasárnap szerb-magyar: sportágtörténelmi sikerre készül a férfi vízilabda-válogatott
×
×
×
×