Aggasztó hír érkezett Kylian Mbappéról

A spanyol fővárosi klub a rándulásról beszámoló közleményében kitért rá, hogy a támadó állapotát a közeljövőben újra értékelik majd, ugyanakkor egy a játékoshoz közel álló forrás szerint a külső szalagja sérült Mbappénak.

A francia válogatott csapatkapitánya – aki szerdán MRI-vizsgálaton esett át – több mérkőzésről is hiányozhat a spanyol bajnokságban, s az is valószínű, hogy a szaúdi Dzsiddában január 7. és 11. között esedékes spanyol Szuperkupát is kihagyja majd, akárcsak a Monaco elleni, január 20-i Bajnokok Ligája-összecsapást.