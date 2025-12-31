ARÉNA - PODCASTOK
Kylian Mbappé, a Real Madrid játékosa ünnepel, miután gólt lõtt a labdarúgó Interkontinentális Kupa döntõjében játszott Real Madrid-Pachuca mérkõzésen Loszaílban 2024. december 18-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Nusad Szekkajil

Aggasztó hír érkezett Kylian Mbappéról

Infostart / MTI

Legalább három hét pihenőre kényszerül Kylian Mbappé, a Real Madrid francia világbajnok labdarúgója, mert kificamodott a bal térde.

A spanyol fővárosi klub a rándulásról beszámoló közleményében kitért rá, hogy a támadó állapotát a közeljövőben újra értékelik majd, ugyanakkor egy a játékoshoz közel álló forrás szerint a külső szalagja sérült Mbappénak.

A francia válogatott csapatkapitánya – aki szerdán MRI-vizsgálaton esett át – több mérkőzésről is hiányozhat a spanyol bajnokságban, s az is valószínű, hogy a szaúdi Dzsiddában január 7. és 11. között esedékes spanyol Szuperkupát is kihagyja majd, akárcsak a Monaco elleni, január 20-i Bajnokok Ligája-összecsapást.

