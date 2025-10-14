ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 15. szerda
Hazai gólöröm a csapat második gólja után a Portugália - Magyarország labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen a lisszaboni Estádio José Alvalade stadionban 2025. október 14-én. A találkozó 2-2-es döntetlennel zárult.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Portugáliai 2-2 a főszereplők szemével: "büszkeség ez a »soha nem adom fel« mentalitás"

Infostart

Magas színvonalú mérkőzésen, kiválóan játszó és hősiesen küzdő magyar válogatott szerzett pontot a portugál labdarúgó-válogatott vb-selejtezőn, így most már egyértelmű első számú esélyese a csoport második helyének, ahonnan két fél lépés a 2026-os világbajnokság. A lisszaboni találkozót a magyar válogatott főszereplői is elemezték. Mindenki a csapategységet és az utolsó pillanatig élő reményt emelte ki. Szoboszlai Dominik például azért volt ott a gólja előtt, ahol, mert "fáradt volt a rövid oldalra futni". A szövetségi kapitány szerint az egymásba vetett hit most megerősödött, de novemberben Írország és Örményország ellen mindent elölről kell kezdeni, akkor dől el minden a vb-pótselejtező szempontjából.

A magyar labdarúgó-válogatott portugáliai hősei felszabadultan értékelték a közvetítő M4 Sportnak a világszámnak számító pontszerzést a labdarúgó-vb-selejtezők negyedik játéknapján.

Szoboszlai Dominik (csapatkapitány, a második gól szerzői): - Jól érzem magam, vezettünk, aztán jött egy kis lejtő, de kijöttünk a gödörből, csak pozitívumot tudok kiemelni, rengeteget futott a csapat. A gólomnál azért mentem a hosszú oldalra, mert már fáradt voltam a rövidre menni. Örülök, hogy az 1 pontot el tudtuk hozni innen, és készülünk a novemberre. (Ismert, Örményországban - november 13. - és itthon Írország ellen - november 16. - szerepel még a válogatott vb-selejtezőn.)

Szalai Attila (a vezető gól szerzője): - Nagy öröm volt gólt lőni, de nem ez a lényeg, rendkívül büszke vagyok a csapatra, a »soha nem adom fel« mentalitásra. Persze Cristiano Ronaldót sajnos ha az ötösön belül kétszer ilyen üresen hagyjuk, be fogja rúgni, de éreztük, hogy ebben a mérkőzésben lehet pont, lehetnek pontok. Ezt az egységet szeretnénk továbbvinni a jövőre. Sajnálom, hogy a kapufám kipattant, nagyon jó beadást kaptam, de nem az a lényeg, hogy ki szerzi a gólt.

Tóth Balázs (kapus): - Elsősorban a csapaté az érdem, óriásit harcoltunk, a végéig hittünk benne. Tudtuk, ha egy gól marad a hátrány, a végén még lesz egy lehetőségünk. Megmutattuk, hogy tudunk focizni, ha megpróbálunk. Óriási csapatmunka volt ma. Fontos, hogy ha visszatérek Blackburnbe, ott is hasonló teljesítményt nyújtsak. Az öltözőben brutális a hangulat, de sietni kell, éjfélig fel kell szállni a repülőre.

Lukács Dániel (a második gól előkészítője): - Boldogok vagyunk. Azt kérte a kapitány, hogy induljak sokat, és próbáljam beadni a labdákat. Nem könnyű egy ilyen mérkőzésbe beszállni. A gól előtt toltam a labdát, toltam, és be tudtam úgy adni a védők mögé, hogy átment rajtuk. Szeretném folytatni, ahogy eddig elkezdtem a válogatottban.

Varga Barnabás (csatár): - Fontos pontot szereztünk, saját kezünkben van a sorsunk. Győzelemmel felérő döntetlen ez. Mindegy, ki lövi a gólt, a végeredmény a lényeg úgyis. Igyekeztem most is a magas labdákat lefejelgetni, megtartani, hellyel-közzel sikerült ma is. Nem feltartott kézzel jöttünk ki a pályára, és ha kikaptunk volna sem dőlt volna össze a világ, persze az elején több gólt is szerezhettünk volna, de nem feledjük el, a portugál válogatott volt az ellenfél, jól álltuk a sarat.

Marco Rossi (szövetségi kapitány): - Gratuláltam a játékosoknak a játékhoz és az eredményhez is. A tabellán nem nagy a változás, az önbizalomban azonban annál inkább. És mindenki jobban bízik a másikban is. A mérkőzés nyitánya és a hajrája is jól alakult, ne feledjük, Portugália ellen! Magunkhoz képest a legjobbat nyújtottuk, és szerencsénk is volt. A portugálok két kapufát lőttek, mi csak egyet. Amit mondtam előzetesen, átgondoltan mondtam: kellett a szerencse a pontszerzéshez, de a teljesítmény szép volt és jó. No olyankor is volt szép teljesítményünk, amikor kikaptunk, például a hazai, Portugália elleni mérkőzésen. Felfedeztük új fegyvereinket is a jövőre nézve, az új srácainkat. Minden novemberben dől el, újra kell kezdenünk, mégpedig a nulláról.

Roberto Martinez (portugál szövetségi kapitány): - Nyitott volt számunkra ez a mérkőzés, Magyarország nagyon jól használta ki a helyzeteit, rajtunk pedig nagyon nagy volt a nyomás. Megvoltak a helyzeteink, a kapufáink viszont nyitva tartották a mérkőzést. A tanulság: hamar le kell zárni a mérkőzéseket, nem szabad abban bízni, hogy rá tudunk ülni a labdára. A magyar csapat szelleme nagyon jó, agresszívan, nyitottan játszik, ebből szerezték meg a vezetést is, mi pedig nem használtunk ki elég helyzetet, hiába van meg nálunk a játékosminőség.

A csoport állása

1. Portugália 4 3 1 - 11-4 10 pont

2. MAGYARORSZÁG 4 1 2 1 8-7 5

3. Írország 3 1 1 2 4-5 4

4. Örményország 3 1 - 3 2-9 3

Korábbi eredmények:

1. forduló (szeptember 6.):

Örményország-Portugália 0-5 (0-3)

Írország-MAGYARORSZÁG 2-2 (0-2)

2. forduló (szeptember 9.):

Örményország-Írország 2-1 (1-0)

MAGYARORSZÁG-Portugália 2-3 (1-1)

3. forduló (október 11.):

Portugália-Írország 1-0 (0-0)

MAGYARORSZÁG-Örményország 2-0 (0-0)

A csoport további programja

5. forduló (november 13.):

Örményország-MAGYARORSZÁG, Jereván 18.00

Írország-Portugália, Dublin 20.45

6. forduló (november 16.):

MAGYARORSZÁG-Írország, Puskás Aréna 15.00

Portugália-Örményország, Porto 15.00

