Beszédes adat a Rossi-csapat támadóteljesítményéről

A nemzeti csapat kedden Portugáliában ért el 2–2-es döntetlent, előtte pedig Örményországot verte 2–0-ra. A Puskás Arénában szintén két gólt szerzett a válogatott Portugália ellen – igaz, akkor 3–2-re kikapott –, míg a 2026-os világbajnokság selejtezősorozatát az írországi 2–2-vel kezdte.

Júniusban, az Azerbajdzsánban rendezett felkészülési találkozón pedig 2–1-re nyertek Szoboszlai Dominikék.

Rossi irányításával a 2024-es Európa-bajnokság selejtezőjében produkált hasonló sorozatot az együttes, akkor egymás után négy meccsen szerzett legalább két gólt. A Szerbia elleni hazai 2–1-es siker után Litvániában, majd Bulgáriában is 2–2 volt az eredmény, a sort pedig a Montenegró elleni 3–1 zárta.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezetőnek a lisszaboni volt a 80. meccse a válogatott élén, a mérlege 36 győzelem, 19 döntetlen és 25 vereség.