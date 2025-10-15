A portugál sajtó is meghajol Szoboszlai Dominik teljesítménye előtt

Tóth Balázs (7) – Loic Négo (5), Willi Orbán (4), Szalai Attila (6), Kerkez Milos (5) – Schäfer András (5), Callum Styles (4), Szoboszlai Dominik (8) – Bolla Bendegúz (5), Varga Barnabás (4), Sallai Roland (5). Csere: Tóth Alex (5), Lukács Dániel (5), Dárdai Márton (–), Vitális Milán (–).

Ezekkel az osztályzatokkal értékelte – meglehetősen szűkmarkúan – a remek teljesítményt nyújtó magyar válogatott játékosainak teljesítményét az A Bola, a legnagyobb példányszámú portugál sportújság online változata a 2–2-re végződő világbajnoki selejtező után – fogalmaz az Index.

A lap külön is megemlékezett az egyenlítő gólt szerző Szoboszlai Dominik nagyszerű játékáról: „Fáradhatatlanul szervezte a magyar támadásokat, mind a mezőnyjátékával, mind a pontrúgásoknál – egy ilyen szögletből szerezte meg Szalai Attila a vezetést. Nem félt kockáztatni, és bár a lövései nem jöttek be, a 90+1. percben remek időérzékkel, Nélson Semedo kijátszásával egyenlített. Sohasem fáradt el a letámadásban, és igazi vezére volt a magyar csapatnak.”

Szavazás is volt a honlapon, és ezen a kétgólos Cristiano Ronaldót választották meg a szurkolók a meccs emberének.

Eközben a Liverpool.com külön fejezetet szentel a Premier League-klub kulcsjátékosának, Szoboszlainak.

Dominik Szoboszlai scored an equaliser in stoppage time and recorded an assist for Hungary during Tuesday's international action ? — Liverpool FC (@LFC) October 14, 2025

A lap a magyar válogatott hősének nevezi a csapatkapitányt, majd így méltatja: „Szoboszlai és a magyar válogatott nagyszerű estéje. A középpályás egyike azon kevés Liverpool-játékosnak, akik jól kezdték a szezont, és remélhetőleg a gólja még több önbizalmat ad neki, miután visszatér a Mersey partjára.”