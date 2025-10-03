ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 3. péntek Helga
Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője (b) és brit csapattársa, Lewis Hamilton érkezik a szahíri versenypályán rendezett tesztelésre 2025. február 26-án. A Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság szezonnyitó Ausztrál Nagydíját március 16-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Ali Haider

Szakíró a Ferrari pilótáiról: Hamilton gyászol, Leclerc leléphet

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Egyre csökken a Ferrari sansza arra, hogy futamgyőzelmet szerezzen a Forma–1 2025-ös idényében, de a hét végi Szingapúri Nagydíj akár kínálhat esélyt erre – mondta az InfoRádióban Vámosi Péter. A Motorsport Online főszerkesztője arról is beszélt, hogy Lewis Hamilton valószínűleg rosszabb lelkiállapotban kezdi meg a következő versenyhétvégét, mint csapattársa, Charles Leclerc.

Már csak hét versenyhétvége van hátra a Forma–1 2025-ös szezonjából, de a Ferrarinak továbbra sincs futamgyőzelme idén. Az egyéni összetettben Charles Leclerc az ötödik, a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton csak a hatodik helyen áll, míg a konstruktőrök vb-pontversenyében a harmadik maranellóiak hátránya az első McLarennel szemben 337, a második Mercedesszel szemben pedig négy pont.

A Motorsport Online főszerkesztője azt mondta az InfoRádióban, hogy a Ferrari két pilótája közül Lewis Hamilton az, aki mentálisan nagyon mélyen van, ráadásul a múlt héten tüdőgyulladás szövődményei miatt kómába esett kutyája, a 12 éves angol bulldog, Roscoe, akit már nem tudtak életben tartani. Nagy veszteség érte a brit versenyzőt, ugyanis a 2013-as idény óta több versenyhelyszínre is magával vitte négylábú kedvencét. Roscoe-nak külön Instagram-oldalt hozott létre, és másfél millióan követték a kutya mindennapjait. Vámosi Péter hozzátette: az eb hamar nagy kedvenc lett a paddock világában, sőt még a Fortnite videójátékba is bekerült Lewis Hamilton oldalán.

A szakíró úgy véli, ez a tragédia rányomja majd a bélyegét a hétszeres világbajnok hétvégi, szingapúri teljesítményére is, nem hiszi, hogy teljesen függetleníteni tudja majd magát a történtektől. Azt gondolja,

kérdéses, hogy „át tudja-e kattintani az agyát”, ha ez mégis sikerül neki, és fejben rendben lesz a versenyre, az viszont továbbra az ő klasszisát fogja bizonyítani.

Mint fogalmazott, ha átmenetileg ki tudja zárni a gondolataiból a tragédia hatásait, következményeit, az megmutatja, miért is nyert hétszer világbajnoki címet. A múltban már többször bizonyította remek képességeit, idén ebből nagyon keveset lehetett látni. A szakíró szerint ilyen mentális állapotban nem lehet azért automatikusan elvárni egy sportolótól, hogy maximális teljesítményt nyújtson, egy többszörös világbajnoktól ugyanakkor alapesetben mégiscsak megkövetelik ezt.

Charles Leclerc-re épít a Ferrari, de meddig maradhat ez így?

A statisztikákat, eredményeket nézve Charles Leclerc eddig egyértelműen jobb volt Lewis Hamiltonnál a 2025-ös évben. A monacói egy pole pozíciót, öt dobogós helyet ért el és tizenötször végzett pontszerző helyen, míg brit csapattársa még egy idei fő versenyen sem végzett az első háromban, igaz, a márciusi Kínai Nagydíjon megnyerte a sprintfutamot. A Motorsport Online főszerkesztője szerint Charles Leclerc a Ferrarihoz való igazolása utáni második évben kivívta magának azt, hogy őrá építsenek az olasz csapatnál, és ez érdemben nem változott Lewis Hamilton érkezésével sem, pedig egyesek erre számítottak a szezon elején.

Vámosi Péter kiemelte: Charles Leclerc eredményeivel hamar a középpontba került, kivívta az elismerést a csapaton belül. Ahogy telt az idő, bebizonyította, hogy tartósan jobb tud lenni a négyszeres világbajnok Sebastian Vettelnél, majd Carlos Sainznál is jobb eredményeket produkált, bár hozzátartozik a teljes képhez, hogy egyes futamokon elé tudott kerülni a spanyol. Ugyanakkor kijelenthető, hogy gyakorlatilag bárki lett Charles Leclerc csapattársa, ő mindenkit megvert, és nem csak egy-egy futamon, hanem sorozatosan.

Idén Lewis Hamiltont is rendre felülmúlja a monacói pilóta, főleg az időmérőkön nagyon szembetűnő a közöttük lévő különbség. Vámosi Péter úgy fogalmazott,

Charles Leclerc „pokolian gyors”, így érdekes lenne őt egy jobb autóban látni.

Nem véletlen, hogy az utóbbi időben felerősödtek a pletykák a lehetséges távozásával kapcsolatban. Sajtóhírek szerint a McLaren, az Aston Martin és a Mercedes is tapogatózott már nála, ugyanis 2026-ban akár mindhárom istállónál felszabadulhat egy hely.

A szakíró hozzátette: nem lenne meglepő, ha Charles Leclerc már túlságosan csalódott és elégedetlen lenne a helyzetével a Ferrarinál, melynek színeiben 2019 óta versenyez. Véleménye szerint ez az eltöltött idő nagyon sok, és ha még szeretne sikereket elérni, akkor lehet, hogy eljött az idő a váltásra. Vámosi Péter kiváló képességű versenyzőnek tartja Charles Leclerc-t, aki bármikor képes a meglepetésre, így az sem kizárt, hogy a hét végi Szingapúri Nagydíjon megszakítja a Ferrari idei futamgyőzelem nélküli sorozatát.

