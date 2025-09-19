Lewis Hamilton luxusautók helyett más méregdrága hobbira költi iszonyatosan sok pénzét

Lewis Hamilton meglepő bejelentést tett a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj előtt: a hétszeres világbajnok eladta teljes, mintegy 13–15 millió fontos szuperautó-gyűjteményét – írja a hvg.hu a Daily Mail alapján. A brit pilóta közölte, hogy már nem birtokolja a korábban ikonikusnak számító flottát – benne LaFerrari modellekkel, egy McLaren F1-gyel és egy Pagani Zondával –, mert manapság sokkal inkább a művészet foglalkoztatja.

„Nincsenek már autóim. Megszabadultam mindtől. Most a művészet érdekel jobban”

– mondta Hamilton Bakuban, hozzátéve: ha valaha mégis vásárolna, az egy Ferrari F40 lenne, amelyet „szép műalkotásnak” nevezett. A Ferrarihoz 2025 elején átigazoló versenyzőt korábban már látták egy F40 mellett Fioranóban – egyébként 5 Ferrarija is volt a 3 McLarenje, 6 Mercedese és sok-sok retró szuperautója mellett.

Itt egy elképesztő lista, milyen autói voltak Hamiltonnak.

A hírhedt nőcsábász, kőgazdag Hamilton az utóbbi években az életmódváltásával „haknizott” a médiában: lemondott magán repülőgépéről, igyekezett elektromos modellekre váltani, és vegánként a fenntarthatóság szószólója lett.