ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.75
usd:
331.06
bux:
99671.74
2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője érkezik a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Miami Nagydíjának első szabadedzésére a floridai Miami Gardensben 2022. május 6-án. A futamot május 8-án rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Lewis Hamilton luxusautók helyett más méregdrága hobbira költi iszonyatosan sok pénzét

Infostart

Lewis Hamilton eladta legendás szuperautó-gyűjteményét, mert már nem érdeklik a kocsik. A milliárdos Forma–1-es világbajnok most drága képzőművészeti alkotásokat gyűjt.

Lewis Hamilton meglepő bejelentést tett a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíj előtt: a hétszeres világbajnok eladta teljes, mintegy 13–15 millió fontos szuperautó-gyűjteményét – írja a hvg.hu a Daily Mail alapján. A brit pilóta közölte, hogy már nem birtokolja a korábban ikonikusnak számító flottát – benne LaFerrari modellekkel, egy McLaren F1-gyel és egy Pagani Zondával –, mert manapság sokkal inkább a művészet foglalkoztatja.

„Nincsenek már autóim. Megszabadultam mindtől. Most a művészet érdekel jobban”

– mondta Hamilton Bakuban, hozzátéve: ha valaha mégis vásárolna, az egy Ferrari F40 lenne, amelyet „szép műalkotásnak” nevezett. A Ferrarihoz 2025 elején átigazoló versenyzőt korábban már látták egy F40 mellett Fioranóban – egyébként 5 Ferrarija is volt a 3 McLarenje, 6 Mercedese és sok-sok retró szuperautója mellett.

Itt egy elképesztő lista, milyen autói voltak Hamiltonnak.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon

Steve 7 (@s7even.lux) által megosztott bejegyzés

A hírhedt nőcsábász, kőgazdag Hamilton az utóbbi években az életmódváltásával „haknizott” a médiában: lemondott magán repülőgépéről, igyekezett elektromos modellekre váltani, és vegánként a fenntarthatóság szószólója lett.

Kezdőlap    Sport    Lewis Hamilton luxusautók helyett más méregdrága hobbira költi iszonyatosan sok pénzét

forma-1

lewis hamilton

ferrari

luxusautó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

Orbán Viktor péntek reggel: a veszélyeztetettség alapján nekem ágyúval kellene járnom

A Kossuth rádióban péntek reggel a miniszterelnök beszélt a "röszkei csata" tizedik évfordulójáról, a svéd konfliktus migrációs vonatkozásáról, a kerítéssel kapcsolatos politikai álláspontokról, az adórendszerről, a nemzeti konzultációról, a nyugdíjasok helyzetéről és a "pisztolyügyről" is szólt.
 

Szakértő Ruszin-Szendi Romulusz pisztolyáról: "a gyülekezési jog hatálya alá tartozó eseményen nem lehet viselni semmilyen fegyvert"

Orbán Viktor: a svéd nép a barátunk, nem a svéd kormány

VIDEÓ
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
Változás a lakossági állampapírok piacán? Hoffmann Mihály, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.19. péntek, 18:00
Zsurzs Jenő
vezetéstechnikai instruktor
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyenge próbálkozás: Brüsszel visszadobta a korrupcióellenes tervet, elvonhatják a gazdák támogatását

Gyenge próbálkozás: Brüsszel visszadobta a korrupcióellenes tervet, elvonhatják a gazdák támogatását

A korrupciós botrányban nem létező földtulajdonokra és el nem végzett mezőgazdasági munkákra vettek föl EU-s támogatásokat a görögök, így több százmillió euró landolhatott olyan politikusok zsebében, akik a botrány kirobbanása óta már benyújtották lemondásukat. A további támogatások folyósításához, az EU egy akciótervet kért be a görög kormánytól, amely úgy látszik olyan felületesre sikeredett, hogy a Bizottság egyből visszadobta azt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!

Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!

Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Trump says TV networks opposed to him should 'maybe' lose licence

Concerns grow that the Trump administration is curtailing criticism after ABC host Jimmi Kimmel's show was cancelled.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 08:43
Még egy pofon a magyar labdarúgó-válogatott támadószekciójának
2025. szeptember 19. 08:22
Itt a Ferencváros EL-főpróbája - sport a tévében
×
×
×
×