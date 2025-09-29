Lewis Hamilton gyászol, a Ferrarit is félretette

Lewis Hamilton F1-legenda a közösségi médiában tudatta kutyája halálhírét.

Mint összefoglaló cikkében az Index írja, a Ferrari autóversenyzője kutyájának Roscoe volt a neve, a múlt héten került kórházba, újra kellett éleszteni, de csak pár 4 "kapott" még.

A sportoló még a Ferrari tesztnapját is kihagyta azért, hogy a kórházban lehessen Roscoe mellett, akit barátként, angyalként jellemzett.

Hamiltonnak nincs sok ideje gyászolni, a hétvégén már jön a Szingapúri Nagydíj.