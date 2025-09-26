ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek Jusztina, Pál
Max Verstappen, a Red Bull holland címvédője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Kanadai Nagydíjának otthont adó montreali Gilles Villeneuve pályára érkezik 2025. június 12-én. A futamot június 15-én rendezik.
Nyitókép: MTI/AP/The Canadian Press/Christinne Muschi

Luca di Montezemolo akár már ma leigazolná Max Verstappent a Ferrarihoz

Infostart / MTI

A Ferrari egykori elnöke és sportigazgatója a holland-belga pilótát tartja a jelenlegi legjobbnak, aki szerinte a Sainz-Leclerc pároson is túltesz.

Gondolkodás nélkül és azonnali hatállyal leigazolná a Ferrarihoz a címvédő és négyszeres világbajnok Max Verstappent Luca di Montezemolo, aki 1991-től egészen 2014-ig volt a maranellói sportautógyár elnöke, de már az 1970-es években sportigazgatóként dolgozott a vörösöknél.

A 78 éves olasz szakember erről Londonban, saját életrajzi dokumentumfilmjének csütörtök esti bemutatóján beszélt.

„Azt kell mondjam, hogy manapság számomra óriási fölénnyel Verstappen a legjobb. Még a legutóbbi, bakui versenyen is, nehéz körülmények között, egyszer sem engedte ki a kezéből az irányítást és végig gyors volt. Soha nem hibázik” – áradozott a 27 éves holland versenyzőről Montezemolo. Kijelentette,

ha most irányítaná a Ferrarit és bárkit választhatna a mezőnyből, egyértelműen és azonnal Verstappen mellett döntene.

„Sainz és Leclerc párosa jó volt a Ferrarinál. De nem kérdés, hogy Verstappen messze a legjobb” – mondta, és egyáltalán nem tett említést a Ferrarinál az idény eleje óta versenyző hétszeres világbajnok brit Lewis Hamiltonról, valamint a jelenlegi csapatfőnök Fred Vasseurről sem.

„Ha holnap reggel megbízást kapnék a Ferraritól, egy hét alatt világossá válna a számomra, hogy kit milyen másik pozícióba helyezzek át” – mondta Montezemolo a csapatmunka kialakításának fontosságáról beszélve.

A szakember az 1970-es években Niki Lauda vb-címei idején Enzo Ferrari felkérésére volt sportigazgató az olaszoknál, majd 1991-ben elnöke lett a sportautógyártó vállalatnak.

A dokumentumfilmben Montezemolo arról is beszél, hogy a háromszoros vb-győztes brazil Ayrton Senna napokkal az 1994-es imolai halála előtt személyesen járt nála Bolognában. Elárulta, Senna a Ferrarihoz akart szerződni, és ha ez bekövetkezett volna, akkor a német Michael Schumacher soha nem lett volna a maranellói istálló versenyzője. Ennek következményeként szerinte a Forma-1-es vb története is egészen másképpen alakult volna. Schumacher 2000 és 2004 között zsinórban öt vb-címet nyert a Ferrarival, összességében pedig hétszeres világbajnokká vált.

Montezemolo azt is elmondta, a mai napig megnéz minden egyes F1-es futamot, és ezt általában egyedül teszi. Hozzátette, az elmúlt években két televíziót tört össze mérgében.

