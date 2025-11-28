ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 29. szombat
Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Szingapúri Nagydíjának szabadedzése elõtt a Marina Bay utcai pályán 2025. október 3-án. A futamot október 5-én tartják.
Nyitókép: MTI/EPA/Fazry Ismail

Szakíró Lewis Hamiltonról: frusztráció, enerváltság és kiégés jelei láthatók, ennek így nem lesz jó vége

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Minden jel arra utal, hogy jelenleg rossz munkahelyi környezet van a Ferrarinál, melynek vezetősége és mérnöki csapata nem tud közös nevezőre jutni a hétszeres brit világbajnokkal – mondta az IndoRádióban Vámosi Péter. A motorsportol.hu főszerkesztője szerint már Charles Leclerc is megelégelte a kudarcsorozatot, és az sem látszik, hogy jövőre pozitív fordulat következne be a maranellóiak háza táján.

Lewis Hamilton 2025 elején ambiciózus tervekkel és azzal a szándékkal érkezett a Ferrarihoz, hogy újra a csúcsra vezeti a maranellóiakat a Forma–1-ben. Ehhez képest a hétszeres világbajnok idén egyetlen sprintfutamot nyert Kínában, 22 versenyhétvége alatt egy fő versenyen sem állhatott a dobogóra. A 40 éves brit pilóta a hatodik helyen áll a vb-pontversenyben, csapattársa, az ötödik Charles Leclerc 74 ponttal előzi meg.

A motorsportol.hu főszerkesztője az InfoRádióban úgy fogalmazott, Lewis Hamilton beleesett ugyanabba a hibába, mint Michael Schumacher 2010-ben, amikor három év kihagyás után a Mercedes színeiben visszatért az F1-be. A német legendának volt egy kép a fejében a Mercedesről mint csapatról, és azt gondolta, ha összeállnak, sikeresek lesznek. Nos, ez nem valósult meg: Michael Schumacher karrierje utolsó három évében sorrendben 9., 8. és 13. lett az összetettben.

Vámosi Péter szerint egyelőre Lewis Hamilton sincs jobb helyzetben, ráadásul kommunikációs problémákat is lát a brit versenyző és a Ferrari vezetése, illetve mérnöki csapata között. Nem a nyelvi nehézségekre gondol, hanem arra, hogy

„elbeszélnek egymás mellett” a mérnökével, illetve John Elkann-nal, az olasz istálló ügyvezető elnökével.

A szakíró szerint jelenleg „rossz munkahelyi környezet” van a Ferrarinál, hiba csúszott a gépezetbe, és ez már nemcsak Lewis Hamilton megnyilvánulásain érződik, hanem sokszor Charles Leclerc testbeszéde és egy-egy nyilatkozata is arról árulkodik, hogy valami nagyon nincsen rendben. Vámosi Péter megemlítette, hogy a monacói pilóta nemrég őszintén és elkeseredetten beszélt arról, hogy évek óta nem tudnak mit kezdeni az esőgumikkal, ami szerinte már egy erős jelzés tőle, hogy „fél lábbal már kint is van a csapatból”. Nem tartja kizártnak, hogy Lewis Hamilton is hasonlóan gondolkodik, így

ha jövőre nem lesz gyökeres változás, benne van a pakliban, hogy a hétszeres világbajnok 2026 végén befejezi F1-es karrierjét vagy másik csapatot keres magának.

A 2025-ös szezonból két futam van még hátra (Katar, Abu-Dzabi), és bár a szakíró szerint a két közel-keleti versenyhelyszín még akár kedvezhetne is a Ferrari konstrukciójának, de inkább azt látja, hogy a maranellóiak már elengedték ezt az évet, akkor is, ha mást mondanak. Nem láthatók a motiváltság és az elszántság jelei, Vámosi Péter szerint már arról is lemondtak, hogy legalább egy futamgyőzelmet szerezzenek idén.

Lewis Hamilton meglehetősen enerváltnak tűnik, és mintha nem hinne abban sem, hogy 2026-ban pozitív változás következhet be.

A motorsportol.hu főszerkesztője azt gondolja, ennek vélhetően az az oka, hogy hozzá is eljutottak azok az egyre szélesebb körben terjedő szakmai vélemények, várakozások a paddockból, hogy jövőre a Mercedes motorral száguldozó autók szerepelhetnek a legjobban. Ha ez így lesz, megint az a felállás lehet az F1-ben, hogy több csapat is a Ferrari elé kerül az erősorrendben.

Vámosi Péter elmondta: hiába vezetnek be 2026-tól új szabályokat, ilyen erőviszonyokat látva nem lehet könnyű tervezni a következő évre a Ferrarinál. Mint fogalmazott, talán célszerűbb lenne legalább azt kommunikálniuk, hogy meg kellene várni az első teszteket, mielőtt esélylatolgatásokba kezd bárki is, mindenesetre szerinte a jelenlegi helyzet óriási frusztrációt mutat az olasz istálló háza táján.

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
