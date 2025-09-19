Szakíró: eljött a pillanat, hogy csapatvilágbajnok legyen a McLaren a Forma–1-ben

Már akár vasárnap megvédheti konstruktőri világbajnoki címét a McLaren csapata a Forma–1-ben. Az Azeri Nagydíjon is a wokingi istálló pilótái indulnak a legjobb eséllyel, akik az egyéni vb-címért fél éve elsősorban egymással csatáznak. A konstruktőrök pontversenyében a Ferrarival szemben 337, míg a Mercedesszel szemben 357 pont a McLaren előnye.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban azt mondta, ha most is a mezőny tagja lehetne, akkor Sergio Pérez lenne az Azeri Nagydíj nagy esélyese, hiszen kétszer (2021-ben és 2023-ban) is ünnepelhetett futamgyőzelmet Bakuban a mexikói. 2022-ben a négyszeres világbajnok Max Verstappen, tavaly pedig Oscar Piastri nyert az élmenők közül Azerbajdzsánban. Vámosi Péter szerint a 2024-es győztes most is reménykedhet, és ha behúzza a futamgyőzelmet a következő versenyhétvégén, akkor tovább növelné az előnyét csapattársával, Lando Norisszal szemben az egyéni összetettben. Úgy véli, ismét a mclarenes versenyzők között dől el, ki nyer, de hozzátette, hogy

a bakui egy utcai versenypálya, ahol könnyen lehet hibázni, és ha ez megtörténik Oscar Piastrival és Lando Norisszal is, akkor nevető harmadikként Max Verstappen végezhet az élen, már amennyiben jól helyezkedik és jól teljesít.

George Russell, a Mercedes brit versenyzője betegség miatt kihagyta a médianapot, nagy kérdés vele kapcsolatban, hogy milyen állapotban vág neki az azerbajdzsáni versenyhétvégének. A szakíró ezzel kapcsolatban azt mondta, nem lehet tudni, hogy jön ki ebből a helyzetből George Russell, mert nagyon vegyesek a tapasztalatok. A betegség egyes pilótákból az adrenalin és a becsvágy miatt sokszor kisebb pihenő után óriási energiákat hoz ki, és nagyon jól teljesítenek, még jobban tudnak koncentrálni vagy figyelni, mert „valahogy átáll a szervezetük”. Mások viszont legyengülnek, és „eltűnnek a pályán, mint szürke szamár a ködben”.

Vámosi Péter szerint a mostani betegségétől függetlenül George Russell és a Mercedes versenytechnikája nem feltétlenül jó és elég ahhoz, hogy a britet majd az élmezőnyben keressük Bakuban. Mint mondta, normál esetben nem lenne kérdés, hogy befut-e valamelyik pontszerző helyen, mert erre minden adottsága és képessége megvan.

Már 2026-ra is terveznek

A Motorsport Online főszerkesztője kitért arra is, hogy a Pirelli gyártónak már le kellett adnia a terveit az összes csapatnak a 2026-os szezonra készülő gumikészletekkel kapcsolatban. Bár lesz még több teszt is, az idei utolsót az idényzáró Abu-Dzabi Nagydíj után tartják, de december közepén már véglegesítik a 2026-os gumiszetteket. A szakíró megjegyezte: a leadott szimulátoros és egyéb paraméterek alapján 20 százalékos a különbség a legjobb és a legrosszabb adat között, ezért a teljes mezőny nagyon bizonytalan a következő szezonnal kapcsolatban, még csak találgatni sem érdemes az erőviszonyokat illetően.

Természetesen a Pirelli nem árulta el, hogy az eddigi teszteken mely csapatok szerepeltek a legjobban, így mindenki csak a sötétben tapogatózik, ki mennyire lehet felkészült. Sok szakértő viszont arra számít, hogy

ugyanaz fog történni, mint 2014-ben, amikor toronymagasan a Mercedes gyártotta le a legjobb konstrukciót.

Ha ez beigazolódik, akkor George Russell jövőre bőven vigasztalódhat majd a mostani szerencsétlenségek után.

Piastri beérheti Sennát és Häkkinent

A McLaren tavaly 26 év után nyert konstruktőri világbajnoki címet a Forma–1-ben, most a papírforma szerint nem következik ilyen ínséges időszak, hanem már akár Bakuban meglehet a címvédés. Vámosi Péter megjegyezte: matematikailag még a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull érhetné be a wokingiakat, de ha tartják az eddigi ütemet, akkor minden bizonnyal ünnepelhetnek majd a hét végén. Mint fogalmazott, nem lehet kérdés, hogy a McLaren építette-e erre a szezonra a legjobb autót, de ha összejön a megfelelő pontszám az Azeri Nagydíjon, akkor ez hivatalossá is válik.

A szakíró kiemelte, hogy Oscar Piastri a következő versenyhétvégén beérheti akár Mika Häkkinent és Ayrton Sennát is egy történelmi összevetésben. Az ausztrál pilóta idén hét futamgyőzelemnél tart, és ha győz Bakuban, akkor felzárkózik a két legendához, akik jelenleg vezetik a McLaren házi örökranglistáját egy szezon alatt elért nyolc-nyolc futamgyőzelemmel. Az összehasonlítás ugyanakkor nem kicsit sántít, hiszen Mika Häkkinen és Ayrton Senna korszakában körülbelül nyolc versenyhétvégével kevesebbet rendeztek egy évben. Ezzel együtt Vámosi Péter szerint Oscar Piastri nagy tett kapujában van, hiszen az egyéni vb-cím első számú várományosa, és e mellett még az F1 nagy legendáinak rekordjait is üldözi, sőt már nagyon közel került azokhoz.