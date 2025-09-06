ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.85
usd:
335.23
bux:
103178.71
2025. szeptember 6. szombat Zakariás
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az Európa-liga döntőjében játszott Atalanta-Bayer Leverkusen mérkőzésnek otthont adó a dublini Aviva Stadion a találkozó előestéjén, 2024. május 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Adam Vaughan

Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

Infostart / MTI

"És természetesen az Országos Rendőr-főkapitányságtól is utaznak ki delegáltak, ők összesen hárman lesznek" - jelezte Szijjártó Péter az esti ír-magyar vb-selejtező kapcsán.

Hat konzul lesz jelen az Írország-Magyarország mérkőzésen szombaton Dublinban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában, akik szükség esetén segítséget nyújthatnak majd a szurkolóknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a meccs reggelén Budapesten a tárca MTI-hez eljuttatott közleménye szerint.

A tárcavezető arról számolt be, hogy a jegyértékesítés már lezárult, és 1690 darab vendégjegy kelt el a magyar drukkerek részére.

A szurkolók gyülekezési pontja a Slattery’s Pubban lesz 18 órakor, amely 500 méterre található az Aviva Stadiontól, majd a vonulás 18 óra 30 perckor kezdődik - tudatta.

"A helyszínen összesen hat magyar konzul teljesít majd szolgálatot annak érdekében, hogy ha bárkinek bármilyen ügyes-bajos dolga akad, vagy segítségre van szüksége, akkor hozzájuk tudjon fordulni. Két konzul kollégám a stadionban várja majd a szurkolókat. Ketten lesznek jelen a gyülekezési ponton és a vonulás során. Két konzulunk pedig a repülőtéren segít majd a járatok érkezésekor és indulásakor a magyar szurkolóknak" - tette hozzá.

Szijjártó Péter elmondta, hogy szombaton két járat indul Budapestről Dublinba, vasárnap pedig három az ellenkező irányban. "Tehát a konzuljaink a reptéren is ott lesznek, hogy ha a magyar szurkolóknak a beutazáskor vagy hazainduláskor bármi problémájuk van, vagy segítségre szorulnak, a konzuljainkhoz fordulhatnak" - húzta alá.

"És természetesen az Országos Rendőr-főkapitányságtól is utaznak ki delegáltak, ők összesen hárman lesznek" - folytatta.

A miniszter tájékoztatása szerint ügyeleti telefonszám működik ezúttal is már reggel 6 órától: +36 30 120 9151.

"Mindenkinek jó szurkolást és magyar győzelmet kívánok!" - összegzett.

Kezdőlap    Sport    Konzulok hada várja a magyar szurkolókat délután és este Dublinban

labdarúgás

írország

vb-selejtező

dublin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

Kósa Lajos az utónévjegyzékről: olyan nevek jelennek meg, amelyekhez semmi közünk, sértők és dehonesztálók

A nemrég hatályba lépett törvénymódosítással a magyar utónévjegyzék kiegészíthetővé és felülvizsgálhatóvá vált, a felelős a kultúráért és innovációért felelős miniszter lett, aki meghozza a végső döntést az utónevekkel kapcsolatban. Kósa Lajos szerint eddig a Nyelvtudományi Intézet nem a saját elveinek megfelelve működtette a rendszert, a nyelvészek „sok nevetséges és káros keresztnevet engedtek át a szűrőjükön”.
VIDEÓ
A Balaton jövője: melyik forgatókönyv igaz? Vasas Gábor, Inforádió, Aréna
Mit üzent a világnak a kínai katonai és gazdasági parádé? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Elstartolt az Otthon Start program, itt vannak a részletek. Panyi Miklós, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.08. hétfő, 18:00
Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Megbírságolta az EU a Google-t, aztán megérkezett Donald Trump a vámjaival

Donald Trump amerikai elnök ellenintézkedésekkel fenyegette meg Brüsszelt a Truth Social közösségi platformon írt üzenetében, miután az Európai Bizottság újabb hatalmas bírságot szabott ki az amerikai technológiai óriás Google-ra.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Újra összeveszett Donald Trump az EU-val: komoly vámfenyegetést mondott be, vége az egyezségnek?

Trump kilátásba helyezte az úgynevezett Section 301-eljárás elindítását is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Rosenberg: What's behind Putin's uncompromising stance?

Moscow's diplomatic success in China, and Trump's lack of action, have emboldened Putin, reports Steve Rosenberg.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 6. 09:39
Végtelen a szombati kínálat, de az ír-magyar a legfontosabb - sport a tévében
2025. szeptember 5. 22:40
Szoboszlai Dominik magyarul is hátvéd lesz? Dublinból megjött a válasz
×
×
×
×