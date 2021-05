Péni István: az elkövetőre nem tudok sportemberként tekinteni többé

Megtörte a csendet Péni István: a doppingügyben végül felmentett sportlövő a Nemzeti Sportnak számolt be részletesen az elmúlt időszak eseményeiről. Mint ismert, a márciusi indiai világkupán vett mintája lett pozitív, ám utólag kiderült, hogy szabotázs történt, a gyanú szerint ugyanis Sidi Péter behatolt a szobájába.

„Április 15-én reggel értesített a Nemzetközi Sportlövőszövetség, hogy az indiai világkupaversenyen adott mintám pozitív lett, és hogy furoszemidet találtak a szervezetemben. Amikor meghallottam, azt sem tudtam, hogy írják – most már mindent tudok róla. Miután úgy fejti ki a hatását, hogy szapora szívverést okoz, nem nehéz bizonyítani: a sportlövészetben nem előny, sőt, kifejezetten hátrányos” – kezdte az UTE versenyzője.

Mint mondta, először saját magában kereste a hibát, megpróbálta kitalálni, hogy mit ronthatott el. Megnézték, hogy a vele a versenyen tartózkodó apjának van-e olyan gyógyszere, amellyel érintkezhetett valamelyik táplálékkiegészítő. Arra is gondolt, hogy húsz nappal a verseny előtt új D-vitamin kapszulát kezdett szedni, és az lehetett szennyezett, bár az indiai verseny előtt két héttel negatív volt a doppingtesztje.

„Elvittük bevizsgáltatni, végül ebben mutatták ki – hozzávetőleg negyven kapszula volt a dobozban, és minden egyes darabjában megfigyelhető az az anyag, ami furoszemidet biztosan tartalmaz, és ami a kapszulák manipulációja útján került bele. Opcióként előzetesen is felvetődött, hogy megmérgeztek, miként az is, hogy a mintámat manipulálták, esetleg a doppinglabor hibázott. Utóbbinak nem sok esélye volt, de én csak azzal tudtam megnyugtatni magam, hogy mégiscsak ez történt, hiszen én nem doppingoltam.”

Péni István az indiai versenyen rosszul volt, hasmenés gyötörte.

„Úgy nyertem három ezüstérmet és lőttem egy világcsúcsot, hogy a szívritmusom eltért a megszokottól, üres volt a gyomrom, és folyton a WC-re rohangáltam” – idézte fel.

Az Európa-bajnok versenyző aztán a vitaminok szedésével is leállt, de hazatérve, március végén újra fogyasztott belőle. Ekkor viszont észrevette, hogy olajosabb és opálosabb lett a kapszula, de azt hitte, csak megromlott.

Amikor viszont itthon is négy napig rosszul érezte magát, már kezdett gyanakodni.

„Kértem a felfüggesztésemet a nemzetközi szövetségnél; abban bíztam, hogy ha nem is sikerül kideríteni, hogyan került a szervezetembe a tiltott szer, elérhetjük, hogy az eltiltásom minél hamarabb elkezdődjön, és reménykedtem, hogy a versenyengedélyemet visszakapom az olimpiáig” – fejtette ki, jelezve, hogy két- vagy négyéves eltiltás várhatott volna rá, és mindkét eset a karrierje végét jelentette volna, fiatal kora ellenére.

Péni István hangsúlyozta:

eleinte nem akarta elhinni, hogy megmérgezték, mert nemigen adott lehetőséget ilyesmire.

„A lőtéren mindig mindenre odafigyelek, a szobában pedig a felbontott vizes flakonokat azonnal kidobom. Több irányba kezdünk nyomozni, de biztos voltam benne, hogy csak a szállodában volt lehetőség az idegenkezűségre, mégpedig akkor, amikor nem tartózkodtam ott.”

Ezért felvették a kapcsolatot az indiai hotellel, kikérték a felvételeket egy hónappal korábbról. Mint mondja, ezeken látszik, hogy apjával meggyőződnek arról, a szobaajtó zárva van, 10 óra 19 perckor kilépnek, majd 10 óra 36-kor megjelent valaki, belépett oda, és 45 percig ott tartózkodott. Erre pedig senkinek sem adott engedélyt.

„Először a doppingvétség ténye sokkolt, aztán az, amikor megláttam a szálloda biztonsági kamerájának felvételeit. Napokig úgy ébredtem, hogy azt hittem, csak rémálmom volt, de minden egyes alkalommal, amikor ránéztem az értesítésre, tudatosult bennem, hogy nagyon is valóságosak a történtek. Nyomasztott a tudat, hogy nem könnyű egy ilyen helyzetből jól kijönni, akkor is, ha tudom, hogy ártatlan vagyok, és áldozat, aki évek óta folyamatosan zaklatásnak van kitéve. Nem lett volna szabad, hogy eljussunk idáig” – fejtette ki.

Arról beszélt, nevek említése nélkül, hogy edzője, Kissné Oroszi Edit már 12 éves korábban figyelmeztette, hogy zaklatásnak lesz kitéve.

„Azóta folyamatosan igyekeznek a rossz híremet kelteni irigységből, az eredményeim miatt. És ez hatással van az életemre”

– mondta az interjúban. Azt állítja, azon a lőtéren, ahol a versenytársa otthon van, a kiakasztott csapatfényképeken kiszurkálták a szemeit. Úgy érzi, a támadások 2015-től váltak nyílttá, amikor jobb eredményeket kezdtem lőni a versenytársnál.

„Onnantól sorra kaptam a zaklató sms-eket, e-maileket és a verbális bántást szállodában, lőtéren és a dobogón. A riválisom megnehezítette a felkészülésemet a riói olimpiára, és azóta sem állt le. Tudtam, hogy a tokiói játékokra sem vezet sima út, de ami történt, az elfogadhatatlan, és felháborítónak kell éreznie a közösségünk valamennyi tagjának. Amit velem tettek, a fair play szellemétől igen messze áll, az elkövetőre nem is tudok sportemberként tekinteni többé.”

A sportág vezetőitől rendszeresen kért segítséget, ígéreteket kapott is, hogy az esetnek lesz következménye, de nem történt semmi.

Miután tisztázták, indulhat az eszéki Eb-n. „Nem készültem a versenyre, négy hétig nem is fogtam a kezembe puskát, múlt héten mentem le újra a lőtérre. Nincs a kezemben annyi munka, amennyi egy-egy viadal előtt szokott, de remélem, hogy az elég lesz, amennyit az elmúlt években beletettem. Abban is bízom, hogy az elmúlt évek nehézségeihez hasonlóan ebből a történetből is megerősödve fogok kijönni.”

Sidi Péter a héten közleményben utasította vissza a vádakat.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás