bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Filmbe illő ámokfutást rendezett a belvárosban, de több is volt a rovásán

Infostart

A férfi valamilyen ismeretlen kábítószer hatása alatt több bűncselekményt is elkövetett egy nap alatt: betört, autókat lopott el és még közlekedési balesetet is okozott.

A Budapesti XIV. és XVI. Kerületi Ügyészség vádat emelt és végrehajtandó fogházbüntetést indítványoz azzal a férfival szemben, aki egy nap alatt több bűncselekményt követett el Zuglóban, majd azokat még egy általa lopott autóval okozott baleset után is folytatta – írja sajtóközleményében a Fővárosi Főügyészség.

A vádirat lényege szerint a 24 éves férfi 2024. augusztus 23. napján napközben Zuglóban besurrant egy Mogyoródi úti telephelyre és az ott parkoló egyik autó le nem zárt ajtaját kinyitva abból kivette az indítókulcsot és egy bankkártyát.

Ezt követően a férfi ugyanezen a telephelyen egy másik lezáratlan autót is kiszemelt magának és abba beülve kihajtott a telephelyről, majd a városban közlekedése során a Thököly úton a Stefánia út irányába haladva

a tilos jelzés ellenére behajtott a Thököly út és a Dózsa György út kereszteződésébe, ahol nekiütközött egy szabályosan közlekedő autónak.

A balesetet követően a kocsiból kiszállva a férfi menekülni kezdett és beszaladt egy Thököly úti társasház udvarára, majd a lépcsőházban talált egy lezáratlan kerékpárt, amit már éppen a bejáraton akart kitolni, amikor egy odaérkező lakó őt ebben megzavarta.

Ekkor a társasház kerítésén keresztül átmászott a szomszéd udvarba és ott egy lakás ablakát törte be, majd a nyitott ajtón keresztül bement egy másik lakásba is.

Végül a helyiek ismét megzavarták őt, ezért megint tovább menekült a szomszédba, de ott sem sikerült bejutnia az ottani épületbe, ezért a kapun keresztül onnan is kimászott.

A tolvajt ekkor már várták az őt üldöző rendőrök és végül a Cházár András utcában el is fogták.

Később a nyomozás megállapította, hogy a férfi a nap folyamán új pszichoaktív anyag hatása alatt is volt, ezért őt – a közúti ámokfutása miatt – járművezetés bódult állapotban vétségének megalapozott gyanújával is kihallgatták.

A kerületi ügyészség a korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló vádlottal szemben a lopások, illetve a lopási kísérletek, továbbá bódult vezetés miatt emelt vádat a kerületi bíróságnál és vele szemben végrehajtandó börtön kiszabását indítványozta azzal, hogy a bíróság őt a közúti járművezetéstől is határozott időre tiltsa el.

