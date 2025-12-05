ARÉNA - PODCASTOK
öntözés mezőgazdaság traktor
Nyitókép: Pixabay

Bővült a magyar mezőgazdaság teljesítménye, de a gyümölcstermesztésben súlyos a visszaesés

Infostart / MTI

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A bővülés oka a termelési árak növekedése és az állattenyésztés. A növénytermesztés visszaesett, különösen a gyümölcsöknél, ahol 32 százalékos az átlagos csökkenés.

A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10 százalékos, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá.

Az agrárium termelési volumene 3,6 százalékkal, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza – közölte a KSH.

A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is. Az év során újra felbukkant állatbetegségek – mint a ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint a tej és a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte – ismertette a KSH.

Az előzetes adatok szerint a növénytermesztés termelési volumene 2025-ben 8,7 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest, az árszínvonala 14 százalékkal nőtt.

A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29 százalékkal csökkent, a búzáé 10, az árpáé 9,0, a rozsé 1,6 százalékkal emelkedett. A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2 százalékkal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4 százalékkal alacsonyabb lett.

A takarmánynövények volumene 3,0, a kertészeti termékeké 5,5 százalékkal mérséklődött.

A gyümölcsfélék volumene 32 százalékkal csökkent, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18 százalékkal csökkent.

A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7,0 százalékkal nagyobb lett.

Az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5 százalékkal bővült. Az élő állatok termelése 2,4, az állati termékeké 2,6 százalékkal nőtt.

A KSH jelentése kitér arra, hogy a folyó termelőfelhasználás volumene 0,6 százalékkal kevesebb lett, ára összességében 4,2 százalékkal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5,0 százalékkal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2,0 százalékkal emelkedett.

A bruttó hozzáadott érték 11 százalékkal bővült, volumene 8,9 százalékkal szűkült. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 1,7 százalékkal csökkent, a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21 százalékkal felülmúlta az egy évvel korábbit – közölte első becslése alapján a KSH.

