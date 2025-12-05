ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383
usd:
328.64
bux:
109387.87
2025. december 5. péntek Vilma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vészhelyzeti figyelmeztető riasztás okostelefonon.
Nyitókép: Getty Images/Kenstocker

Androidosok, figyelem: azonnal lépni kell!

Infostart

Két, már aktívan kihasznált sebezhetőséget is javított a Google az Androidban. Mihamarabb telepíteni kell a frissítést, ha nem szeretne kémprogramok célkeresztjébe kerülni.

Kiadta idei utolsó, decemberi Android-frissítőcsomagját a Google, melyben összesen 107 biztonsági hibát javít a cég – derül ki a Bleeping Computer cikkéből, amit a hvg.hu szemlézett.

A foltozott sebezhetőségek között van két súlyos, nulladik napi is, melyet már aktívan kihasználtak a hackerek célzott támadások során. Ezek információszerzést és jogosultság-emelést lehetővé tévő hibák, melyek az Android 13–16 közötti verziókat érintik.

A Google nem közölt további részleteket a hibák természetéről. A Bleeping Computer szerint korábban a hasonló hibákat célzott támadásokhoz használták a hackerek, például kereskedelmi kémprogramokkal vagy állami háttérrel.

A frissítések csak az Android 13-at vagy újabb rendszerváltozatot futtató készülékekre érkeznek meg, de az Android 10–12-re is érkezhet néhány javítás a Google Play rendszerfrissítésein keresztül.

Hogy mikor érkezik meg a nagy frissítőcsomag, az gyártónként eltérhet, de a frissítéssel nem érdemes késlekedni, ha már elérhető – hívják föl a figyelmet.

Kezdőlap    Tech    Androidosok, figyelem: azonnal lépni kell!

google

hacker

android

kémprogram

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Mintegy 31 ezer forinttal, bruttó 322 ezer forintra emelkedik a minimálbér január elsejétől a szakszervezetek és a munkáltatók megállapodása szerint. Több juttatás, köztük a táppénz, az álláskeresési járadék, a gyed és a gyod összege is emelkedik.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

Fogy a lendület a tőzsdéken, újabb impulzusokra várnak a befektetők

November végén volt egy kisebb megingás a világ tőzsdéin, az AI lufi kipukkanásától is tartottak a befektetők, de persze azt az esést is megvették a befektetők, és mostanra újra a történelmi csúcsok közelében állnak a világ részvénypiacai. Az elmúlt napokban azonban kezdett elfogyni a lendület, újabb impulzusokra várnak a befektetők. Legkésőbb jövő hét szerdán érkezik is ilyen impulzus, akkor tart kamatdöntő ülést az amerikai jegybank.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás

A repülés jövőjét alapjaiban formálhatja át a hidrogénmeghajtás: tisztább működést ígér, ugyanakkor komoly mérnöki és infrastrukturális kihívásokat is felvet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 5. 05:24
Így számoljon a tervezett áramszünetekkel karácsonykor
2025. december 4. 22:34
Ennyit keres most egy tudományos kutató Magyarországon
×
×
×
×