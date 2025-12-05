Androidosok, figyelem: azonnal lépni kell!

Kiadta idei utolsó, decemberi Android-frissítőcsomagját a Google, melyben összesen 107 biztonsági hibát javít a cég – derül ki a Bleeping Computer cikkéből, amit a hvg.hu szemlézett.

A foltozott sebezhetőségek között van két súlyos, nulladik napi is, melyet már aktívan kihasználtak a hackerek célzott támadások során. Ezek információszerzést és jogosultság-emelést lehetővé tévő hibák, melyek az Android 13–16 közötti verziókat érintik.

A Google nem közölt további részleteket a hibák természetéről. A Bleeping Computer szerint korábban a hasonló hibákat célzott támadásokhoz használták a hackerek, például kereskedelmi kémprogramokkal vagy állami háttérrel.

A frissítések csak az Android 13-at vagy újabb rendszerváltozatot futtató készülékekre érkeznek meg, de az Android 10–12-re is érkezhet néhány javítás a Google Play rendszerfrissítésein keresztül.

Hogy mikor érkezik meg a nagy frissítőcsomag, az gyártónként eltérhet, de a frissítéssel nem érdemes késlekedni, ha már elérhető – hívják föl a figyelmet.