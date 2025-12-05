Őrült rekordkísérlet: a felhők között fociztak – videó

Vírusként terjed a közösségi oldalakon annak a rekordkísérletnek a videója, amit az orosz tornász és extrémsportoló Szergej Bojcov hozott össze csapatával. A felvételen azt látni, ahogy Bojcov és egy másik társa 1800 méteres magasságban focizik: egy hőlégballonra erősített speciális pályán, a levegőben lógva – számolt be a hvg.hu.

?⚽ The WORLD’S FIRST football match played on a platform hanging 1,800 m under a HOT AIR BALLOON just happened! Players with parachutes, full kits, and even a mid-air SIUUU celebration ?? Insane video by Russian athlete Sergey Boytsov! #Football #ExtremeSports… pic.twitter.com/kpCqjp8KMX — Prince Carlton ⚡️?? (@_PrinceCarlton_) December 3, 2025

A török nyelvű Idman.biz alapján az Interesting Engineering azt írja, Bojcov célja az volt, hogy ötvözze az extrém sportot a világ legkedveltebb csapatjátékával, a futballal, ezzel pedig új „élményt” teremtsen.

A pályát igyekeztek a lehető legkevesebb anyagból megépíteni úgy, hogy az még biztonságos legyen. A platform 16×10 méteres volt és 1,2 tonnát nyomott. Az alapzatra műfüvet szereltek, de két focikapu is helyett kapott rajta. A teljes szerkezet felszerelésekkel és az emberekkel együtt 2,5 tonnát nyomott.

A csapat négy mérnöki irodát is megkeresett, de egyik sem akart részt venni a projektben, mert úgy gondolták, egyszerűen nem lehetséges egy ekkora szerkezetet ilyen módon biztonságosan reptetni. Bojcovék ennek ellenére nem adták fel, végül pedig mintegy 700 óra leforgása alatt sikerült összeszerelniük az állványzatot.

A tesztrepülések során a szerkezet a terhelés alatt meghajlott, ami miatt többször is újra kellett tervezi és át kellett építeni azt. A legnagyobb problémát azonban az időjárás jelentette, a ballon ugyanis csak tökéletes szélcsendben és alacsony hőmérsékleten repülhetett, így hónapokat vártak Bojcovék, mire nekifuthattak a rekordkísérletnek.

A mutatványra végül október 1-jén került sor, a repülés során pedig a teljes mérkőzést lejátszották, sőt, a végén egy „mini sajtótájékoztatót” is tartottak – számolt be róla a lap.

A repülés összesen 90 percen át tartott, és összesen 20 focilabdát használtak el.