Woman having painful stomachache.
Nyitókép: Getty Images/ athima tongloom

A tolvaj lenyelte a sokmilliós kincset, hat napig vártak rá a rendőrök

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az új-zélandi rendőrség pénteken bejelentette, hogy visszaszerezte a gyémántokkal kirakott Fabergé-tojásmedált, miután hat napig megfigyelés alatt tartotta a tolvajt, aki lenyelte az értékes ékszert.

A 32 éves férfit, akit azzal gyanúsítottak, hogy lenyelte a tojás alakú medált, amely egy ékszerüzletben volt kiállítva Aucklandben, Új-Zéland északi részén, a múlt héten vették őrizetbe.

A hatóság egy rendőrtisztet rendelt ki a gyanúsított megfigyelésére, amíg a természet megteszi a dolgát, és a mintegy 20 ezer amerikai dollárra (6,5 millió forint) becsült ékszer visszakerül a tulajdonosához.

„A rendőrség megerősíti, hogy a medált visszaszerezték” – közölte a rendőrség egy nyilatkozatban. Hozzátették, hogy az elkövető és a medál is a rendőrség őrizetében van.

A különleges kiadású medált az 1983-ban készült Polipka (eredeti cím: Octopussy) című James Bond-film ihlette, amelynek cselekménye egy Fabergé ékszerész által készített tojás köré fonódik. A Fabergé ékszerház weboldala szerint a 18 karátos aranyból, gyémántokból és zafírból készült kis tojás belsejében egy kis polip rejtőzik.

A Fabergé a 19. század vége óta híres a drágakövekkel díszített, tojás alakú ékszercsodáiról. E hét elején rekord áron, 19,5 millió fontért (8,5 milliárd forintért) kelt el a Christie’s londoni árverésén a Peter Carl Fabergé által készített Téli tojás, amelyet II. Miklós cár az anyja részére rendelt meg húsvéti ajándéknak 1913-ban.

