„Másfél éve, a tavalyi lengyelországi Európa-bajnokság óta nem volt igazán rangos nemzetközi verseny. A járvány miatti bizonytalansági tényező és mindaz, ami Újdelhiben történt, megrázta a sportolókat. Ezzel együtt is nagyon erős csapat utazik Eszékre a kontinensviadalra, amely voltaképp két Eb lesz – nyilatkozta Győrik Csaba szövetségi kapitány. – Az az elvárás, hogy legalább egy újabb olimpiai kvótát szerezzünk az eddigi négyhez, továbbá a felnőttektől két–három, a junioroktól négy-öt érmet várok. Az ötkarikás kvótavadászat miatt több juniorkorú versenyző is a felnőttek között indul. A már tokiói induló Mészáros Eszter a napokban érettségizett, de Major Veronika és Péni István is az olimpiára élesíti a formáját, de képességeik alapján mindhárman felállhatnak az Európa-bajnokságon is a dobogóra.”

Mint ismert férfi és női légpuskában, valamint férfi és női skeetben még 2–2 ötkarikás kvóta talál gazdára, míg a többi versenyszámban (férfi és női légpisztolyban, női sportpisztolyban, férfi gyorstüzelőpisztolyban, férfi és női puska összetettben, valamint férfi és női trapban) 1–1 olimpiai indulási jog kivívására nyílik lehetőség.

A magyar csapat névsora, hogy ki melyik versenyszámban indul, alább olvasható. Mivel a mostani két Eb-nek minősül, ezért ahogy ez köztudott, lehetőség van arra, hogy például egy juniorkorú versenyző 10 méteren a felnőttek között, 50 méteren pedig a korosztályában szerepeljen

10 m-es versenyszámok PISZTOLY név klub név klub Felnőttek Major Veronika KELK Mix Tátrai Miklós BHSE Sike Renáta BHSE Mix Tóth Gábor UTE Jákó Miriam CTSE Hegedűs László UTE Juniorok Fábián Sára Ráhel KSI Mix Tóth Máté UTE Berde Viktória DLSE Mix Klem Barnabás SZHB Ozsváth Réka KSI Rédecsi Máté BHSE PUSKA név klub név klub Felnőttek Dénes Eszter UTE Mix Péni István UTE Szijj Katinka KVSE Mix Hammerl Soma KVSE Zwickl-Veres Kata KVSE Pekler Zalán UTE Juniorok Mészáros Eszter GEAC Mix Török Ferenc CSLE Bajos Gitta KVSE Mix Kiss Viktor UTE Tóth Anna UTE Klenczner Márton GEAC

Az Eb részletes programja itt található.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás