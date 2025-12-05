ARÉNA - PODCASTOK
A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 4-es és 6-os vonalán közlekedő Siemens Combino Supra villamos a Margit hídon.Forrás: GettyImages
Nyitókép: GettyImages/Museimage

Baleset akadályozza a Nagykörút villamosközlekedését

Infostart

A baleset a VIII. kerületben történt, a villamos személyautóval ütközött. Emiatt a 4-6-os az érintett szakaszon nem közlekedik.

Közlekedési baleset történt Budapest VIII. kerületében, ahol egy villamos és egy személygépkocsi ütközött össze, emiatt leállt a nagykörúti villamosközlekedés – adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A József körút és a Baross utca kereszteződésénél történt a baleset. Az autó vezetője beszorult a járműbe, csak a budapesti hivatásos tűzoltók beavatkozásával lehetett kiszabadítani.

A mentést speciális műszaki mentőeszközzel, feszítővágóval végezték, hogy kiemeljék a sérültet a roncsból.

Az ütközés miatt a villamosközlekedés mindkét irányban szünetel az érintett szakaszon, ami komoly fennakadást okoz a nagykörúti tömegközlekedésben.

