Baleset akadályozza a Nagykörút villamosközlekedését

Közlekedési baleset történt Budapest VIII. kerületében, ahol egy villamos és egy személygépkocsi ütközött össze, emiatt leállt a nagykörúti villamosközlekedés – adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A József körút és a Baross utca kereszteződésénél történt a baleset. Az autó vezetője beszorult a járműbe, csak a budapesti hivatásos tűzoltók beavatkozásával lehetett kiszabadítani.

A mentést speciális műszaki mentőeszközzel, feszítővágóval végezték, hogy kiemeljék a sérültet a roncsból.

Az ütközés miatt a villamosközlekedés mindkét irányban szünetel az érintett szakaszon, ami komoly fennakadást okoz a nagykörúti tömegközlekedésben.