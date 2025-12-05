ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Oscar Piastri, a McLaren ausztrál versenyzõje a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíján a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Itt a Forma–1 sorsdöntő hétvégéje, foci-vb: sport a tévében

Infostart / MTI

Most dől el, ki lesz a Forma–1-es világbajnok, és hogy mi lesz a futball-vb sorsolása – sport a tévében.

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:

M4 Sport

10.30 és 14.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés

17.15: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, időmérő edzés

18.00: Labdarúgás, a világbajnokság csoportkörének sorsolása

20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Svájc-Dánia

Duna World

18.00: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Magyarország-Japán

Sport 1

19.30: Biliárd, Mosconi Kupa, London

Sport 2

17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Samsunspor

21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Sporting

Eurosport 1

10.50: Északi összetett, nők, világkupa, HS102, Trondheim

12.05: Sífutás, világkupa, férfi és női sprintverseny, Trondheim

14.00, 20.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, negyeddöntő

17.30: Szánkó, világkupa, egyéni, Innsbruck

19.00: Alpesisí, férfiak, világkupa, lesiklás, Beaver Creek

Eurosport 2

11.20: Síugrás, nők, világkupa, HS134, Wisla

13.00: Műkorcsolya, Grand Prix, döntő, nők, rövid program, Nagoya

14.05: Északi összetett, nők, világkupa, 5 km Gundersen, Trondheim

15.45: Biatlon, nők, világkupa, sprint, Östersund

19.30: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 2. nap

Spíler 1

20.25: Labdarúgás, angol FA Kupa, Salford City-Leyton Orient

Spíler 2

20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Mallorca

Arena 4

20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Mönchengladbach

Match 4

21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Middlesbrough

Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

Orbán Viktor péntek reggel: a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját

A Kossuth rádióban kezdte pénteki munkanapját a miniszterelnök. Elmondta, a következő napokban derül ki, hogy a háború továbbterjed a mi irányunkba vagy letekerik a lángját. Nem vagyunk még kint a vízből, de egy kevésbé feszült és kockázatos időszak előtt állhatunk. Ha a háborút a harctéren kell megoldani, a fenyegetettség nőni fog – fogalmazott. Beszélt az orosz energiától való függésünkről, a gyenge Európáról, a Tisza Párt állítólagos programjáról és a kettős állampolgárság népszavazásának évfordulójáról is.
 

Kiderült, mennyivel változik a táppénz és a gyed januártól

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
