Itt a Forma–1 sorsdöntő hétvégéje, foci-vb: sport a tévében

A pénteki élő sportközvetítések a hazai televíziókban:
M4 Sport
10.30 és 14.00: Forma-1, Abu-Dzabi Nagydíj, 1. és 2. szabadedzés
17.15: Forma-2, Abu-Dzabi Nagydíj, időmérő edzés
18.00: Labdarúgás, a világbajnokság csoportkörének sorsolása
20.30: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Svájc-Dánia
Duna World
18.00: Kézilabda, női világbajnokság, középdöntő, Magyarország-Japán
Sport 1
19.30: Biliárd, Mosconi Kupa, London
Sport 2
17.45: Labdarúgás, török bajnokság, Galatasaray-Samsunspor
21.00: Labdarúgás, portugál bajnokság, Benfica-Sporting
Eurosport 1
10.50: Északi összetett, nők, világkupa, HS102, Trondheim
12.05: Sífutás, világkupa, férfi és női sprintverseny, Trondheim
14.00, 20.45: Sznúker, Egyesült Királyság bajnoksága, negyeddöntő
17.30: Szánkó, világkupa, egyéni, Innsbruck
19.00: Alpesisí, férfiak, világkupa, lesiklás, Beaver Creek
Eurosport 2
11.20: Síugrás, nők, világkupa, HS134, Wisla
13.00: Műkorcsolya, Grand Prix, döntő, nők, rövid program, Nagoya
14.05: Északi összetett, nők, világkupa, 5 km Gundersen, Trondheim
15.45: Biatlon, nők, világkupa, sprint, Östersund
19.30: Golf, PGA Tour World Challenge, Albany, 2. nap
Spíler 1
20.25: Labdarúgás, angol FA Kupa, Salford City-Leyton Orient
Spíler 2
20.55: Labdarúgás, spanyol bajnokság, Oviedo-Mallorca
Arena 4
20.30: Labdarúgás, német bajnokság, Mainz-Mönchengladbach
Match 4
21.00: Labdarúgás, angol másodosztály, Hull City-Middlesbrough