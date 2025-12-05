Több mint százmillió ember erre figyel majd péntek délután

Ez lesz az első 48 csapatos labdarúgó-világbajnokság, egyben az első, amelynek három rendezője is van: az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó.

Nézzük az első adatot, honnan hova jutott a futballvilág: az 1930-as tornán 13 csapat játszott, majd 1934-től 1978-ig 16, kivéve 1938-at, amikor az Anschluss miatt Ausztria nem indulhatott, majd 1950-et, ahol a nagy távolságok és a II. világháború miatt politikai helyzet miatt megint csak 13 válogatott szerepelt.

1982-től 24 csapatos tornákat rendeztek 1994-ig, 1998-ban, Franciaországban már 32 csapat játszott, egészen 2022-ig ez volt a regula. Ez azt jelenti, hogy akadt három csonka torna (amikor a mezőny létszáma nem érte el a tizenhatot), volt nyolc tizenhat csapatos vb, mindössze négy huszonnégyes és hét harminckettes. A tervek szerint 2026-ban, 2030-ban és 2034-ben egyaránt 48 csapat szerepel majd.

Korábban csak a 2002-es tornát rendezte több ország (Dél-Korea és Japán), most először lesz majd három házigazda, az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó. Utóbbi lesz az első ország, amely három világbajnokságon is rendezőként szerepel, 1970-ben és 1986-ban látta vendégül korábban a futballvilágot. Ez lesz a negyedik alkalom, hogy észak- vagy közép-amerikai ország rendez, 1970 és 1986 mellé írjuk még 1994-et, amikor az Egyesült Államok volt a házigazda.

A házigazdák természetesen otthon játszhatják a csoportmérkőzéseiket, sőt, az Egyesült Államok, bár nagy valószínűséggel nem fog eljutni odáig, a döntőt is beleértve végig otthon játszhat. A mexikóiak, ha addig jól szerepelnek, a nyolcaddöntőben játszhatnak utoljára a híres Azték-stadionban. Hasonló a helyzet a kanadaiakkal, akik, ha csoportelsők, Vancouverben játsszák az első mérkőzésüket az egyenes kieséses szakaszban, s ha ott is nyernek, még egy fordulóra maradhatnak.

Mind a három csapat a kiemelésnél az 1-es kalapba került, ami egyben azt is jelenti, hogy elkerülik a spanyol, az argentin, a francia, az angol, a brazil, a portugál, a holland, a belga és a német csapatot. Ugyanakkor ez azt jelzi, hogy a további kalapokból fognak kapni európait.

Az ugyanis biztos, hogy mind a 12 csoportban lesz majd csapat a mi földrészünkről. A 48 csapatot négy, egyenként tizenkettes kalapba osztották. Az 1. kalapban a három házigazda és a 2025. novemberi FIFA férfi világranglista legjobb kilenc csapata szerepel, ide tartozik az európai válogatottaknak éppen a fele. A 2., 3. és 4. kalapban a rangsor szerint fennmaradó csapatok szerepelnek.

Az UEFA-rájátszás (playoff) négy győztese és interkontinentális selejtezők két győztese még nem ismert egészen március végéig, ezek a csapatok így automatikusan a 4. kalapba kerültek. A FIFA általános elve, hogy „amikor csak lehetséges”, egyetlen csoportba se kerüljön be egynél több csapat ugyanabból a konföderációból. Ez minden földrész esetében érvényesíthető, Európát kivéve. Minden csoportba egy vagy két európai kerül majd, három nem lehet.

A lebonyolítási rend (egy kicsit) hasonlít a 24 csapatos tornákéhoz.

A csoportok első két helyezettje továbbjut, majd a 12 harmadik helyezettet is sorrendbe állítják, s közülük nyolc marad versenyben. Az így feltöltött 32-es táblán már egyenes kieséses rendszerben játszanak a csapatok,

a végső győztesnek a három csoportmérkőzés után ebben a szakaszban további öt mérkőzést kell sikerrel megvívnia. Az, hogy a vb legerősebb csapataira nyolc mérkőzés vár, példátlan, a korábbi maximum hét volt.

Természetesen a csapatok korábban példátlan száma azt is jelenti, hogy elképesztő, korábban soha nem látott számú mérkőzést rendeznek majd, rekordhosszúságú tornán. A harminc kilenc nap alatt (június 11. és július 19. között 104 mérkőzést rendeznek. Lesz négy olyan nap a csoportszakasz végén, amelyre hat mérkőzés is jut.

A 104 mérkőzésből 78-nak ad otthont az Egyesült Államok, míg Mexikónak és Kanadának csak 13-13 jut. A helyszínek közül a legtöbb meccsnek a texasi Arlingtonban lévő a torna alatt Dallas Stadiumnak nevezett arénában rendezik, kilencet. A 16 vb-helyszín közül ide férnek be a legtöbben, 94 ezren. A döntőt ellenben nem ott, hanem a New Yorkhoz közeli East Rutherfordban tartják majd. A tizenhat rendező város: Atlanta, Boston, Dallas (Arlington), Guadalajara, Houston, Kansas City, Los Angeles, Mexikóváros, Miami, Monterrey, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area, Seattle, Toronto és Vancouver.

A napokon belül a pontos kezdési időpontokat a FIFA 24 órával a sorsolás után jelenti be.

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság kalapbeosztása:

1. kalap: Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország

Kanada, Mexikó, Egyesült Államok, Spanyolország, Argentína, Franciaország, Anglia, Brazília, Portugália, Hollandia, Belgium, Németország 2. kalap: Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália

Horvátország, Marokkó, Kolumbia, Uruguay, Svájc, Japán, Szenegál, Irán, Koreai Köztársaság, Ecuador, Ausztria, Ausztrália 3. kalap: Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság.

Norvégia, Panama, Egyiptom, Algéria, Skócia, Paraguay, Tunézia, Elefántcsontpart, Üzbegisztán, Katar, Szaúd-Arábia, Dél-afrikai Köztársaság. 4. kalap: Jordánia, Zöld-foki-szigetek, Ghána, Curacao, Haiti, Új-Zéland, az európai pótselejtező négy csapata, az interkontinentális pótselejtező két csapata