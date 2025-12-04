ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.18
usd:
328.89
bux:
109387.87
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Elektromos rollerrel közlekedik egy férfi Budapesten, az Erzsébet körúton 2024. július 17-én. Július 16-tól számos mikromobilitási járműre, így az elektromos rollerekre is kell kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb) kötni.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

A számok nyelvén – Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.

A mostani kgfb-kampány csak azokat az autósokat érintette, akik 2010 előtt vették meg járművüket és azóta is ők a tulajdonosai. Ők a jelenlegi szerződésüket december 1-ig mondhatták fel, az új szerződést pedig december 31-ig lehet megkötni.

Besnyő Márton, a Netrisk Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális üzletvezetője az InfoRádióban azt mondta:

sokat spórolhatott az, aki úgy döntött, hogy újra köti kgfb-szerződését.

„Azt tapasztaltuk, hogy a 2010 óta ugyanannál a tulajdonosnál, ugyanannál az üzemben lévő autók esetében körülbelül 100 ezer autós döntött úgy, hogy idén is megújítja szerződését, foglalkozik a kgfb-jével. Ők nagyjából 18 ezer forintot spórolhattak meg az átlagdíjakhoz képest, az új éves díjaik 30 ezer forint alatt maradtak” – fogalmazott.

De nem érdemes megfeledkezni azokról sem, akik 2010 után vásárolták az autójukat, illetve váltak üzembentartóvá, ők további 150 ezren újították meg a szerződésüket. Nekik is most volt az évfordulójuk, ők is nagyjából ezzel a 18 ezer forintos megtakarítással szembesülhettek.

Besnyő Márton hozzátette: nemcsak a kampányban, hanem az év többi részében is lejtőn voltak a díjak. A januártól november közepéig megkötött kgfb-szerződések éves átlagdíja 53 ezer forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 54 ezer forinttal, ami közel 3,8 százalékos csökkenés.

A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére ugyanakkor tavaly a váltásra jogosult autósoknak mindössze 22 százaléka kötött új szerződést.

Idén ennél valamivel jobb az arány, 25 százalékuk váltott, a nem kampányosoknak pedig 40 százaléka.

„Minden autós, aki az idei évben összehasonlítja és megújítja a kötelező felelősségbiztosítását, a tavalyinál alacsonyabb árakat talál, átlagosan 4 százalékos árcsökkenés érhető el a tavalyi évhez képest, amennyiben nem felejtjük el és nem mulasztjuk el összehasonlítani és újrakötni a biztosításunkat” – mondta Besnyő Márton.

A szakember hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a teljes kgfb-piacon is megfigyelhető egy minimális, 0,8 százalékos csökkenés úgy, hogy eközben a kárráfordítások összege 2,2 százalékkal növekedett. Ez azt mutatja, hogy a verseny egyre élesebb a biztosítók között, ami kedvező az autósok számára.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Autó    A számok nyelvén – Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

autó

biztosítás

kgfb

besnyő márton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

Éves szinten 2,3 százalékkal 30 ezer forint alá csökkent az átlagdíj az idei kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampányban – közölte a netrisk.hu biztosítás összehasonlító portál. A díjcsökkenés ellenére csak az autósok 25 százaléka váltott.
Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely: semmilyen fővárosi irányítás vagy tulajdon nem kerülhet át a kormányhoz

Karácsony Gergely szerint ha máshogy nem megy, akkor politikai logikából levezetett unortodox, a kormány által kitalált megoldással kell működőképesként megtartani Budapestet, az ő feladata most az, hogy a kormányt ne engedje ki ebből az ígéretéből. A főpolgármester azt mondta, Tüttő Katát a Fővárosi Közgyűlésben tapasztalható politikai realitások miatt jelölte. A Tisza Párt közgyűlési szerepvállalását nonszensznek tartja, mert nem lehet egyszerre felelősséget is vállalni meg nem is. Beszélt a Nyugati téri és a népligeti felüljáró sorsáról, valamint arról, hogy egy parlament elé benyújtott javaslat elvenné a főváros jogait az egyik Duna-part szabályozásával kapcsolatosan.
VIDEÓ
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.05. péntek, 18:00
Bódis László
a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára, a Nemzeti Innovációs Ügynökség vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Négy ország is bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, még soha nem történt ilyen a verseny történetében

Négy ország is bojkottálja a 2026-os Eurovíziót, még soha nem történt ilyen a verseny történetében

Írország, Spanyolország, Szlovénia és Hollandia bojkottálja a 2026-os Eurovíziós Dalfesztivált, miután az EBU nem szavazott Izrael részvételéről, és csak a szavazási rendszer szigorításáról döntött - tudósított a Guardian.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. héten, csütörtökön

Kihúzták a Hatoslottó 49. heti, csütörtöki nyerőszámait. Lássuk, volt-e telitalálat ma, elvitte-e a valaki a 600 millió forintos főnyereményt?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

Putin says Russia will take Donbas by force or Ukraine's troops will withdraw

The Russian leader's comments come as US and Ukrainian negotiators are due to hold a new round of talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 18:51
Kezd úrrá lenni a pánik az EU-ban a kínai autóipar előrenyomulása miatt
2025. december 4. 17:53
Hezitálás nélkül, utasokkal együtt hajtott bele egy rendőri akcióba egy önvezető taxi – videó
×
×
×
×