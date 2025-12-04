A számok nyelvén – Sok pénzt hagytak veszni, idén sem igazán moccantak az autósok

A mostani kgfb-kampány csak azokat az autósokat érintette, akik 2010 előtt vették meg járművüket és azóta is ők a tulajdonosai. Ők a jelenlegi szerződésüket december 1-ig mondhatták fel, az új szerződést pedig december 31-ig lehet megkötni.

Besnyő Márton, a Netrisk Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális üzletvezetője az InfoRádióban azt mondta:

sokat spórolhatott az, aki úgy döntött, hogy újra köti kgfb-szerződését.

„Azt tapasztaltuk, hogy a 2010 óta ugyanannál a tulajdonosnál, ugyanannál az üzemben lévő autók esetében körülbelül 100 ezer autós döntött úgy, hogy idén is megújítja szerződését, foglalkozik a kgfb-jével. Ők nagyjából 18 ezer forintot spórolhattak meg az átlagdíjakhoz képest, az új éves díjaik 30 ezer forint alatt maradtak” – fogalmazott.

De nem érdemes megfeledkezni azokról sem, akik 2010 után vásárolták az autójukat, illetve váltak üzembentartóvá, ők további 150 ezren újították meg a szerződésüket. Nekik is most volt az évfordulójuk, ők is nagyjából ezzel a 18 ezer forintos megtakarítással szembesülhettek.

Besnyő Márton hozzátette: nemcsak a kampányban, hanem az év többi részében is lejtőn voltak a díjak. A januártól november közepéig megkötött kgfb-szerződések éves átlagdíja 53 ezer forintot tett ki, szemben az egy évvel korábbi 54 ezer forinttal, ami közel 3,8 százalékos csökkenés.

A jelentős megtakarítási lehetőség ellenére ugyanakkor tavaly a váltásra jogosult autósoknak mindössze 22 százaléka kötött új szerződést.

Idén ennél valamivel jobb az arány, 25 százalékuk váltott, a nem kampányosoknak pedig 40 százaléka.

„Minden autós, aki az idei évben összehasonlítja és megújítja a kötelező felelősségbiztosítását, a tavalyinál alacsonyabb árakat talál, átlagosan 4 százalékos árcsökkenés érhető el a tavalyi évhez képest, amennyiben nem felejtjük el és nem mulasztjuk el összehasonlítani és újrakötni a biztosításunkat” – mondta Besnyő Márton.

A szakember hozzátette: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a teljes kgfb-piacon is megfigyelhető egy minimális, 0,8 százalékos csökkenés úgy, hogy eközben a kárráfordítások összege 2,2 százalékkal növekedett. Ez azt mutatja, hogy a verseny egyre élesebb a biztosítók között, ami kedvező az autósok számára.