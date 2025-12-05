ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 5. péntek
Nyitókép: Unsplash

„Keleti provokáció” – állítólag szándékosan terjesztették a sertéspestist

Infostart

Lengyelországban szándékos szabotázs gyanúja merült fel, miután egy afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznó teteme egy korábban mentes tenyésztési területre került. A betegség súlyos veszélyt jelent az ország élelmiszer-biztonságára.

Lengyelországban az Állategészségügyi Felügyelőség szerint minden jel arra utal, hogy egy afrikai sertéspestissel fertőzött vaddisznó tetemét szándékosan vitték egy korábban a betegségtől mentes sertéstenyésztési területre. Az Agroinform cikke szerint Stefan Krajewski mezőgazdasági miniszter az esetet az X-en szabotázsnak minősítette.

A tárcavezető arról számolt be, hogy az érintett területet azonnal lezárták, és a szolgálatok megkezdték a szükséges intézkedéseket. „Nem zárjuk ki a szándékos fertőzés lehetőségét, beleértve egy keleti irányú provokációt is” – írta a miniszter, aki szerint az eset súlyos veszélyt jelent a lengyel élelmiszer-biztonságra és a mezőgazdaság stabilitására.

A lengyel Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium közleménye szerint az Állategészségügyi Felügyelet elemzése egyértelműen arra utal, hogy a fertőzött tetem nem természetes úton került a tenyésztési területre.

