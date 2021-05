Sportlövőbotrány: nem örül a MACS, két hét bizonytalanság következik

„Egy jogi procedúra kellős közepén vagyunk, jogilag pedig nem sok minden történt az elmúlt időszakban ahhoz képest, amit eddig is tudtunk” – fogalmazott az InfoRádiónak Tiszeker Ágnes.

A Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetőjének ismertetése szerint, Péni István azért tud részt venni a hét végén induló eszéki Európa-bajnokságon, mert a szervezetében kimutatott szer nem jár automatikusan a versenyengedély kötelező felfüggesztésével, amit eddig a sportlövő önként vállalt. Azonban a nemzetközi szövetség (ISSF) megajánlotta számára, hogy amennyiben óhajt, a kontinensviadalon elindulhat, visszakaphatja az engedélyét – ez a sportoló döntése lesz.

A MACS vezetője rámutatott: az ISSF – ez a kizárólagosan eljáró jogi szervezet a jelen helyzetben – csak az említett Eb-t követően fogja meghozni az elsőfokú döntését.

„Ennek mi annyira nem örülünk, hiszen az még legalább két bizonytalansággal teli hét, de ez van.”

Ráadásul a nemzetközi szövetség döntését a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) 21 napig megfellebbezheti, a lausanne-i Nemzetközi Sport Döntőbíróság elé irányítva az ügyet, ezzel is fogy az idő az olimpia előtt. „Tokió viszont nagyon közel van ahhoz, hogy a jogi procedúra elhúzódjon.”

Sok forgatókönyv szóba jöhet

Tiszeker Ágnes leszögezte: az, hogy doppingvétség történt, nem kérdés. Ahogyan annak a lehetősége sem kizárt, bár ezt bizonyítani is kell, hogy egy másik sportoló részéről, "kívülről", szabotázs történt (és bizonyítani kell azt is, ki követte el). Ez ügyben ráadásul rendőrségi nyomozás indult, ami már abszolút túlmutat a doppingellenőrzés hatáskörén. Vagyis sok mindentől függ még az ügy kimenetele, és

nagy kérdés az is, hogy a szabotázzsal vádolt sportoló ott lehet-e Tokióban.

Tehát ez egy nagyon szerteágazó és szövevényes történet, egy komoly jogi kihívás, hiszen nem gyakran fordul elő a sport világában a szabotázs – összegezte a szakember, aki szerint mindezt még szomorúbbá teszi, hogy „pont nálunk történik, és egy olyan sportágban, ahol két ilyen tehetséges sportoló van”.

Mint ismert, a doppingvétség során egy olyan szert mutattak ki Péni István szervezetében, ami minimum kétéves eltiltással jár, amin persze lehet csökkenteni, „de itt a hónapok, napok is számítanak.” Amennyiben a sportolót teljes mértékben rehabilitálják a szabotázs tényére hivatkozva, akkor abszolút megilleti, hogy ott legyen Tokióban, és ne szenvedjen tovább – hangsúlyozta Tiszeker Ágnes. „De ez egyelőre egy jogi helyzet, és megvannak a lépéssorrendek, amit be kell tartania a nemzetközi szövetségnek, a MACS-nak és a WADA-nak is.” A sportlövőbotrány háttere A magyar szövetség hírlevélben számolt be arról, hogy Péni István az indiai világkupaversenyen adott pozitív mintát, majd a teszteredmény után kezdeményezte önkéntes felfüggesztését a nemzetközi szövetségnél. Mivel azonban az eddigi információk alapján kialakított álláspont szerint a szabotázs ténye megállapítható, a sportágat irányító világszervezet első döntése szerint nem korlátozzák az UTE puskáslövőjének versenyzési jogait, és így Péni István ott lehet az eszéki kontinens-bajnokságon. Szerdán a magyar szövetség felfüggesztette Sidi Péter versenyengedélyét, és eljárást indított ellene, mert az indiai versenyen a komáromiak világ- és Európa-bajnoka a biztonsági kamera által rögzített videofelvétel alapján behatolhatott Péni István és édesapja hotelszobájába, ahol háromnegyed órát töltött. Az ügyet a szervezet fegyelmi bizottsága mellett a rendőrség is vizsgálja. Az InfoRádió megkereste Sinka Lászlót, a magyar szövetség főtitkárát és Péni Istvánt is, de nyilatkozni egyelőre egyikük sem szeretne. Sidi Péter a napokban több sajtóorgánumnak is nyilatkozva rágalomnak nevezte a vádakat. Eddig a magyar férfi sportlövők közül éppen Sidi Péter és Péni István szerzett tokiói olimpiai kvótát, az indulási jog azonban nem a versenyzőnek, hanem a nemzetnek szól ebben a sportágban. Az indiai világkupán az egymással néhány éve feszült viszonyban lévő Sidi Péter és Péni István egy másik botrányban is érintett volt, miután az 50 méteres összetett szám csapatversenyének fináléjában Péni István és Pekler Zalán nem volt hajlandó szerepelni, mert Sidi Péter – állításuk szerint – közös megállapodásuk ellenére felszerelt egy eszközt a puskájára. A szokatlan botrány nemzetközi visszhangokat is kiváltott, a magyar szövetség pedig három hónapra megvonta a három érintett Gerevich-ösztöndíját.

