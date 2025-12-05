ARÉNA - PODCASTOK
Lando Norris, a McLaren brit versenyzõje autója tetején a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Las Vegas-i Nagydíjának idõmérõ edzése után a Las Vegas-i utcai versenypályán 2025. november 21-én. Norris megnyerte az idõmérõt, így a november 22-i futamon az élrõl rajtolhat.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera

Forma–1: így rúghat öngólt magának a McLaren – a végjáték lehetséges forgatókönyvei

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Két kudarcos hétvége után vág neki a Forma–1-es világbajnok konstruktőr McLaren-csapat a szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíjnak. A világbajnoki címért hámas versenyfutás zajlik, de még így is Lando Norris az esélyes az egyéni vb-sikerre.

Hármas versenyfutás zajlik majd a vasárnapi Forma–1-es Abu-Dzabi Nagydíjon a pilóták világbajnoki címéért, a legnagyobb esélye az éllovas brit Lando Norrisnak van a végső sikerre.

A McLaren versenyzője a szezonzáró futam előtt 408 ponttal vezeti a mezőnyt, 12 ponttal szerzett eddig többet, mint a Red Bull címvédő holland pilótája, Max Verstappen, és 16-tal, mint saját csapattársa, az ausztrál Oscar Piastri.

A 26 éves Norris áll tehát a „pole pozícióban”, s akkor szerzi meg pályafutása első vb-címét, ha:

  • az első három között végez Abu-Dzabiban;
  • negyedik vagy ötödik lesz, de nem Verstappen nyer;
  • hatodik vagy hetedik lesz, de egyik közvetlen riválisa sem győz;
  • nyolcadikként ér célba, de Verstappen maximum harmadik lesz, Piastri pedig nem nyer;
  • kilencedik lesz és Verstappen nem zár az első három között, Piastri pedig nem nyer;
  • tizedik lesz vagy a top 10-en kívül végez, miközben Verstappen maximum negyedikként, Piastri pedig legfeljebb harmadikként ér célba.

A 28 esztendős Verstappen sorozatban ötödször lesz világbajnok, ha:

  • nyer Abu-Dzabiban és Norris nem végez az első három között;
  • második lesz és Norris maximum nyolcadik, miközben Piastri nem győz;
  • harmadik lesz és Norris maximum kilencedik, miközben Piastri nem nyer.

A 24 éves Piastri megszerzi karrierje első vb-címét, ha:

  • nyer és Norris legfeljebb hatodik;
  • második és Norris legfeljebb tizedik, miközben Verstappen nem zár az első három között.

Hiba lett két egymást követő évben konstruktőri bajnok a wokingi csapat, a mára legendássá vált „papaja szabályokkal” (a két versenyző egyenlő feltételekkel kezdi a szezont, ami optimális esetben év végéig sem változik – szerk. megj.) öngólt lőnek – fogalmazott az InfoRádióban Vámosi Péter a McLaren-csapattal kapcsolatban. Tehát addig-addig hátráltatják magukat az elképesztő nagy fair play szellemében, hogy jön Max Verstappen, aki egy sokkal „diktatórikusabb” módszerrel – értsd egyértelműen ő kapja a teljes figyelmet a Red Bullnál – adott esetben képes lehet annyival eredményesebb lenni, hogy akár a két mclarenes elé tud majd keveredni Abu-Dzabiban, noha a brit istálló versenytechnikája amúgy rosszabb – tette hozzá a motorsportol.hu főszerkesztője.

A szakíró szerint egyébként bárki is lesz a világbajnok a jelenlegi hármasból, a másik kettő tábora egyértelműen be fogja támadni, ami azért is kellemetlen, mert az FIA Kimi Antonelli miatt épp a héten volt kénytelen megerősíteni újra azon szabályzását, hogy nagyon is kiállnak az online abúzus ellen. Erről bővebben itt írtunk.

Vámosi Péter kiemelte: Abu Dzaban két kulcselem lesz a hétvégén. Egyrészt, hogy

ki indul a pole pozícióból, ugyanis 2015 óta mindig az élről startoló pilóta nyert meg a futamot.

Megjegyezte: Lando Norris azzal tenné amúgy a legjobbat a Forma–1-nek és persze magának is – elvéve az őt ért kritikák élőből is –, ha megnyerné a versenyt, és nem csak „himi-humi” jelleggel befut harmadik helyre, ami neki már elégséges lenne a vb-címhez.

A másik fontos tényező pedig az lesz, hogy hány biztonsági autós fázis lesz, mert az még összekavarhatja a mezőnyt, amire 2021-ben is példa volt – tette hozzá.

Kezdőlap    Sport    Forma–1: így rúghat öngólt magának a McLaren – a végjáték lehetséges forgatókönyvei

forma-1

autóverseny

vámosi péter

