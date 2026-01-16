Sorsdöntő választásról beszélt Orbán Viktor - a nap hírei

Az idei év egyszerre lesz a veszélyek és a lehetőségek éve - jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban arról beszélt: ebből a szempontból sorsdöntő lesz a tavaszi országgyűlési választás, a kormánynak meg kell őriznie a folytonosságot, a lehetőségeket kiaknázni, a veszélyeket pedig elhárítani.

Számos gimnázium felvételi tájékoztatójából eltűntek a tavaly megjelent, központilag ajánlott ponthatár-követelmények – írja a Népszava. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke szerint nem volt szerencsés, hogy egyes tankerületekben szigorúbban, máshol enyhébben értelmezték a nem kötelező érvényű központi ajánlást.

Februártól naponta 12 vonat jár Szeged és Szabadka között – közölte a MÁV. Elsejétől már napközben is biztosított lesz a három óránkénti közlekedés Csongrád-Csanád vármegye és a Vajdaság között.

Nyárig 4 újabb Gripen vadászgéppel 18-ra bővül a magyar légierő flottája. A kormány tavaly áprilisban jelentette be, hogy a Gripen vadászgépeket gyártó svéd Saab-csoport repülésfejlesztési központot hoz létre Magyarországon.

Az Ukrajnának nyújtandó további hitel helyett a béketárgyalásokat kellene előmozdítania az Európai Uniónak – közölte a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádióban ismét úgy vélte: Brüsszelnek nincs meg a fedezete a következő évi támogatásra, ezért döntött úgy Magyarország, Csehország és Lengyelország, hogy nem lesz ott, amikor a hitelt vissza kell fizetni.

Az Európai Bizottság elnöke szerint továbbra is erőteljesen és kitartóan támogatni kell Ukrajnát. Ursula von der Leyen ciprusi látogatásán úgy vélte: a nemrég kezdődött ciprusi elnökségnek kulcsszerepe lesz abban, hogy az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament gyorsan megállapodjon a kijevi vezetésnek szánt 90 milliárd eurós hitelről.

Üdvözölte az orosz vezetés az olasz, francia és német tárgyalási szándékról szóló nyilatkozatokat. Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára közölte, Moszkva eddig nem kapott kapcsolatfelvételi kérelmet ezekből az országokból.

Az áramimport és a tartalékellátás gyors bővítését sürgette videoüzenetében az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij bejelentette: napi egyeztetéseket kezd a kabinet tagjaival és a régiókkal, valamint a védelmi és légierő-vezetőkkel az energetikai létesítmények védelméről.

Lengyelország előkészíti aknák telepítését keleti határán – jelentette be a lengyel nemzetvédelmi miniszterhelyettes. Az aknákat csak valódi háborús fenyegetés esetén helyeznék el.

Az amerikai elnök vámokkal fenyegette meg azokat az országokat, amelyek nem támogatják, hogy az Egyesült Államok elfoglalja Grönlandot. Közben kétpárti amerikai kongresszusi delegáció utazott Dániába. A 11 képviselő támogatásáról biztosította Grönlandot.

Megérkezett az első európai egység, egy kis létszámú francia kontinges Grönlandra. Az amerikai elnök kijelentései után több európai ország is jelezte, hogy katonákat küld a Dániához tartozó szigetre. A bevetésben Németország, Svédország, Norvégia, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság is részt vesz.

Az iráni helyzetről egyeztetett telefonon az orosz elnök és az izraeli miniszterelnök. Vlagyimir Putyin megerősítette, hogy Moszkva kész közvetítő szerepet vállalni az érintett államok között.

Nagy-Britanniában 10 évvel, 65 évre emelné a tartalékosok felső mozgósítási korhatárát a kormány. A londoni védelmi minisztérium ismertetése szerint biztosítani kell a fegyveres erők számára a megfelelő létszámot és szakképzettséget a fenyegetettség elleni fellépéshez.

Újabb magyar állampolgárt engedtek ki a börtönből Venezuelában – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közlése szerint egy nőt helyeztek szabadlábra, akinek kiszabadításán a caracasi holland konzulátussal és az amerikai hatóságokkal együttműködve dolgozott a kormány.

Hónapok óta nem tapasztalt mértékben, több mint tíz százalékkal drágult a gáz a holland gáztőzsdén, az újabb hideghullám és az alacsony készletszintek miatt – írja a Portfolió. Már 36,5 eurót kérnek a februári szállítású gázért.

Több terméknél is csökkenti Kínára kivetett vámjait Kanada. Erről Mark Carney kormányfő és Hszi Csin-ping kínai elnök állapodott meg a Pekingben tartott csúcstalálkozón. A Reuters szerint Kanada hajlandó jelentősen enyhíteni a Kínából importált elektromos autókra, Kína pedig a kanadai repcemagra vonatkozó vámokat csökkenti.

Dél-Koreában 5 év börtönbüntetésre ítélte Jun Szogjol volt elnököt a bíróság az igazságszolgáltatás akadályozása és hivatali hatalommal való visszaélés miatt. A bíróság szerint az elkövetett cselekmények rendkívül súlyosak, mivel elnökként kötelessége lett volna az alkotmány védelme.

Negyedik alkalommal is elhalasztotta a döntést a román alkotmánybíróság az igazságügyi nyugdíjreform-tervezet ügyében. A szabályozás fokozatosan kivezetné a korkedvezményes nyugdíjazás lehetőségét és csökkentené a nyugdíjakat a bírák és ügyészek - köztük az alkotmánybíróság tagjai - esetében.

Ausztráliában egy új jogszabály nyomán mintegy 4 millió 700 ezer, gyermekekhez köthető közösségimédia-fiókot töröltek vagy zároltak – Az ausztrál kommunikációs miniszter szerint a lépés bizonyítja, hogy a nagy technológiai cégekkel szemben is érvényt lehet szerezni a szabályoknak.