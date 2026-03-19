Messi újabb mérföldkőhöz érkezett, üldözi Cristiano Ronaldót

Az argentin csatár mindössze hét percnyi játék után szerezte meg a mérföldkőnek számító gólt a Tennessee állambeli Geodis Parkban, a Concacaf Bajnokok Kupája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

2023 júniusi leigazolása óta 92 mérkőzésen 81 gólt szerzett az Inter Miami mezében, a Ligakupa és az MLS-kupa megnyeréséhez is segítve csapatát.

Lionel Messi 17 éves, 10 hónapos és hét napos korában a Barcelona történetének legfiatalabb gólszerzője lett, azóta szinte megállás nélkül termeli a gólokat.

A katalán klubban 17 éves karrierje során 672 gólt szerzett, amivel klubrekorder. Összesen 778 alkalommal lépett pályára a Barcelonában, és 10 La Liga-címhez, hét Király-kupa-trófeához, négy Bajnokok Ligája-, három Szuperkupa- és három FIFA-klubvilágbajnoksághoz segítette csapatát, mielőtt 2021-ben a PSG-hez csatlakozott.

A francia fővárosban mindössze két szezont töltött, 75 mérkőzésen 32 gólt szerzett, nem ritkán Neymar és Kylian Mbappé oldalán.

Miután 2023 nyarán lejárt a Parc des Princes-ben kötött szerződése, Messi – aki hat hónappal korábban Katarban világbajnoki győzelemhez vezette Argentínát – az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz igazolt, amelynek társtulajdonosa David Beckham.

A válogatottban 196 alkalommal lépett pályára és 115 gólt szerzett.

Az Opta statisztikája szerint Messi:

A 900 góljából 755-öt bal lábbal szerzett.

111-szer jobb lábbal, 30-szor fejjel találta kapuba, és négy gólt „egyébként” számolnak.

724-szer talált be a tizenhatoson belülről, 176 gólja a tizenhatoson kívül született.

112 büntetőt és 70 szabadrúgást küldött a kapuba.

Érdekes statisztika, és nyilván magyarázható azzal, hogy pályafutása nagy részét a La Ligában töltötte, eddig a legtöbb gólt a Sevilla (25), az Athletic Bilbao (24), az Atlético Madrid (23), a Valencia (18), a Real Madrid (17) és a Levante (16) ellen érte el.

Messinél korábban egyedül Cristiano Ronaldo jutott el a 900. gólig, miután 2024 szeptemberében gólt szerzett Portugália színeiben Horvátország ellen. Azóta a portugál csatár további 59 gólt szerzett a klub és a válogatott színeiben, így karrierje során elérte a 959 gólt.

Rajtuk kívül más játékos nem érte el ezt a határt az élvonalbeli bajnokságokban és a válogatottban szerzett gólok alapján.

Noha Pelé azt állította, hogy több mint 1000 gólt szerzett a brazil, a Santos és a New York Cosmos színeiben töltött karrierje során, az RSSSF statisztikusai azonban megcáfolták ezt, és kiszámolták, hogy hivatalosan csak 778 gólt szerzett. (Természetesen a korosztályos és a barátságos mérkőzéseken szerzett góljaival ezer fölé is került.)

Egy másik brazil legenda, Romário 785 találattal rendelkezik.