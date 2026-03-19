2026. március 19. csütörtök
Lionel Messi, az Inter Miami játékosa a közép- és észak-amerikai (CONCACAF) labdarúgó Bajnokok Ligájának Inter Miami-Nashville mérkőzésén a floridai Fort Lauderdale-ben 2024. március 13-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Cristobal Herrera Ulashkevich

Messi újabb mérföldkőhöz érkezett, üldözi Cristiano Ronaldót

Infostart

Lionel Messi szerdán gólt szerzett az Inter Miami a Nashville SC elleni mérkőzésén, s ezzel a második olyan játékos lett, aki elérte a 900. találatát a csúcsszintű futballban,

Az argentin csatár mindössze hét percnyi játék után szerezte meg a mérföldkőnek számító gólt a Tennessee állambeli Geodis Parkban, a Concacaf Bajnokok Kupája nyolcaddöntőjének visszavágóján.

2023 júniusi leigazolása óta 92 mérkőzésen 81 gólt szerzett az Inter Miami mezében, a Ligakupa és az MLS-kupa megnyeréséhez is segítve csapatát.

Lionel Messi 17 éves, 10 hónapos és hét napos korában a Barcelona történetének legfiatalabb gólszerzője lett, azóta szinte megállás nélkül termeli a gólokat.

A katalán klubban 17 éves karrierje során 672 gólt szerzett, amivel klubrekorder. Összesen 778 alkalommal lépett pályára a Barcelonában, és 10 La Liga-címhez, hét Király-kupa-trófeához, négy Bajnokok Ligája-, három Szuperkupa- és három FIFA-klubvilágbajnoksághoz segítette csapatát, mielőtt 2021-ben a PSG-hez csatlakozott.

A francia fővárosban mindössze két szezont töltött, 75 mérkőzésen 32 gólt szerzett, nem ritkán Neymar és Kylian Mbappé oldalán.

Miután 2023 nyarán lejárt a Parc des Princes-ben kötött szerződése, Messi – aki hat hónappal korábban Katarban világbajnoki győzelemhez vezette Argentínát – az MLS-ben szereplő Inter Miamihoz igazolt, amelynek társtulajdonosa David Beckham.

A válogatottban 196 alkalommal lépett pályára és 115 gólt szerzett.

Az Opta statisztikája szerint Messi:

  • A 900 góljából 755-öt bal lábbal szerzett.
  • 111-szer jobb lábbal, 30-szor fejjel találta kapuba, és négy gólt „egyébként” számolnak.
  • 724-szer talált be a tizenhatoson belülről, 176 gólja a tizenhatoson kívül született.
  • 112 büntetőt és 70 szabadrúgást küldött a kapuba.

Érdekes statisztika, és nyilván magyarázható azzal, hogy pályafutása nagy részét a La Ligában töltötte, eddig a legtöbb gólt a Sevilla (25), az Athletic Bilbao (24), az Atlético Madrid (23), a Valencia (18), a Real Madrid (17) és a Levante (16) ellen érte el.

Messinél korábban egyedül Cristiano Ronaldo jutott el a 900. gólig, miután 2024 szeptemberében gólt szerzett Portugália színeiben Horvátország ellen. Azóta a portugál csatár további 59 gólt szerzett a klub és a válogatott színeiben, így karrierje során elérte a 959 gólt.

Rajtuk kívül más játékos nem érte el ezt a határt az élvonalbeli bajnokságokban és a válogatottban szerzett gólok alapján.

Noha Pelé azt állította, hogy több mint 1000 gólt szerzett a brazil, a Santos és a New York Cosmos színeiben töltött karrierje során, az RSSSF statisztikusai azonban megcáfolták ezt, és kiszámolták, hogy hivatalosan csak 778 gólt szerzett. (Természetesen a korosztályos és a barátságos mérkőzéseken szerzett góljaival ezer fölé is került.)

Egy másik brazil legenda, Romário 785 találattal rendelkezik.

cristiano ronaldo

lionel messi

nemzetközi labdarúgás

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Gigantikus csapás érte a világ gázellátását: brutálisan elszabadultak az árak, ezen mindenki veszíteni fog

Trump says no plans to deploy US troops as he claims Iran war 'ahead of schedule'

