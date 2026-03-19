2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Orbán Anita, a Tisza Párt külügyi szakértõje a párt kampányrendezvényén a bécsi Radisson Red Hotelben 2026. február 27-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Milliárdos WC-ről beszél a Tisza szakértője, de valami nem stimmel

Infostart

A Tisza Párt külügyi szakértője egy videóban azt állította, hogy 1,8 milliárd forint uniós támogatást költöttek egyetlen vidéki mellékhelyiségre, ami nagy visszhangot váltott ki. Orbán Anita állítása azonban félrevezető, mert valójában egy több helyszínt érintő fejlesztési program költségeit egyszerűsítette le – közölte Bóka János, aki szerint „ilyen, amikor rosszindulat és az inkompetencia párosul”.

Orbán Anita a videóban egy szabolcsi, Nagykálló külterületén álló egyszerű mellékhelyiség előtt arról beszél, hogy egy ilyen építmény reális értéke legfeljebb néhány millió forint lehet, még akkor is, ha az mondjuk Budapest egyik legdrágább budai kerületében lenne. Ezzel szemben állítása szerint a projekthez kapcsolódó elszámolásban 1,8 milliárd forintnyi uniós támogatás szerepel, ami szerinte kirívó aránytalanságot jelez.

A videóban azt is felveti, hogy az eredeti uniós tájékoztató táblát leragasztották, miközben a projekt kezdeti költsége – 1,4 milliárd forint – időközben tovább emelkedett, de ezt már nem frissítették nyilvánosan. Hozzátette: helyiek szerint a mellékhelyiség évek óta nem is működik, ami szerinte tovább erősíti az ügy abszurditását.

Orbán Anita WC-s állításai azonban nem állják meg a helyüket; ugyan látványosak, de a valósággal köszönőviszonyban sincsenek – hívta fel a figyelmet Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter, jelezve: a Tisza külügyi szakértője egy 2017 és 2023 között zajló, átfogó térségi fejlesztési program kapcsán tesz megtévesztő állításokat.

A beruházás ugyanis nem egyetlen helyszínt és pláne nem egyetlen mellékhelyiséget érintett, hanem összesen 21 különböző ponton valósult meg, komplex turisztikai infrastruktúra-fejlesztések részeként.

„Orbán Anita akkorát hazudott, hogy még Brüsszelből is látszik. Úgyhogy kénytelen vagyok az Európai Tanács margóján is billentyűzetet ragadni, és helyretenni a dolgokat – olvasható a miniszter bejegyzésében. – Miközben lángokban áll a világ egyik legnagyobb gázmezője Iránban, Kijev olajblokáddal zsarol bennünket, és ukrán oldalról már a magyar miniszterelnököt és családját is fenyegetések érik, addig a Tisza Párt külügyese, aki Magyarország külügyminisztere szeretne lenni, ezekről egy szót sem szól. Ehelyett egy nyírségi WC előtt terjeszt ordas hazugságokat.”

Bóka János szerint – mint írja – az eset kiválóan mutatja Orbán Anita hozzá nem értését, hogy egy hat éven át megvalósuló komplex projekt esetében ő azt gondolja, hogy a több helyszínen zajló fejlesztés minden egyes elemére külön táblát kellene kitenni. „(…) Ilyen az, amikor a rosszindulat és az inkompetencia párosul.”

Kezdőlap    Belföld    Milliárdos WC-ről beszél a Tisza szakértője, de valami nem stimmel

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson
Vége az olcsó tankolásnak: meglépte a szomszédos ország

Vége az olcsó tankolásnak: meglépte a szomszédos ország

A szlovén kormány péntektől megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, miközben más területeken fenntartja az árplafont - közölte a kabinet.

Milliárdokért árverezték el a Szőlő utcai intézményt: rejtély, ki tette rá a kezét az ingatlanra

Milliárdokért árverezték el a Szőlő utcai intézményt: rejtély, ki tette rá a kezét az ingatlanra

Az ingatlant valamivel a 2,65 milliárd forintos kikiáltási ár felett, mintegy 2,66 milliárd forintért adták el.

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

