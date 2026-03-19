2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, amint megérkezik az Európai Unió és a nyugat-balkáni országok csúcstalálkozójára Brüsszelben 2025. december 17-én, az EU csúcstalálkozójának elõestéjén.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában.

„Nem spekulálunk, ha megjött az olaj, megoldódott a helyzet, addig nem” – fogalmazott újságírók előtt Orbán Viktor az EU-csúcs brüsszeli helyszínén azzal kapcsolatban, hogy milyen módon járulhat hozzá Magyarország, hogy Ukrajna megkapja az EU által nyújtott, közös döntést igénylő pénzügyi segítséget.

Azzal kapcsolatban, hogy mit tekintene győzelemnek, azt mondta: „ha hazajutok”.

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában: „csak szuverén emberekkel vitatkozom”.

A gázárak lehetséges alakulásáról azt mondta, a tanácskozás végére tisztábban szeretne látni az ügyben.

„Fenyeget egy világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érinti, és ma azt kell megvitatnunk, hogy hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van. Megvan a haditervünk.”

Azt is tisztázta, a Barátság kőolajvezeték ügyében nem remél brüsszeli segítséget, egyedül kell megoldania a problémát Magyarországnak.

„Brüsszel összejátszik az ukránokkal, színjáték, amit látunk, a blokádot nekünk kell megoldani saját erőből, hogy hogyan, nem tartozik senkire, nemzeti ügy” szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy pártelnökként vizsgálja-e azt, hogy a hétvégén a Tisza Párt menetén megjelent egy ukrán zászló, amit a 444 újságcikke szerint a Fidelitas szervezhette, Orbán úgy reagált, hogy nem vizsgálja ezt, és a kérdést is nevetségesnek tartja.

Hozzátette, a tiszások „itt szoktak ülni ukrán mezben az Európai Parlamentben”.

Az Index kérdésére, hogy mi a véleménye a német kormány kommunikációjáról, amit a magyar kormány fenyegetésként értékelt, Orbán azt válaszolta,

Volt már ilyen. Rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják!

Ez tartja a lelket az olajpiacban – szakértői forgatókönyvek a Hormuzi-szoros jövője ügyében

A Hormuzi-szoros lezárása a globális olajtermelés mintegy 15 százalékát és a cseppfolyósított földgáztermelés ötödét érinti; Deák András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem NKE Stratégiai Védelmi Kutatóintézetének tudományos főmunkatársa szerint a gázpiac képes alkalmazkodni a helyzethez, az olajpiac azonban nem. Úgy látja, ha az ígért 4-5 hétnél tovább húzódik az iráni konfliktus, akkor akár el is szabadulhat a pánik, és soha nem látott magasságokba emelkedhet a kőolaj ára.
 

Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: nincs itt semmiféle mesterterv, Amerika hatalmasat hibázott

Nyíltan kritizálta Chris Bryant brit kereskedelmi miniszter az Egyesült Államokat azért, mert nem készültek fel az iráni háború által okozott energiaválság kezelésére.

Újabb ország lép: adócsökkentéssel és árspekuláns-szankciókkal fékeznék az elszálló üzemanyagárakat

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök többek között literenként 25 eurócentes jövedékiadó-csökkentést jelentett be.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

There have been attacks on Qatar's Ras Laffan energy complex following an attack on Iran's South Pars gas field.

2026. március 19. 09:24
Rendőröket ütöttek el a 8-as főúton
2026. március 19. 08:24
Felmérés: a Tisza-szavazók a gazdaság helyzetét, a fideszesek a háborút tartják a legsúlyosabb problémának
