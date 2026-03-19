Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

„Nem spekulálunk, ha megjött az olaj, megoldódott a helyzet, addig nem” – fogalmazott újságírók előtt Orbán Viktor az EU-csúcs brüsszeli helyszínén azzal kapcsolatban, hogy milyen módon járulhat hozzá Magyarország, hogy Ukrajna megkapja az EU által nyújtott, közös döntést igénylő pénzügyi segítséget.

Azzal kapcsolatban, hogy mit tekintene győzelemnek, azt mondta: „ha hazajutok”.

Röviden válaszolt arra a felvetésre is, hogy vitázik-e Magyar Péterrel a magyarországi választási kampányhajrában: „csak szuverén emberekkel vitatkozom”.

A gázárak lehetséges alakulásáról azt mondta, a tanácskozás végére tisztábban szeretne látni az ügyben.

„Fenyeget egy világgazdasági válság, ami legsúlyosabban Európát érinti, és ma azt kell megvitatnunk, hogy hogyan védjük ki. Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van. Megvan a haditervünk.”

Azt is tisztázta, a Barátság kőolajvezeték ügyében nem remél brüsszeli segítséget, egyedül kell megoldania a problémát Magyarországnak.

„Brüsszel összejátszik az ukránokkal, színjáték, amit látunk, a blokádot nekünk kell megoldani saját erőből, hogy hogyan, nem tartozik senkire, nemzeti ügy” szögezte le.

Arra a kérdésre, hogy pártelnökként vizsgálja-e azt, hogy a hétvégén a Tisza Párt menetén megjelent egy ukrán zászló, amit a 444 újságcikke szerint a Fidelitas szervezhette, Orbán úgy reagált, hogy nem vizsgálja ezt, és a kérdést is nevetségesnek tartja.

Hozzátette, a tiszások „itt szoktak ülni ukrán mezben az Európai Parlamentben”.

Az Index kérdésére, hogy mi a véleménye a német kormány kommunikációjáról, amit a magyar kormány fenyegetésként értékelt, Orbán azt válaszolta,

Volt már ilyen. Rosszul jöttek ki belőle a németek, ne csinálják!