A csehek és a sorkatonaság, érdekes felmérés készült

Az adminisztratív katonai nyilvántartás bevezetése nem jelentené a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását, hanem azt a célt szolgálná, hogy a hadsereg áttekintést kapjon arról, kikkel és milyen beosztásokban számolhat egy esetleges mozgósítás során. Karel Řehka cseh vezérkari főnök szerint mindez egy online kérdőív formájában valósulna meg.

A december 12. és 15. között 1007 ember bevonásával készült kutatás szerint az adminisztratív katonai nyilvántartást leginkább a 60 év feletti férfiak támogatják: ebben a csoportban a megkérdezettek 69 százaléka értett egyet vele. „Ennek az lehet az oka, hogy ők maguk is átélték a katonai szolgálatot, ezért támogatják az adminisztratív nyilvántartást. Ráadásul ez a csoport közvetlenül nem érintett, így nagyobb a hajlandóság a támogatásra, mivel rájuk nincs hatással” – magyarázta Tereza Friedrichová, az NMS ügynökség elemzője.

A nőknél ezzel szemben az életkor növekedésével csökken a támogatottság. Az adminisztratív nyilvántartásba azok a cseh állampolgárok kerülnének, akik 18 és 60 év közöttiek, és akikre a katonai szolgálat kötelező lehet.

A felmérésből az is kiderült, hogy

tízből nyolc cseh nem regisztrálná magát a nyilvántartásba,

ha erre nem lenne kötelezve. Önkéntesen a válaszadók 15 százaléka tenné ezt meg. A felmérést végző szakemberek szerint ez elsőre kevésnek tűnhet, de az abszolút számok tekintetében ez azt jelenti, hogy akár egymillió állampolgár is hajlandó lenne regisztrálni, ami pedig meglehetősen nagy érdeklődést mutat egy ilyen típusú intézkedés iránt.

Az adminisztratív katonai nyilvántartást pártállástól függetlenül támogatják a választók. Kissé magasabb a támogatottság az ellenzékbe szorult Spolu, a Kalózpárt és a STAN szavazói körében, körülbelül 70 százalék. A kormánypártok támogatói között az arány 50 százalék vagy annál alacsonyabb. A kormányzó Autósok párt elnöke, Petr Macinka már az októberi parlamenti választások előtt jelezte, hogy pártja javasolni fogja az úgynevezett önkéntes katonai kiképzés lehetőségét, amelynek előnye az lenne, hogy válsághelyzetben növelné a lakosság felkészültségét.

Az adminisztratív nyilvántartás bevezetését Karel Řehka vezérkari főnök szeretné javasolni Andrej Babiš miniszterelnöknek és kormányának.

Az elképzelést Petr Pavel köztársasági elnök is támogatja. „Ma olyan helyzetben vagyunk, amikor látjuk, hogy a tartalékos állomány kizárólag önkéntességen alapuló kiépítése – vagyis az aktív tartalékos rendszer – már nem elegendő, ugyanakkor elveszítjük a mozgósítás képességét is” – fogalmazott az államfő. A cseh hadseregben az idei év elején mintegy 24 ezer hivatásos katona szolgált. Az aktív tartalékosok száma 4500-ra tehető.