2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Az Egyesült Államok közel-keleti mûveleteiért felelõs Központi Parancsnoksága (CENTCOM) által közreadott képen repülõgépek sorakoznak a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó Abraham Lincoln amerikai repülõgép-hordozó fedélzetén az iráni vezetés és katonai célpontok ellen indított Elsöprõ Düh (Epic Fury) hadmûvelet keretében 2026. március 1-jén. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást a teheráni vezetés ellen.
Nyitókép: MTI/AP/CENTCOM

Iránt még ma „történelmi méretű” légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Az Egyesült Államok „az eddigi legnagyobb légicsapás-sorozattal” sújtja Iránt – mondta a Pentagon csütörtöki sajtótájékoztatóján Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter. Úgy fogalmazott: a terv szerint haladnak, és a háború vége Donald Trump döntésén múlik.

Ma ismét a valaha indított legnagyobb légicsapás-sorozatot hajtjuk végre, ahogy tegnap is ez volt a helyzet – mondta Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter a Dan Caine tábornokkal, a Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottságának elnökével tartott közös sajtótájékoztatóján az Index összefoglalója szerint.

Úgy fogalmazott: „az Egyesült Államok több mint 120 iráni hadihajót süllyesztett el”, valamint „Irán 11 tengeralattjáróját is megsemmisítették” – közölte az ABC News.

A hadügyminiszter „hálátlannak” nevezte az Egyesült Államok európai szövetségeseit, szerinte nekik is meg kellene köszönniük Trumpnak „a bátorságát, hogy megakadályozza ezt a terrorállamot abban, hogy rakétákkal túszul ejtse a világot, miközben atombombát épít vagy próbál meg építeni”.

Hegseth Irán jelenlegi és korábbi vezetőit így jellemezte: „Fő iparágaik nem az acélipar vagy a mezőgazdaság, a turizmus, hanem az államilag támogatott terrorizmus, a proxymilíciák, a földalatti hálózatok, a ballisztikus rakéták és egy erőszakos, messiási iszlamista ideológia, amely valamiféle apokaliptikus végjátékot kerget.” Egy olyan rezsim, amely nem hajlandó feladni nukleáris ambícióit, amely nem csupán regionális probléma, hanem közvetlen fenyegetést jelent az Egyesült Államokra, a szabadságra, a civilizációra, a világra és a Közel-Keletre – tette hozzá Hegseth.

A miniszter szerint

„az iráni iszlamista rezsim 47 éve háborúzik velünk, függetlenül attól, hogy tudomásul vesszük-e vagy sem. 47 éve ölik az amerikaiakat a világ minden régiójában. Nem vehetjük tudomásul, hogy egyre közelebb jutnak az atomfegyver előállításához, mert használnák is”

– mondta.

Arra a kérdésre, hogy az Egyesült Államok mennyire áll közel Donald Trump elnök iráni céljainak eléréséhez, Pete Hegseth az alábbit válaszolta:

Nem szeretnénk végleges határidőt kitűzni, de ahogy mondtuk, a terv szerint haladunk.

„Az elnök minden szükséges eszközt a rendelkezésünkre bocsátott a cél eléréséhez. A világ legjobb katonái állnak a rendelkezésünkre, akik a terepen végrehajtják a feladatot” – mondta Hegseth. Hangsúlyozta, hogy a háború vége „az elnök döntésén múlik”.

Újabb magyar hozamugrás, de a forint eddig olcsón megúszta

Csütörtökön további gyengüléssel kezdi a napot a forint, így lassan megint a 395-ös euróárfolyammal kell megbarátkoznunk. Sőt, a nemzetközi piaci folyamatokat és a tegnapi meredek gyengülést figyelembe véve ezt akár ki is hagyhatjuk és rögtön elkezdhetünk a lélektanilag fontos 400-as szintre koncentrálni.

Megvan a javítási terv: hamarabb újraindulhat a Barátság vezeték?

Április végére, európai uniós segítséggel pedig akár hamarabb is újraindulhat a kőolajszállítás a Barátság kőolajvezetéken.

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Defence Secretary Pete Hegseth says the US's war aims are "unchanged" and "on target" after Donald Trump accused Iran of "unjustifiably" attacking Qatar.

2026. március 19. 14:09
Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó
2026. március 19. 13:03
Gazprom: fokozódtak a Török Áramlat elleni ukrán támadások
