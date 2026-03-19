Orbán Balázs: hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba

Orbán Balázs felidézte: Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.

Ugyanis kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő „dezinformáció elleni” együttműködést. A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.

Ahogy azt az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére és a „külföldi beavatkozás” vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására – írta.

Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, vagyis ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal – tette hozzá.

„Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!” – írta Orbán Balázs.