2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke beszédet mond az Európai Bizottság ellen benyújtott bizalmatlansági indítványról tartandó szavazás elõtt az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban 2025. október 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Christophe Petit Tesson

Orbán Balázs: hivatalossá vált, hogy Brüsszel beavatkozik a magyar választásokba

Hivatalos: Brüsszel beavatkozik a magyar választásba és Magyar Pétert támogatja – közölte a Fidesz kampányfőnöke, a miniszterelnök politikai igazgatója csütörtöki Facebook-bejegyzésében.

Orbán Balázs felidézte: Elon Musk világhírű influenszere, Mario Nawfal szúrta ki és az X-en tette közzé, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) a magyar választások befolyásolására használja.

Ugyanis kevesebb mint egy hónappal a választás előtt a bizottság és a nagy techplatformok – köztük a Facebookot üzemeltető Meta – aktiválták a DSA keretében működő „dezinformáció elleni” együttműködést. A rendszer „tényellenőrök” és brüsszeli finanszírozású NGO-k bevonásával szűri a kampány során megjelenő tartalmakat.

Ahogy azt az amerikai Képviselőház Igazságügyi Bizottsága már februárban is hangsúlyozta, a DSA eszközei és a Meta együttműködése különösen alkalmas a nemzeti, Brüsszel-kritikus hangok gyengítésére és a „külföldi beavatkozás” vádja szelektíven alkalmazható Brüsszel és szövetségesei által a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolására – írta.

Brüsszel tehát mindent egy lapra tett fel, vagyis ukránpárti kormányt akar látni Magyarország élén, hogy folytatni tudja háborús terveit. Ennek érdekében fogott össze a digitális nyilvánosságot uraló közösségi média vállalatokkal – tette hozzá.

„Nem engedhetjük meg, hogy elvegyék a magyarok döntési jogát a saját sorsuk felett! Mondjunk nemet a brüsszeli beavatkozásra, mondjunk nemet az ukránpárti erőkre!” – írta Orbán Balázs.

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját”, pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

Hírszerzési jelentés: kiderült, mire készül Kína Tajvannal, és az is, hogyan vinnék végbe

Az amerikai hírszerző közösség legfrissebb jelentése szerint Kína jelenleg nem tervezi Tajvan 2027-es invázióját, ehelyett katonai erő alkalmazása nélkül kívánja megszerezni az ellenőrzést a sziget felett – írja a Reuters.

Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok

A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak.

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

