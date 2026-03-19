2026. március 19. csütörtök
Nyitókép: Getty Images/Olga Rolenko

Itt az MVM várva várt üzenete a rezsiről

Március 21-étől érkeznek a „rezsistopkedvezményt” tartalmazó számlák – közölte az MVM Facebook-oldalán csütörtökön.

A posztban hozzátették, az elmúlt időszakban rengeteget dolgoztak azért, hogy a rezsistopkedvezmény megjelenjen a fogyasztók számláin. Március 21-étől érkeznek a diktáláson alapuló földgáz-elszámolószámlák.

Ha valaki korábban már kapott januári diktálása után számlát, a mostani, a februári diktálás alapján kiállított számlában már benne lesz az összes januári nap fogyasztására számított rezsistopkedvezmény.

Közölték, ha az érintettek januári diktálása a hónap második felében érkezett, most erről az időszakról küldenek számlát. Ebben természetesen még csak az elszámolásban szereplő januári napokra, nem a teljes hónapra tudják érvényesíteni a kedvezményt. A január fennmaradó napjainak elszámolása és a rájuk adható kedvezmény a februári diktálás alapján készülő számlában szerepel majd.

Emlékeztettek, hogy az elmaradt gázszámlák nem egyszerre érkeznek, márciusban az érintettek egy számlát kapnak a megszokott rend szerint, legalább 8 napos fizetési határidővel. A rezsistopkedvezmény a gázszámlák 3. oldalán található, a számlarészletezőben megjelenő „Támogatás, túlfizetés” soron – olvasható az MVM közösségi oldalán.

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indult a nap, ezt követően pedig Európában is esést láthatunk, és délután Amerikában is hasonló mozgásokkal indult a kereskedés. Ugyan a magyar tőzsde régiós és szelkesebb körben vett nemzetközi szinten is felülteljesít, de általánosságban véve nem igazán van most hova menekülni, hiszen esnek a nemesfémek is. Eközben az olajár és az európai gázár tovább szárnyal, miután rakéták csapódtak be Katar kulcsfontosságú LNG-exportlétesítményébe, majd Donald Trump azzal fenyegette meg Iránt, hogy egész egyszerűen felrobbantja a világ legnagyobb gázmezőjét.

