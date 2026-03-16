Új benzin- és dízelvezetéket épít Magyarország és Szlovákia – a nap hírei

Új benzin- és dízelvezetéket épít Magyarország és Szlovákia a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében. A külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós külügyi tanácsülést követően jelentette be, hogy erről szóló, fontos megállapodást írt alá a szlovák gazdasági miniszterrel.

Ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték működésbe állítására Ukrajnától az Európai Bizottság - jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos Brüsszelben. Dan Jorgensen szerint az alternatív energiaforrások miatt nincs ellátásbiztonsági probléma az EU-ban. Megerősítette: az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő az orosz kőolaj importjának teljes tilalmára.

Megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor Program emelt keretösszegű hitelkonstrukcióira az EXIM Bank. A program keretösszege a kormány döntése alapján 900 milliárd forintra emelkedett, válaszul a vállalkozások erős finanszírozási igényére.

Március végén 30 milliárd forintos uniós pályázat nyílik, amely a legalacsonyabb digitalizációs szinten álló vállalkozások fejlesztését segíti. A cégek 3–12 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek 10 százalékos önerő mellett.

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fővárosi Törvényszék a szolidaritási hozzájárulás ügyében indult pereket megszüntető kormányrendelet miatt. A testület szerint alkotmányos jogállamban egy kormányrendelet nem állhat az alaptörvény rendelkezései felett. Az Alkotmánybíróságnak 90 napja van elbírálni a bíróság indítványát.

Kaposváron kezdte meg nyilvános országjáró kampánykörútját Orbán Viktor kormányfő. A Fidesz elnöke a béke, a biztonság és a fejlődés lehetőségének megvédését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának.

Hivatalossá vált, hogy ott lesz az április 12-i országgyűlési választások szavazólapjain a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Nagy Dávid, a párt igazgatója a közösségi médiában arról beszélt: jogerősen is zöld utat kapott a szükséges számú egyéni jelöltjük, eszerint 76 indulója lesz a pártnak.

A védelemért felelős uniós biztos szerint valós esély van az Európa elleni orosz agresszióra. Andrius Kubilius egy politikai-gazdasági konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújában egyelőre nincs kilátás a békére.

Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi-szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. A portfolio arról számol be: mindez arra utal, hogy bizonyos szállítmányok számára tárgyalásos alapon biztosítják az áthaladást.

Egyelőre nem kívánják kiterjeszteni a közel-keleti haditengerészeti műveletet a Hormuzi-szorosra az uniós tagállamok külügyminiszterei. A kül- és biztonságpolitikai uniós főképviselő a brüsszeli külügyminiszteri tanácskozás után ugyanakkor azt is kiemelte: a meglévő misszió megerősítését elengedhetetlennek tartják a tagállamok

Sem Németország, sem Nagy-Britannia nem vesz részt Izrael és az Egyesült Államok Irán ellen indított háborúban. Hollandia azonban nem zárkózik el. A német kancellár kijelentette, erre nincs mandátumuk az ENSZ-től, az Európai Uniótól vagy a NATO-tól, ahogy azt a német alaptörvény megköveteli. A brit miniszterelnök szintén megkérdőjelezte a hadműveletek törvényes mivoltát, ami miatt komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal.

Újraindítaná törökországi kőolajexportja egy részét az iraki kormány. A kivitel jelenleg a közel-keleti háború miatt szünetel. Bagdad célja naponta akár 250 ezer hordó olaj exportálása Törökországon keresztül.

Csaknem 460 millió euró humanitárius segélyt nyújt a Közel-Kelet válság sújtotta térségeiben élők számára az Európai Bizottság. A támogatás legnagyobb része, 210 millió euró Szíriába, 124 millió a palesztin területekre, 100 millió Libanonba, valamint további összegek Jordániába és Egyiptomba kerülnek.

A Fehér Ház valószínűleg elhalasztja az amerikai elnök Kínába tervezett hivatalos látogatását az iráni konfliktus miatt. Az elnöki hivatal szóvivője a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, a látogatás nem került veszélybe, és az új dátumot hamarosan bejelentik.

Több mint 11 ezren térhettek haza Európába a Közel-Keletről az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott repülőjáratokkal. A régióban február végén kitört konfliktus kezdete óta az EU csaknem 90 járatot támogatott.

Az izraeli hadsereg szárazföldi műveletet indított Dél-Libanonban, hogy növelje az ütközőzóna mélységét a Hezbollah elleni harcban, és védje az észak-izraeli lakosokat a rakétatámadásoktól. A műveletet megelőzően a légierő és a tüzérség támadta a milícia feltételezett infrastruktúráját.

Az Egyik csata a másik után című film nyerte el a legtöbb, hat elismerést a 98. Oscar-gálán. Paul Thomas Anderson a legjobb rendező díját is elnyerte. A Bűnösök című alkotás főszereplője, Michael B. Jordan lett a legjobb színész. A legjobb színésznői díjat Jessie Buckley vehette át a Hamnest című filmben nyújtott alakításért.

Meghalt Siklós Csaba József. Az Antall-kormány első közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterét 85. évében, hosszú betegség után érte a halál - közölte a család.