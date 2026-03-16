2026. március 16. hétfő Henrietta
Pipeline and valve of chemical plant
Nyitókép: Getty Images/wenbin

Új benzin- és dízelvezetéket épít Magyarország és Szlovákia – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Határozatlan időre felfüggesztették az Otthoni Energiatároló Program 2. pályázati ütemét. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi-szorosban.

Új benzin- és dízelvezetéket épít Magyarország és Szlovákia a pozsonyi és a százhalombattai kőolajfinomító összekötése érdekében. A külgazdasági és külügyminiszter az európai uniós külügyi tanácsülést követően jelentette be, hogy erről szóló, fontos megállapodást írt alá a szlovák gazdasági miniszterrel.

Ütemtervet vár a Barátság kőolajvezeték működésbe állítására Ukrajnától az Európai Bizottság - jelentette ki az energiaügyekért felelős uniós biztos Brüsszelben. Dan Jorgensen szerint az alternatív energiaforrások miatt nincs ellátásbiztonsági probléma az EU-ban. Megerősítette: az Európai Bizottság javaslatot terjeszt elő az orosz kőolaj importjának teljes tilalmára.

Megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor Program emelt keretösszegű hitelkonstrukcióira az EXIM Bank. A program keretösszege a kormány döntése alapján 900 milliárd forintra emelkedett, válaszul a vállalkozások erős finanszírozási igényére.

Március végén 30 milliárd forintos uniós pályázat nyílik, amely a legalacsonyabb digitalizációs szinten álló vállalkozások fejlesztését segíti. A cégek 3–12 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek 10 százalékos önerő mellett.

Az Alkotmánybírósághoz fordult a Fővárosi Törvényszék a szolidaritási hozzájárulás ügyében indult pereket megszüntető kormányrendelet miatt. A testület szerint alkotmányos jogállamban egy kormányrendelet nem állhat az alaptörvény rendelkezései felett. Az Alkotmánybíróságnak 90 napja van elbírálni a bíróság indítványát.

Kaposváron kezdte meg nyilvános országjáró kampánykörútját Orbán Viktor kormányfő. A Fidesz elnöke a béke, a biztonság és a fejlődés lehetőségének megvédését nevezte a következő évek legfontosabb feladatának.

Hivatalossá vált, hogy ott lesz az április 12-i országgyűlési választások szavazólapjain a Magyar Kétfarkú Kutya Párt. Nagy Dávid, a párt igazgatója a közösségi médiában arról beszélt: jogerősen is zöld utat kapott a szükséges számú egyéni jelöltjük, eszerint 76 indulója lesz a pártnak.

A védelemért felelős uniós biztos szerint valós esély van az Európa elleni orosz agresszióra. Andrius Kubilius egy politikai-gazdasági konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy Oroszország Ukrajna elleni háborújában egyelőre nincs kilátás a békére.

Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi-szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. A portfolio arról számol be: mindez arra utal, hogy bizonyos szállítmányok számára tárgyalásos alapon biztosítják az áthaladást.

Egyelőre nem kívánják kiterjeszteni a közel-keleti haditengerészeti műveletet a Hormuzi-szorosra az uniós tagállamok külügyminiszterei. A kül- és biztonságpolitikai uniós főképviselő a brüsszeli külügyminiszteri tanácskozás után ugyanakkor azt is kiemelte: a meglévő misszió megerősítését elengedhetetlennek tartják a tagállamok

Sem Németország, sem Nagy-Britannia nem vesz részt Izrael és az Egyesült Államok Irán ellen indított háborúban. Hollandia azonban nem zárkózik el. A német kancellár kijelentette, erre nincs mandátumuk az ENSZ-től, az Európai Uniótól vagy a NATO-tól, ahogy azt a német alaptörvény megköveteli. A brit miniszterelnök szintén megkérdőjelezte a hadműveletek törvényes mivoltát, ami miatt komoly konfliktusba keveredett az Egyesült Államokkal.

Újraindítaná törökországi kőolajexportja egy részét az iraki kormány. A kivitel jelenleg a közel-keleti háború miatt szünetel. Bagdad célja naponta akár 250 ezer hordó olaj exportálása Törökországon keresztül.

Csaknem 460 millió euró humanitárius segélyt nyújt a Közel-Kelet válság sújtotta térségeiben élők számára az Európai Bizottság. A támogatás legnagyobb része, 210 millió euró Szíriába, 124 millió a palesztin területekre, 100 millió Libanonba, valamint további összegek Jordániába és Egyiptomba kerülnek.

A Fehér Ház valószínűleg elhalasztja az amerikai elnök Kínába tervezett hivatalos látogatását az iráni konfliktus miatt. Az elnöki hivatal szóvivője a Fox News hírtelevíziónak úgy fogalmazott, a látogatás nem került veszélybe, és az új dátumot hamarosan bejelentik.

Több mint 11 ezren térhettek haza Európába a Közel-Keletről az Európai Unió által közvetlenül finanszírozott repülőjáratokkal. A régióban február végén kitört konfliktus kezdete óta az EU csaknem 90 járatot támogatott.

Az izraeli hadsereg szárazföldi műveletet indított Dél-Libanonban, hogy növelje az ütközőzóna mélységét a Hezbollah elleni harcban, és védje az észak-izraeli lakosokat a rakétatámadásoktól. A műveletet megelőzően a légierő és a tüzérség támadta a milícia feltételezett infrastruktúráját.

Az Egyik csata a másik után című film nyerte el a legtöbb, hat elismerést a 98. Oscar-gálán. Paul Thomas Anderson a legjobb rendező díját is elnyerte. A Bűnösök című alkotás főszereplője, Michael B. Jordan lett a legjobb színész. A legjobb színésznői díjat Jessie Buckley vehette át a Hamnest című filmben nyújtott alakításért.

Meghalt Siklós Csaba József. Az Antall-kormány első közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterét 85. évében, hosszú betegség után érte a halál - közölte a család.

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Irán átengedett egy hajót a Hormuzi-szoroson, de az átjáró megnyitása továbbra is kérdéses

Donald Trump amerikai elnök „nagyon rossz jövővel” fenyegette meg a NATO-tagállamokat, ha nem segítenek a Hormuzi-szoros megnyitásában. Hétfői hír, hogy egy „nem iráni” olajtanker átjutott a tengerszakaszon.
 

Brit miniszterelnök: Nagy-Britanniát nem fogják belerángatni a közel-keleti háborúba

Friedrich Merz: Németország nem vesz részt az iráni háborúban

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

16 napja tart a háború a Közel-Keleten, egyelőre semmi jele a konfliktus de-eszkalációjának. Ma éjjel intenzív támadás érte Szaúd-Arábiát, a Közel-Kelet egyik legerősebb gazdasági és katonai hatalmát, 60 iráni drónt lőttek le a légtérben. Amerikai források szerint Donald Trump elnök fontolgatja, hogy megszállja az iráni olajexportér nagyjáért felelős Harg-szigetet, ha Irán nem áll le a Hormuzi-szoros blokkolásával. Franciaország hétfő este bejelentette, hogy megerősíti közel-keleti katonai jelenlétét és csapásmérő képességét és nyolc hadihajót, két helikopterhordozót és egy repülőgép-hordozót vezényelnek a térségbe.Közben sorra utasítják vissza az országok a részvételt Donald Trump Hormuzi-szorost biztosítani készülő katonai koalíciójában, amellyel kapcsolatban az elnök úgy nyilatkozott ma a Fehér Házban, hogy nem mindenki lelkesedik a tervekért. Izrael állítólag még legalább három hét háborúval tervez. A nap folyamán több támadás is érte az Egyesült Arab Emírségeket, a fudzsairai olajkikötő működését is le kellett állítani. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.

Lesújtó hír érkezett több magyar régióról is: akik errefelé élnek, hamarabb halnak, mint társaik

Az elmúlt két évtized folyamatait vizsgálva kiderül, hogy a hazai életkilátások javulása drasztikusan lelassult.

Trump says he's 'not happy' with UK after Starmer says it won't be drawn into wider Iran war

The US president repeats his call for other nations to assist in securing the Strait of Hormuz, after saying it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help.

2026. március 14. 21:20
A Hormuzi-szoros felszabadítására szervez koalíciót Donald Trump – a nap hírei
2026. március 9. 21:23
2000 év börtön – a nap hírei
