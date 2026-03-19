2026. március 19. csütörtök Bánk, József
LIVERPOOL, ENGLAND - MARCH 18: Dominik Szoboszlai of Liverpool poses for a photo with the PlayStation Player Of The Match award after victory in the UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg match between Liverpool FC and Galatasaray SK at Anfield on March 18, 2026 in Liverpool, England. (Photo by Charlie Crowhurst - UEFA/UEFA via Getty Images)
Nyitókép: Getty Images/UEFA/Charlie Crowhurst

Gyerekkori példaképével szakértett Szoboszlai Dominik

Infostart

A labdarúgó Bajnokok Ligájában ismét gólt lőtt Szoboszlai Dominik, akit az UEFA a mérkőzés emberének választott. A mérkőzés után a TNT Sports-nak értékelt a magyar válogatott csapatkapitánya közösen a Liverpool legendájával, Steven Gerrarddal.

Ahogy arról beszámoltunk, Liverpool 4–0-ra legyőzte a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel 4–1-es összesítéssel továbbjutott a negyeddöntőbe. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szerezte, sőt az UEFA megválasztotta a mérkőzés emberének. Az indoklás szerint a második gólból is kivette a részét, meghatározó szerepe volt a liverpooli középpályán, és kiemelkedően teljesített a játékszervezés, az ellentámadások és a labdaszerzések lakalmával.

A találkozót követően a magyar klasszis Steven Gerrard társaságában adott interjút.

„Amikor gyerek voltam, őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés!” – lelkendezett a Liverpool legendájáról Szoboszlai Dominik. „Mindannyiunkat inspirál a csapatból, boldog vagyok, hogy ebben a klubban játszhatok” – fogalmazott a magyar középpályás.

Az NSO cikke szerint a Bajnokok Ligája győztes Steven Gerrard elemzésében dicsérte, és a csapatkapitányi poszt várományosaként nevezte meg Szoboszlait:

„Tetszik a hozzáállása. Sokat fejlődött, mióta a Liverpoolba igazolt. Személyében egy óriási tehetséget szerződtettünk, karrierje legjobb éveiben jár, remélem, sokáig itt marad. Csapatkapitány lehet belőle a következetessége, a hozzáállása és a hangja alapján

– dicsérte a magyar játékost.

„Most ért véget a Galatasaray elleni meccs, de már a Brighton elleni mérkőzésről beszél. Ezt nagyon szeretem benne. Jelenleg az egekben jár, tele önbizalommal. Mindene megvan ahhoz, hogy jól teljesítsen. Csak fenn kell tartania ezt a szintet és vigyáznia kell magára, hogy egészséges maradjon” – összegzett a 114-szeres angol válogatott középpályás.

A Liverpool a negyeddöntőben a PSG-vel küzd meg, Arne Slot csapata idegenben kezdi meg a párharcot. A negyeddöntők első mérkőzéseit április hetedikén, illetve nyolcadikán, a visszavágókat egy héttel később, 14-én és 15-én rendezik meg.

Orbán Viktor nem engedett, két ország sem írta alá az Ukrajnával kapcsolatos zárónyilatkozatot az EU-csúcson

A magyar és a szlovák vezető is fenntartotta „vétóját", pedig számos ország győzködte őket ennek ellenkezőjéről másfél órán keresztül a brüsszeli uniós csúcstalálkozón.
 

Hírszerzési jelentés: kiderült, mire készül Kína Tajvannal, és az is, hogyan vinnék végbe

Az amerikai hírszerző közösség legfrissebb jelentése szerint Kína jelenleg nem tervezi Tajvan 2027-es invázióját, ehelyett katonai erő alkalmazása nélkül kívánja megszerezni az ellenőrzést a sziget felett – írja a Reuters.

Elképesztő váltás a szinte új autók piacán: ezekért a francia típusokért őrülnek meg most a magyarok

A Használtautó.hu adatai szerint stabil maradt a francia autók piaca Magyarországon, de a részletek már eltérő trendeket mutatnak.

Qatar calls energy plant strikes 'dangerous escalation' and says Iran must stop attacks

The price of gas has risen sharply in the UK and Europe following an attack on Qatar's Ras Laffan energy complex.

