Gyerekkori példaképével szakértett Szoboszlai Dominik

Ahogy arról beszámoltunk, Liverpool 4–0-ra legyőzte a Galatasarayt a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének visszavágóján, ezzel 4–1-es összesítéssel továbbjutott a negyeddöntőbe. A mérkőzés első gólját Szoboszlai Dominik szerezte, sőt az UEFA megválasztotta a mérkőzés emberének. Az indoklás szerint a második gólból is kivette a részét, meghatározó szerepe volt a liverpooli középpályán, és kiemelkedően teljesített a játékszervezés, az ellentámadások és a labdaszerzések lakalmával.

A találkozót követően a magyar klasszis Steven Gerrard társaságában adott interjút.

„Amikor gyerek voltam, őt néztem, most pedig én viselem a nyolcas számú mezt. Hihetetlen érzés!” – lelkendezett a Liverpool legendájáról Szoboszlai Dominik. „Mindannyiunkat inspirál a csapatból, boldog vagyok, hogy ebben a klubban játszhatok” – fogalmazott a magyar középpályás.

Az NSO cikke szerint a Bajnokok Ligája győztes Steven Gerrard elemzésében dicsérte, és a csapatkapitányi poszt várományosaként nevezte meg Szoboszlait:

„Tetszik a hozzáállása. Sokat fejlődött, mióta a Liverpoolba igazolt. Személyében egy óriási tehetséget szerződtettünk, karrierje legjobb éveiben jár, remélem, sokáig itt marad. Csapatkapitány lehet belőle a következetessége, a hozzáállása és a hangja alapján”

– dicsérte a magyar játékost.

„Most ért véget a Galatasaray elleni meccs, de már a Brighton elleni mérkőzésről beszél. Ezt nagyon szeretem benne. Jelenleg az egekben jár, tele önbizalommal. Mindene megvan ahhoz, hogy jól teljesítsen. Csak fenn kell tartania ezt a szintet és vigyáznia kell magára, hogy egészséges maradjon” – összegzett a 114-szeres angol válogatott középpályás.

A Liverpool a negyeddöntőben a PSG-vel küzd meg, Arne Slot csapata idegenben kezdi meg a párharcot. A negyeddöntők első mérkőzéseit április hetedikén, illetve nyolcadikán, a visszavágókat egy héttel később, 14-én és 15-én rendezik meg.