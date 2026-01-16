Orbán Viktor péntek reggel: nőni fog a nyomás, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába

A kormányfő pénteki munkanapját a Kossuth rádióban kezdte.

Orbán Viktor először is a téli időjárási helyzet kezeléséről beszélt.

„Minden ilyen rendkívüli időjárás próbatétel a járműveknek, de az államigazgatásnak is. Összességében azt tudom mondani, hogy a hópróbát kiállta az ország. Nemcsak normális időszakokban vagyunk képesek megszervezni 10 millió ember életét, hanem rendkívüli időkben is. Hálás vagyok mindenkinek, aki bevetésre került. Az emberek ilyenkor türelmetlenek szoktak lenni, de ahhoz képest, hogy milyen mértékű volt a kibillenés, az emberek fegyelmezetten és türelmesen lettek úrrá a helyzeten" – ecsetelte a miniszterelnök.

Szerinte a tapasztalat sokat segít, 2013-ban is hasonló helyzet volt, a belügy erős kézzel irányította a helyzet kezelését.

Figyelmeztetett, az ónos eső közeledik, vigyázzunk az idősekre, gyerekekre.

Gáz, fa

A gázhelyzetről is beszélt, friss adatokkal érkezett, amelyekkel minden reggel megismerkedik a nemzetbiztonsági jelentésekből: az éves fogyasztás fölötti mennyiség 40 százaléka van még tartalékban. Ha nem jönne gáz és tartalék sem lenne, bajban lennénk, de nem vagyunk, említette.

De itt van a tűzifa kérdése is: megduplázták a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségét, felső korlát nélküli elszámolásban vannak. A szükséges famennyiséget most elő kell állítani, akármennyibe is kerül, ennek hiánya miatt nem halhat meg senki.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a vörös kód érvényben van, a szociális intézményeknek nyitva kell lenni.

Ukrajna-támogatási csomag

Ezt követkően az Ukrajna-támogatási uniós csomagról beszélt.

Úgy látja, feltétel nélkül adják a pénzt Brüsszelből, közben az ukrán tónus bicskanyitogató, és mivel nincs fedezet a következő évi támogatásra, az uniós tagállamok úgy döntöttek Magyarország, Csehország és Lengyelország kivételével, hogy hitelt vesz fel, de Orbán Viktor szerint Magyarország nem lesz ott, amikor ezt a hitelt vissza kell fizetni.

Ukrajna közben már saját rezsiigénnyel lépett fel, összességében pedig olyan összegeket akarnak, amelyből a magyar szociális ellátásokat sok éven át fent lehetne tartani.

„Egész éjszaka tartó, véres bicskázások" árán sikerült Magyarországnak ebből a ráfordításból kimaradni.

Orbán Viktor szerint a gyermekmesék határán is túl van az, hogy Oroszországot egykor majd jóvátétel fizetésére lehet majd kötelezni, erről álmodik szerinte ugyanis az unió, hogy ebből a pénzből fizetik majd vissza a felvett hiteleket.

Megfogalmazása szerint az unió most kiprésel és kitapos mindenkiből minden pénzt, ehhez Magyarországgal szembeni követeléslista is társul, ezek megszüntetését várhatja Brüsszel:

otthonteremtési támogatások

13. havi és 14. havi nyugdíj

adómentesség az édesanyáknak

családi adókedvezmények

kórházbezárás

egészségügyi leépítések, kevesebb orvos és kórházi ágy

fiatalok munkáshitele

rezsicsökkentés.

Ezekről a kormány jelentést is készített, ami a hivatalos elvárásokat sorolja fel.

Nemzeti Petíció

Mindez annyira fontos stratégiai kérdés, hogy Nemzeti Petíció formájában az emberek elé tárják.

Az ellenzék – a Tisza és a DK – most ukránpárti politikai erő, tehát ez a két párt szerinte a másik oldalon helyezkedik el az ügyben, a Fidesz viszont lázad a brüsszeli akarat ellen, az ellen, hogy Európa háborúba sodródjon, a nyomás márpedig nőni fog.

„A dolog úgy fest, hogy a nyomás arra, hogy magyar fiatalok menjenek katonaként Ukrajnába, nőni fog, ezt mindenképpen meg kell akadályozni. Mi nem akarunk belebonyolódni ebbe a háborúba, ebben a kérdésben nincs nemzeti egyetértés” – szögezte le Orbán Viktor.

Kijelentette, 400 ezer ember válik egy évben az ukrajnai háborúban rokkanttá vagy árvává, illetve veszíti el az életét. Ezzel szemben a magyar kormány a tárgyalások híve, ebben pedig az amerikai törekvéseket támogatja.

A nagy dilemma szerinte az, hogy Magyarország kívül tartsa-e magást az óriási nyomáson.

Venezuela, Irán, Grönland

A hirtelen változó világgal kapcsolatban személyes feladatának tekinti, hogy a világ ne legyen hirtelen változó, fel kell ismerni, hogy új világrend alakul ki, a liberális világrend után a nemzetek korszaka jön, és ezt nem is csak Donald Trump érkezése jeleníti meg.

„Tucatjával kötöttem az egyezségeket beruházásról, biztonságról, kereskedelemről, nem vártunk az Európai Unióra. A jövő kétoldalú megállapodásokon fog alapulni, mi ezeket a megállapodásokat megcsináltuk, felkészültünk. A venezuelai történések sem leptek meg bennünket, mert van egy saját logikánk” – fogalmazott.

2026-os év

Ez az év egyszerre lesz a lehetőségeké és a veszélyeké, az áprilisi választás sorsdöntő lesz ebből a szempontból, a kormánynak meg kell őriznie a folytonosságot, a lehetőségeket kiaknázni, a veszélyeket pedig elhárítani.

A Fidesz-KDNP-t ezért a biztos választásnak nevezte ismétlődően.