2026. március 19. csütörtök Bánk, József
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (harmadik sor, j) az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozóján Brüsszelben 2026. március 19-én. Az elsõ sorban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (j2) és António Costa, az Európai Tanács elnöke (j5).
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor: durva volt – videó

A csütörtöki EU-csúcson Magyarország és Szlovákia nem írta alá az Ukrajnáról szóló nyilatkozatot.

Az Európai Unió tagországainak brüsszeli csúcstalálkozóján másfél órát győzködték a tagállamok Orbán Viktort, hogy álljon el attól az álláspontjától, hogy „ha van olaj, van pénz, hogy ha nincs olaj, nincs pénz”, vagyis hogy továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos uniós hitel folyósítását.

„Durva volt” – mondta a magyar kormányfő egy Facebook-videóban arra utalva, hogy számos ország kemény szavakkal illette az álláspontját.

„Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek” – fogalmazott.

Szerinte rossz helyen és rosszkor próbálkoztak ezzel, mert „a magyar álláspont mélyen be van ásva”, és az egész ország mögötte van. A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a minisztereknek az a dolga, hogy védje meg az országot – hangsúlyozta.

„Ilyen helyzetben az egész ország lényegében egybehangzóan ezt az álláspontot képviseli, akkor hiába támad itt, meg zsarol itt húszegynéhány európai vezető, ez nem vezethet eredményre. Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel: ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz” – szögezte le.

ukrajna

orbán viktor

eu-csúcs

barátság kőolajvezeték

Marad a védett benzinár az iráni háború végéig – mondta Lázár János

A védett üzemanyagárak maradnak Magyarországon, ameddig az iráni háború tart, és ameddig az árak nem rendeződnek vissza normális szintre – mondta lakossági fórumán Lázár János építési és közlekedési miniszter.
 

Iránt még ma „történelmi méretű" légicsapás érheti az amerikai hadügyminiszter szerint

Teherán kíméletlen megtorlásba kezdett a letarolt gázmezőért – videó

Ultimátum – Kezd elfogyni a környék türelme Iránnal szemben

Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
Hadüzenet nélküli háború: mi Donald Trump valós célja Iránban? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
 
2026.03.20. péntek, 18:00
Selmeczi Gabriella
a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselője, a népjóléti bizottság alelnöke
Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB

Oroszország megerősíti magas rangú katonai vezetőinek védelmét, miután az utóbbi időszakban több merénylet és merényletkísérlet is történt - jelentette ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

Drágább telefonok, lassabb gyártás: láncreakcióba torkollik a chipválság, a magyar gazdaság is megérezheti

Az iráni háború egyre erőteljesebben zavarja meg a globális ellátási láncokat, drágítva és lassítva az Ázsiából Európába érkező félvezetőszállítmányokat.

Iran says it will show 'zero restraint' if oil sites struck again as Qatar demands end to attacks

Qatar's PM says strikes on the country's Ras Laffan energy complex are a "very dangerous escalation" by the Iranians.

2026. március 19. 16:55
Eltemették az ukrán háború 99. és 100. magyar áldozatát – egyikük már évek óta halott
2026. március 19. 16:33
Jó ideje nem mutatkozik Vlagyimir Putyin – ez lehet az oka
