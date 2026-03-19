Orbán Viktor: durva volt – videó

Az Európai Unió tagországainak brüsszeli csúcstalálkozóján másfél órát győzködték a tagállamok Orbán Viktort, hogy álljon el attól az álláspontjától, hogy „ha van olaj, van pénz, hogy ha nincs olaj, nincs pénz”, vagyis hogy továbbra sem támogatja az Ukrajnának nyújtott 90 milliárdos uniós hitel folyósítását.

„Durva volt” – mondta a magyar kormányfő egy Facebook-videóban arra utalva, hogy számos ország kemény szavakkal illette az álláspontját.

„Most fejeztük be az erről szóló veszekedést. Egy harapófogóban voltam, voltunk, mármint Magyarország is. Egyik oldalról zsarol bennünket a Zelenszkij az olajjal, ők meg zsarolnak innen, és nyomás alá helyeztek, hogy engedjünk az ukránoknak meg a Zelenszkijnek” – fogalmazott.

Szerinte rossz helyen és rosszkor próbálkoztak ezzel, mert „a magyar álláspont mélyen be van ásva”, és az egész ország mögötte van. A zsarolásnak nem lehet engedni, Magyarország érdekeiért ki kell állni, és a minisztereknek az a dolga, hogy védje meg az országot – hangsúlyozta.

„Ilyen helyzetben az egész ország lényegében egybehangzóan ezt az álláspontot képviseli, akkor hiába támad itt, meg zsarol itt húszegynéhány európai vezető, ez nem vezethet eredményre. Úgyhogy kellő szerénységgel mondom, hogy mint a rendíthetetlen ólomkatona, kitartottam, és ott vagyunk, ahol voltunk reggel: ha van olaj, lesz pénz, ha nincs olaj, nincs pénz” – szögezte le.