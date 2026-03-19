2026. március 19. csütörtök Bánk, József
Bojko Boriszov bolgár miniszterelnök, Vlagyimir Putyin orosz, Recep Tayyip Erdogan török és Aleksandar Vucic szerb elnök (b-j) a Török Áramlat gázvezeték megnyitásának alkalmából rendezett ünnepségen Isztambulban 2020. január 8-án.
Nyitókép: Tolga Bozoglu

Gazprom: fokozódtak a Török Áramlat elleni ukrán támadások

Infostart / MTI

Fokozódtak a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékek elleni ukrán támadások – közölte csütörtökön a Gazprom orosz gázipari vállalat.

Újabb támadások érték a Gazprom Nyrt. exportinfrastruktúrájának létesítményeit. Március 17-19. között fokozódnak a támadások a kritikus fontosságú infrastruktúra azon létesítményei ellen, amelyek biztosítják a gáz exportját a Török Áramlat és a Kék Áramlat gázvezetékeken keresztül – állt a holding közleményében.

A támadásokat a tájékoztatás szerint az orosz védelmi minisztérium erői és a mobil operatív csoportok visszaverték, a létesítményekben kár nem keletkezett. A Russzkaja kompresszorállomást 22, a Kazacsja kompresszorállomást három, a Beregovaja kompresszorállomást pedig egy drón támadta.

Az Ukrajnát Törökország irányában elkerülő gázvezetékek elleni, intenzívebbé vált ukrán dróntámadások témája szerepelt Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkárának csütörtöki sajtóértekezletén. A Kreml szóvivője elmondta: az orosz fegyveres erők mindent megtesznek annak érdekében, hogy elhárítsák az ukrán drónok által a fekete-tengeri energiainfrastruktúrára jelentett fenyegetést.

„Olyan körülmények között, amikor a világ energiapiacai – enyhén szólva – kényelmetlen helyzetben vannak, a kijevi rezsim ilyen felelőtlen, meggondolatlan cselekedetei még jobban destabilizálhatják a helyzetet nemcsak a régióban, hanem az egész világon” – mondta Peszkov.

Oroszország két fekete-tengeri csővezetéken keresztül szállít gázt Törökország irányába. A Kék Áramlatot 2003 elején helyezték üzembe, a tervezett kapacitása évi 16 milliárd köbméter, a hossza 1213 km. A Török Áramlat exportgázvezeték két ágból áll, amelyek közül az egyik a török fogyasztók gázellátását, a másik pedig Dél- és Délkelet-Európa országainak gázellátását szolgálja. A Török Áramlat összkapacitása 31,5 milliárd köbméter, üzemeltetése 2020 januárjában kezdődött.

Jelenleg a Török Áramlat az egyetlen aktív útvonal az orosz gáz Európába szállításához, az Ukrajnán keresztüli tranzit leállítása óta. A vezeték kiindulópontja az Anapa közelében működő Russzkaja kompresszorállomás.

„Közeledik az olaj- és gázárak cunamija, amely elpusztítja Európát. Ez az olyan oroszgyűlölők makacs stratégiai ostobaságának következménye, mint Ursula (von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke) és Kaja (Kallas az EU külügyi szolgálatának vezetője), aki elutasította a megbízható és gazdaságilag előnyös orosz energiát” – írta Kirill Dmitrijev, az orosz elnök nemzetközi befektetési és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja csütörtökön az X-en.

Elemző: az elmúlt 24 óra eseményei az egekbe lökték az olaj árát és esnek a tőzsdék

Nagy eséssel indult a nap az ázsiai tőzsdéken, Európában is eséseket láthattunk. Eközben a kőolaj és a földgáz ára is jelentősen emelkedik, a Brent típusú olaj ára 60 százalékkal nőtt az iráni háború kitörése óta – mondta az InfoRádióban a Portfolio elemzője, Kaszab Balázs.
 

Orbán Viktor az EU-csúcson: Magyarországnak megvannak a saját eszközei, de nekünk európai megoldásokra is szükségünk van

Felpörög-e a magyar építőipar idén? – Ezek a folyamatok határozzák meg a hazai iparág teljesítményét

A választások előtt tuti elviszik az Ötöslottót?! - Itt az igazság: alusisakos konteó, vagy tényleg van benne valami?

Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

