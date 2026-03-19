ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
392.9
usd:
342.28
bux:
122053
2026. március 19. csütörtök
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szoboszlai Dominik, a Liverpool játékosa a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntõjének Galatasaray-Liverpool elsõ mérkõzésén Isztambulban 2026. március 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Bozoglu

Csak két Premier League-csapat maradt – de ez nem meglepő

Infostart

Mind a három spanyol klub továbbjutott angol riválisa elleni párharcából, a labdarúgó Bajnokok Ligája nyolcaddöntőinek második fele csak kicsit javított a Premier League alakulatainak e fordulóbeli teljesítményén. Az e heti visszavágók legnagyobb meglepetése a Sporting fordítása volt.

A Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid is bejutott a legjobb nyolc közé, ebből a „királyi” klub versenyben maradása a legnagyobb meglepetés (sőt: egyáltalán a meglepetés). Előzetesen, tekintettel arra is, hogy nagyon sok kulcsjátékos nem állhatott Alvaro Arbeloa edző rendelkezésére, a Manchester City tűnt a párharc favoritjának.

Ám a Bernabéuban Federico Valverde egymaga megnyerte a meccset, az Itihadban Bernardo Silva kiállítása és a kezezése miatti tizenegyes után nem volt visszaút Pep Guardiola csapatának. A Manchester Cityt – amióta 2021-ben elveszítette a BL-döntőt csak a Real Madrid ellen esett ki a királykategóriában.

A brit sajtó részben érthető csalódottsággal veszi tudomásul a nyolcaddöntős mérleget, s főleg a rengeteg kapott gólt (két-két mérkőzésen a Chelsea és a Newcastle egyaránt nyolcat, a Manchester City ötöt, a Tottenham hetet), de kitér arra is, hogy az elmúlt éveket tekintve a negyeddöntőkben a két angolcsapat volt az általános.

A kiugróan sikeres 2018–2019-es idény óta, amikor a mezőny fele, négy csapat volt angol a negyeddöntőben, 2019–2020-ban egy, 2021–2022-ben és 2022–2023-ban három-három, ellenben a legutóbbi három idényben csak két-két képviselője került be a premier League-nek a legjobb nyolc közé.

Ezúttal nagy a kontraszt, a hatból négy kiesett, így maradt kettő, s ezt leginkább a fáradtsággal, a sok sérüléssel, a magas mérkőzésszámmal és a téli szünet hiányával magyarázzák, ami azért nem minden esetben állja meg a helyét, illetve nem csak az angol klubokra jellemző. (A Real Madrid, például, tartalékosabb volt, mint a City).

A negyeddöntőben a Liverpool a PSG-vel találkozik majd, azzal a csapattal, a címvédővel, amely ellen kiesett tizenegyespárbajban 2025 tavaszán.

Az Arsenalnak vélhetően könnyebb feladata lesz, a portugál Sporting a negyeddöntő egyedüli nem topligás csapata. Annak a párharcnak a kuriózuma a Sportingtól igazolt Viktor Gyökeres szereplése lehet.

A Bayern München és a Real Madrid csatája szintén akár döntőnek is beillő csata, míg a másik két spanyol, a Barcelona és az Atlético egymás ellen játszik. Idén már vívtak kieséses csatát a spanyol Király-kupában, az Atlético 4–0-ra, a Barcelona 3–0-ra nyert otthon.

Kezdőlap    Sport    Csak két Premier League-csapat maradt – de ez nem meglepő

premier league

bajnokok ligája

liverpool fc

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Azonnali segítség a tejágazatnak – Bejelentések Gulyás Gergelytől
Három ukrán állampolgárt kitiltottak Magyarországról. Meghosszabbították a nemzeti petíció kitöltési időablakát. Az EU-csúccsal párhuzamosa Kormányinfó is zajlik, Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő adott tájékoztatást a hétközi kormányülés friss elhatározásairól, ezt követően újságírói kérdésekre is válaszoltak, így arra is, hogy lesz-e tankolásmennyiségi korlátozás. Jelentős érdeklődés övezte az ukrán pénzszállító ügyét is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.19. csütörtök, 18:00
Borvendég Zsuzsanna
a Mi Hazánk EP-képviselője, a párt képviselő-jelöltje
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felpörög-e a magyar építőipar idén? - Ezek a folyamatok határozzák meg a hazai iparág teljesítményét

A magyar építőipar idei éve borúsan indult, a cégek többsége csökkenő bevételre számít 2026-ban az ÉVOSZ felmérése szerint, és sok szereplő nem vár mozgást a parlamenti választásokig. Hogy áprilist követően felpöröghet-e a piac, és a lakásépítések mellett más alágak is megerősödnek-e, az a közeli jövő zenéje, miközben az új szerződések kötésekor a vállalatok már a közel-keleti konfliktus okozta olaj- és gázáremelkedés továbbgyűrűző hatását is elszenvedik. Egy teljes konferencianapon keresztül azzal foglalkozunk, milyenek a magyar építőipar kilátásai és mi hozhatja meg a várt áttörést. A Portfolio Építőipar 2026 rendezvényről ebben a cikkünkben tudósítunk a nap folyamán, este pedig együtt ünnepeljük meg az Év Építőipari Személyisége Díj átadóját.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a márciusi tél, durva havazás és tomboló szélvihar okoz káoszt: lecsapott az ítéletidő

A havazás, a markáns lehűlés és a viharos erejű szél komoly fennakadásokat okoz a közlekedésben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Gas prices in UK and Europe soar after strikes on energy facilities in Qatar and Iran

Donald Trump has warned Iran against further attacks in Qatar, after "extensive damage" at the Ras Laffan energy complex.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 19. 10:38
Szoboszlai Dominik: a PSG ellen is bármire képesek lehetünk
2026. március 19. 08:48
Lovak, nyilak, rudak, dákók – sport a tévében
×
×