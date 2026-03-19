Csak két Premier League-csapat maradt – de ez nem meglepő

A Real Madrid, a Barcelona és az Atlético Madrid is bejutott a legjobb nyolc közé, ebből a „királyi” klub versenyben maradása a legnagyobb meglepetés (sőt: egyáltalán a meglepetés). Előzetesen, tekintettel arra is, hogy nagyon sok kulcsjátékos nem állhatott Alvaro Arbeloa edző rendelkezésére, a Manchester City tűnt a párharc favoritjának.

Ám a Bernabéuban Federico Valverde egymaga megnyerte a meccset, az Itihadban Bernardo Silva kiállítása és a kezezése miatti tizenegyes után nem volt visszaút Pep Guardiola csapatának. A Manchester Cityt – amióta 2021-ben elveszítette a BL-döntőt csak a Real Madrid ellen esett ki a királykategóriában.

A brit sajtó részben érthető csalódottsággal veszi tudomásul a nyolcaddöntős mérleget, s főleg a rengeteg kapott gólt (két-két mérkőzésen a Chelsea és a Newcastle egyaránt nyolcat, a Manchester City ötöt, a Tottenham hetet), de kitér arra is, hogy az elmúlt éveket tekintve a negyeddöntőkben a két angolcsapat volt az általános.

A kiugróan sikeres 2018–2019-es idény óta, amikor a mezőny fele, négy csapat volt angol a negyeddöntőben, 2019–2020-ban egy, 2021–2022-ben és 2022–2023-ban három-három, ellenben a legutóbbi három idényben csak két-két képviselője került be a premier League-nek a legjobb nyolc közé.

Ezúttal nagy a kontraszt, a hatból négy kiesett, így maradt kettő, s ezt leginkább a fáradtsággal, a sok sérüléssel, a magas mérkőzésszámmal és a téli szünet hiányával magyarázzák, ami azért nem minden esetben állja meg a helyét, illetve nem csak az angol klubokra jellemző. (A Real Madrid, például, tartalékosabb volt, mint a City).

A negyeddöntőben a Liverpool a PSG-vel találkozik majd, azzal a csapattal, a címvédővel, amely ellen kiesett tizenegyespárbajban 2025 tavaszán.

Az Arsenalnak vélhetően könnyebb feladata lesz, a portugál Sporting a negyeddöntő egyedüli nem topligás csapata. Annak a párharcnak a kuriózuma a Sportingtól igazolt Viktor Gyökeres szereplése lehet.

A Bayern München és a Real Madrid csatája szintén akár döntőnek is beillő csata, míg a másik két spanyol, a Barcelona és az Atlético egymás ellen játszik. Idén már vívtak kieséses csatát a spanyol Király-kupában, az Atlético 4–0-ra, a Barcelona 3–0-ra nyert otthon.